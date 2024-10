Αναβλήθηκε η κυκλοφορία του τραγουδιού του Λίαμ Πέιν

Aναβάλλεται επ' αόριστον η κυκλοφορία του νέου τραγουδιού του Λίαμ Πέιν.

Το τραγούδι Do No Wrong ανακοινώθηκε πως θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου και έρχεται δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο του Λίαμ Πέιν. Ωστόσο, ο συνεργάτης του Sam Pounds, ανακοίνωσε ότι «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή» και ότι θέλει να αφήσει την οικογένεια του τραγουδιστή να «θρηνήσει». Ο σταρ των One Direction, ο οποίος πέθανε πριν από δύο εβδομάδες στην Αργεντινή είναι συνδημιουργός του κομματιού και το ηχογράφησε με τον τραγουδιστή Sam Pounds.

Ο Pounds ανακοίνωσε αρχικά ότι το τραγούδι θα κυκλοφορούσε την Παρασκευή. Όμως, την Τρίτη δήλωσε ότι «αποφασίζει να κρατήσει το "Do No Wrong"» και τόνισε ότι όταν αποφασίσει η οικογένεια την κυκλοφορία του τραγουδιού, επιθυμεί όλα τα έσοδα να διατεθούν σε φιλανθρωπική οργάνωση της επιλογής της. «Αν και όλοι αγαπάμε το τραγούδι, δεν είναι ακόμα η ώρα. Όλοι θρηνούμε ακόμα για το θάνατο του Λίαμ και θέλω η οικογένεια να θρηνήσει με ηρεμία και προσευχή. Θα περιμένουμε όλοι» διευκρίνισε.

Οι θαυμαστές του Λίαμ Πέιν ευχαρίστησαν τον Pounds που καθυστέρησε την πλήρη κυκλοφορία του τραγουδιού. Ήταν η «σωστή απόφαση» και «θα υπάρξει η κατάλληλη στιγμή για αυτό στο μέλλον, αλλά προς το παρόν θρηνούμε» αναφέρουν, μεταξύ άλλων, σε σχόλιά τους. Ο 31χρονος τραγουδιστής πέθανε όταν έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες στις 16 Οκτωβρίου. Η εισαγγελία της Αργεντινής συνεχίζει να ερευνά τις συνθήκες του θανάτου του.