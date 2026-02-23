ΔΙΕΘΝΗ
Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη σύλληψη Άντριου - Η ερώτηση που αγνόησαν

«Παρά τα ταραχώδη τρία χρόνια από την τελευταία της στιγμή στα Bafta, η Κέιτ έκανε μια διακριτική εμφάνιση στην τελετή απονομής» σχολιάζει η βρετανική Vogue

The LiFO team
Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον έδωσαν το παρών στα Bafta Film Awards 2026.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον μετά τη σύλληψη του αδελφού του βασιλιά Καρόλου, Άντριου, αυτή την εβδομάδα.

«Τα BAFTA 2026 σίγουρα είδαν λίγο από τη λάμψη της Κέιτ, χωρίς όμως να απειλεί να αποσπάσει την προσοχή από τους ηθοποιούς που ήταν υποψήφιοι» σχολιάζει ο βρετανικός Τύπος.

«Η εμφάνισή τους στα ''Όσκαρ'' του Ηνωμένου Βασιλείου έρχεται μετά από άλλες δημόσιες εμφανίσεις μελών της βασιλικής οικογένειας μετά τη σύλληψη Άντριου, όπως της βασίλισσας Καμίλα σε μια συναυλία και της πριγκίπισσας Άννα σε έναν αρραβώνα σε ανδρική φυλακή» τονίζει το People.

Επίσης, ένας από τους παρευρισκόμενους στα Bafta, σύμφωνα με το People, έκανε την ακόλουθη ερώτηση στο ζευγάρι: «Κινδυνεύει η μοναρχία;», με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον να την αγνοούν.

Μάλιστα, τα τοπικά μέσα σχολιάζουν πως η Κέιτ Μίντλετον «επέλεξε ένα φόρεμα από την γκαρνταρόμπα της για την επίσημη περίσταση» καθώς είχε φορέσει και παλαιότερα, αυτό το φόρεμα Gucci σε ένα δείπνο του Women in Finance το 2019.

Επίσης, η βρετανική Vogue επισημαίνει πως η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε στα Bafta τελευταία φορά το 2023 και στη συνέχεια, αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, ανακοινώνοντας την επόμενη χρονιά ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για τον καρκίνο.

«Παρά τα ταραχώδη τρία χρόνια από την τελευταία της στιγμή στα Bafta, η Κέιτ έδειχνε πιο κομψή από ποτέ, κάνοντας μια διακριτική εμφάνιση στην τελετή απονομής» σχολιάζει η βρετανική Vogue.

Σημειώνεται πως η «Μία Μάχη Μετά την Άλλη» ήταν η μεγάλη νικήτρια ταινία των Bafta Film Awards 2026, κερδίζοντας έξι διακρίσεις, ανάμεσά τους και το κορυφαίο βραβείο της Καλύτερης Ταινίας.

Στη βραδιά, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, το «Sinners» και το «Frankenstein» ακολούθησαν με τρεις νίκες το καθένα, ενώ η Τζέσι Μπάκλεϊ πήρε το Bafta για τον Α’ Γυναικείο Ρόλο για το «Άμνετ» και ο Ρόμπερτ Αραμάγιο κέρδισε το Bafta Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ανεξάρτητη βρετανική ταινία «I Swear», αφήνοντας πίσω του υποψηφιότητες όπως εκείνες του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Τιμοτέ Σαλαμέ.

Με πληροφορίες από Vogue και People

