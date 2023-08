Αγγλία: Στο φως μεσαιωνική σφραγίδα που επικύρωνε «συγχωροχάρτια»

Μία μεσαιωνική σφραγίδα που χρονολογείται από τον 15ο αιώνα και χρησίμευε για να επικυρώνει συγχωροχάρτια που δίνονταν από την Εκκλησία σε «μετανοούντες αμαρτωλούς» αποτελεί μέρος μίας έκθεσης στο Αβαείο του Mottisfont στη βρετανική κομητεία του Χαμσάιρ.

Η σφραγίδα, που είναι κατασκευασμένη από κράμα χαλκού και είναι σε σχήμα αμυγδάλου, εντοπίστηκε από έναν ανιχνευτή μετάλλων τρία χιλιόμετρα από το Mottisfont, όπου, κατά τον Μεσαίωνα, υπήρχε μια αγορά στην οποία πωλούνταν συγχωροχάρτια σε αμαρτωλούς.

Η σφραγίδα απεικονίζει έναν ενθρονισμένο Θεό, με τα χέρια υψωμένα έτοιμα να ευλογήσουν, και τον Εσταυρωμένο ανάμεσα στα γόνατά του. Παράλληλα, ένα περιστέρι που μετά βίας διακρίνεται, και αποτυπώνει το Άγιο Πνεύμα είναι σκαρφαλωμένο πάνω από τον αριστερό ώμο του Χριστού. Κάτω από την παράσταση της Αγίας Τριάδας υπάρχει μια πέτρινη αψίδα με έναν κληρικό να προσεύχεται. Η εν λόγω σφραγίδα χρησιμοποιούνταν για να κλείνει με τον πλέον επίσημο τρόπο τους φακέλους με τα συγχωροχάρτια που δίνονταν τότε από τους ιερείς στους ανθρώπους που ζητούσαν να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους.

Discovered by a metal detectorist on a former medieval market site, this seal matrix will be displayed in its former home of Mottisfont as part of #FestivalOfArchaeology. The seal's inscription links it to the former monastery in Hampshire.



