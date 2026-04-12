ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ανακαλύφθηκε εργαστήριο σιδήρου ηλικίας 2.400 ετών στη Σενεγάλη

Η νέα ανακάλυψη ρίχνει φως στην εμφάνιση της μεταλλουργίας του σιδήρου στη Δυτική Αφρική

The LiFO team
The LiFO team
ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ Facebook Twitter
Φωτ. Anne Mayor
0

Στην Ευρώπη, η Εποχή του Σιδήρου χρονολογείται γενικά από το 800 π.Χ. περίπου έως τα τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ. Ωστόσο, αυτά τα χρονολογικά πλαίσια παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιοχών του κόσμου.

Τα πρώτα στοιχεία για την παραγωγή σιδήρου χρονολογούνται, κατά την εκτίμηση των ερευνητών, στη δεύτερη χιλιετία π.Χ. στην Ανατολία (σημερινή Τουρκία) και στον Καύκασο.

«Το εργαστήριο τήξης σιδήρου στην τοποθεσία Didé West 1 στη Σενεγάλη ρίχνει νέο φως στην εμφάνιση της μεταλλουργίας του σιδήρου στη Δυτική Αφρική», δήλωσαν η αρχαιολόγος της UNIGE Mélissa Morel και οι συνεργάτες της.

Ένα εργαστήριο σιδήρου στη Σενεγάλη 2.400 ετών

Το εργαστήριο αποτελείται από έναν μεγάλο σωρό που περιέχει περίπου 100 τόνους σκωρίας, μια ημικυκλική διάταξη περίπου 30 χρησιμοποιημένων σωλήνων εμφύσησης αέρα — πήλινοι σωλήνες που διοχετεύουν αέρα στον κλίβανο — και 35 κυκλικές βάσεις κλιβάνων, κάθε μία βάθους περίπου 30 εκατοστών.

Η παραγωγή σιδήρου και χάλυβα πραγματοποιούνταν πιθανώς σε μικρή κλίμακα για την κάλυψη τοπικών αναγκών, ιδίως για την κατασκευή γεωργικών εργαλείων.

«Χάρη στην εξαιρετική κατάσταση διατήρησής του, την ηλικία του, τη διάρκεια χρήσης του και τα διακριτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του, ο χώρος αυτός είναι πραγματικά μοναδικός», δήλωσε η Δρ. Morel.

«Προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία για τη μελέτη της συνέχειας και της προσαρμογής μιας τεχνικής τήξης σιδήρου σε μακροπρόθεσμη βάση».

«Στην τοποθεσία Didé West 1, η χωρική οργάνωση, η μορφολογία των κλιβάνων και τα συναφή υπολείμματα παραπέμπουν στην παράδοση που είναι γνωστή ως FAL02».

«Χαρακτηρίζεται από μικρούς κυκλικούς κλιβάνους που στέφονται από μια αφαιρούμενη καμινάδα, καθώς και από μεγάλους πήλινους σωλήνες εμφύσησης αέρα».

«Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι αυτοί οι σωλήνες δεν έχουν μία μόνο έξοδο αέρα, αλλά πολλαπλά μικρά ανοίγματα που συνδέονται με τον κύριο αγωγό μέσω κάθετων πλευρικών αγωγών. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει την κατανομή του αέρα στο κάτω μέρος του κλιβάνου».

«Ένα άλλο διακριτικό χαρακτηριστικό είναι η χρήση σπόρων καρπού φοίνικα ως υλικού πλήρωσης στη βάση του κλιβάνου — μια πρακτική που δεν είχε καταγραφεί προηγουμένως».

«Παρά τη πολύ μεγάλη χρονική περίοδο κατά την οποία λειτουργούσε αυτό το εργαστήριο, η παράδοση αυτή παρέμεινε αξιοσημείωτα σταθερή, υποβάλλοντας μόνο μικρές τεχνικές προσαρμογές», δήλωσε η Δρ. Anne Mayor, αρχαιολόγος στο UNIGE και στο Global Studies Institute.

«Αυτή η συνέχεια έρχεται σε αντίθεση με άλλα μεταλλουργικά πλαίσια της Αφρικής και υπογραμμίζει τη σημασία της κατανόησης των τεχνικών και πολιτισμικών επιλογών που έκαναν οι πρώτοι μεταλλουργοί στην παραγωγή σιδήρου».

Η εργασία της ομάδας δημοσιεύθηκε στο περιοδικό African Archaeological Review.

Με πληροφορίες από Sci News

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

