Από τα ράφια στα σινεμά: Τα Labubu αποκτούν δική τους ταινία

Η Sony Pictures έχει κλείσει συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένης στα χαρακτηριστικά «τερατάκια» με τα μεγάλα δόντια, σύμφωνα με το Hollywood Reporter

LifO Newsroom
Φωτ: EPA, αρχείου
Τα συλλεκτικά κουκλάκια Labubu, που έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο μέσα στη χρονιά, ετοιμάζονται, σύμφωνα με το Hollywood Reporter, να μεταφερθούν στη μεγάλη οθόνη.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Sony Pictures έχει κλείσει συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένης στα χαρακτηριστικά «τερατάκια» με τα μεγάλα δόντια, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό αν το πρότζεκτ θα είναι animation ή live action.

Μέχρι στιγμής, η Sony δεν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

Τα Labubu, που κυκλοφορούν από την κινεζική εταιρεία Pop Mart, έχουν γνωρίσει τεράστια απήχηση διεθνώς, με διασημότητες όπως η Ριάνα και η Λίζα των Blackpink να εμφανίζονται δημόσια με τις συλλεκτικές φιγούρες. Η ζήτηση είναι τέτοια που σε αρκετές χώρες σχηματίζονται ουρές από νέους που περιμένουν να αγοράσουν «mystery box» συσκευασίες, χωρίς να γνωρίζουν ποια μορφή Labubu θα βρουν μέσα.

Η Sony Pictures έχει στο παρελθόν αναλάβει μεγάλες εμπορικές παραγωγές, όπως τη σειρά ταινιών «Jumanji», καθώς και το «KPop Demon Hunters», το οποίο σημείωσε σημαντική επιτυχία στο Netflix.

