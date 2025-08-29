ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Βέρνερ Χέρτζογκ: Μετά τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας άνοιξε λογαριασμό στο Instagram

«Είμαι ο Βέρνερ Χέρτζογκ. Αυτό θα είναι το Instagram μου», γράφει, στη λεζάντα της πρώτης του ανάρτησης, ο 82χρονος Γερμανός σκηνοθέτης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βέρνερ Χέρτζογκ: Μετά τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας άνοιξε λογαριασμό στο Instagram Facebook Twitter
Ο Βέρνερ Χέρτζογκ με τον Χρυσό Λέοντα στα χέρια του στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας/Φωτογραφία: La Biennale di Venezia
0

Ο Βέρνερ Χέρτζογκ αποφάσισε να ανοίξει λογαριασμό στο Instagram με σκοπό, όπως ο ίδιος δηλώνει, να μοιράζεται τη δουλειά του με το κοινό του.

Ο 82χρονος δημιουργός πίσω από τις ταινίες Fitzcarraldo, Aguirre, the Wrath of God, Nosferatu the Vampyre και Grizzly Man άνοιξε αυτή την εβδομάδα τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram με τη φράση: «Είμαι ο Βέρνερ Χέρτζογκ. Αυτό θα είναι το Instagram μου.»

Το πρώτο του βίντεο τον δείχνει να βρίσκεται στην εξοχή, με μια μπριζόλα να ψήνεται σε κάρβουνα μπροστά του.

«Με λένε Βέρνερ Χέρτζογκ», ακούγεται να λέει. «Με ρωτούν γιατί δεν είμαι παρών στα μέσα ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως δεν χρησιμοποιώ κινητό ή κάτι παρόμοιο. Παρ’ όλα αυτά, ένιωσα ότι πρέπει να μοιραστώ μαζί σας τη δουλειά μου και καθημερινά πράγματα. Έτσι ανοίγω έναν λογαριασμό στο Instagram για εσάς.»

Η προοπτική ο Χέρτζογκ να ανεβάζει selfies και να μοιράζεται σκέψεις από τα βάθη του μυαλού του, φαίνεται να άρεσε ιδιαίτερα. «Η καλύτερη μέρα της ζωής μου», έγραψε ο Γερμανός influencer Τομ Μπέτσερ στα σχόλια. «Η καλύτερη μέρα», συμφώνησε ένας άλλος χρήστης. «Κάνω unfollow σε όλους τους άλλους λογαριασμούς. Αυτός είναι ο ένας και μοναδικός.», έγραψε χαρακτηριστικά ένας τρίτος.

«Χάσαμε την καταπληκτική παρουσία του Ντέιβιντ Λιντς εδώ, αυτό όμως κάπως βοηθά» σχολίασε κάποιος άλλος.

Ο Χέρτζογκ τιμήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Φεστιβάλ Βενετίας με τον Χρυσό Λέοντα Τιμής για το σύνολο της καριέρας του, τον οποίο του παρέδωσε ο εξίσου θρυλικός Φράνσις Φορντ Κόπολα. Κατά την απονομή, ο Κόπολα είπε: «Ήρθα εδώ για να επαινέσω τον Βέρνερ Χέρτζογκ, αλλά δεν αρκεί να τον επαινέσω. Πρέπει να γιορτάσουμε το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος σαν κι αυτόν.» Και πρόσθεσε: «Αν ο Βέρνερ έχει όρια, εγώ δεν τα γνωρίζω. Η ζωή του και η ύπαρξή του θέτουν μια πρόκληση σε όλους: ξεπεράστε με αν μπορείτε! Και όλοι αναρωτιόμαστε αν ποτέ κάποιος θα το καταφέρει. Βέρνερ, θα φάω το καπέλο μου αν εμφανιστεί κάποιος που μπορεί να το κάνει.»

Παραλαμβάνοντας το βραβείο του, ο Χέρτζογκ είπε ότι «πάντα προσπάθησα να είμαι Καλός Στρατιώτης του Κινηματογράφου, και αυτό μοιάζει σαν ένα μετάλλιο για τη δουλειά μου. Ωστόσο, δεν έχω αποσυρθεί. Εργάζομαι όπως πάντα.»

Το πιο πρόσφατο ντοκιμαντέρ του, Ghost Elephants, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του εκτός διαγωνισμού στη Βενετία την Τετάρτη.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΛΙΓΟ- H απίστευτη ιστορία του Χιρόο Ονόντα που ενέπνευσε τον Βέρνερ Χέρτζογκ

Ηχητικά Άρθρα / H απίστευτη ιστορία του Χιρόο Ονόντα που ενέπνευσε τον Βέρνερ Χέρτζογκ

O Χιρόο Ονόντα που συνέδεσε το όνομά του με μια από τις πλέον απίστευτες ιστορίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου είναι το πρόσωπο που ενέπνευσε τον Βέρνερ Χέρτζογκ για τη νουβέλα που έγραψε μέσα στην καραντίνα και που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Έφτασαν Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν - Ο σκηνοθέτης φορούσε καρφίτσα με παλαιστινιακή σημαία

Πολιτισμός / Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Έφτασαν Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν - Ο σκηνοθέτης φορούσε καρφίτσα με παλαιστινιακή σημαία

«Μου αρέσει να δουλεύω με τον Γιώργο» δήλωσε η Έμα Στόουν - «Η ταινία δείχνει τι συμβαίνει τώρα στην κοινωνία» τόνισε ο σκηνοθέτης
LIFO NEWSROOM
Το Μουσείου Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ κινδυνεύει να κλείσει

Πολιτισμός / Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ κινδυνεύει να κλείσει

Το μουσείο ζητά από την κυβέρνηση να παρέχει επιπλέον 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για να καλυφθούν οι απαραίτητες αναβαθμίσεις και τα μέτρα βιωσιμότητας – τονίζοντας ότι αυτό δεν αποτελεί απλώς οικονομική ενίσχυση, αλλά συμβατική υποχρέωση
LIFO NEWSROOM
Κόλμαν, Καρχαρίες και Κιαροστάμι από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Κόλμαν, Καρχαρίες και Κιαροστάμι από αύριο στους κινηματογράφους

To ριμέικ του «Πολέμου των Ρόουζ» με την αγαπημένη του ελληνικού κοινού Ολίβια Κόλμαν, τα κλασικά «Σαγόνια του Καρχαρία» και η «Γεύση του Κερασιού» ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Από τον Φρανκεστάιν στον Πούτιν – Έτος «τεράτων» στη μεγάλη οθόνη

Πολιτισμός / Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Από τον Φρανκεστάιν στον Πούτιν – Έτος «τεράτων» στη μεγάλη οθόνη

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο «Φρανκενστάιν» στο Φεστιβάλ Βενετίας - Δικτάτορες, πόλεμος, πυρηνικές απειλές και φανταστικά τέρατα κυριαρχούν στο φετινό πρόγραμμα
LIFO NEWSROOM
Βραβείο Πολάρι: Ακυρώθηκε η απονομή που τιμά τη ΛΟΑΤΚΙ+ λογοτεχνία μετά τις αντιδράσεις - Ο λόγος

Πολιτισμός / Βραβείο Πολάρι: Ακυρώθηκε η απονομή που τιμά τη ΛΟΑΤΚΙ+ λογοτεχνία στη Βρετανία μετά τις αντιδράσεις - Ο λόγος

Στα φετινά βραβεία είχε συμπεριληφθεί συγγραφέας που έχει αυτοχαρακτηριστεί ως «τερφ» και στηρίζει την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ - Τι απαντούν οι διοργανωτές
LIFO NEWSROOM
 
 