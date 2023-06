21 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (23-29/6)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Οι Madrugada στο Release Athens 2023

To αγαπημένο στο ελληνικό κοινό νορβηγικό συγκρότημα Madrugada επιστρέφει την Κυριακή 25 Ιουνίου για μια live εμφάνιση στην Πλατεία Νερού. Με έξι δίσκους στο ενεργητικό τους, το συγκρότημα είναι δικαιωματικά ένα από τα headliners του Release 2023. Μαζί τους το indie-rock συγκρότημα Wet Leg και ο Βρετανός τραγουδοποιός Baxter Dury, στην πρώτη εμφάνιση και των δύο στην Ελλάδα. Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Pink Vanity.

25/6, Πλατεία Νερού, Λεωφ. Ποσειδώνος 2616, οι πόρτες ανοίγουν στις 17:30, είσοδος από €45

Έρχεται το 7ο Θερινό Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου

Το πολυαγαπημένο ραντεβού του αθηναϊκού κοινού με τον κλασικό γαλλικό κινηματογράφο, το Θερινό Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου, επιστρέφει για 7η χρονιά. Το Γαλλικό Ινστιτούτου Ελλάδος, η Γαλλική Σχολή Αθηνών και το 13ο Athens Open Air Film Festival υποδέχονται το κοινό για πέντε προβολές κάτω από τα αστέρια μέσα στους μαγικούς κήπους της Γαλλικής Σχολής Αθηνών. Από τη «Σειρήνα του Μισισιπή» του Φρανσουά Τριφό, έως την «Πεντάμορφη και το τέρας» του Ζαν Κοκτό, το φεστιβάλ θα φέρει στη μεγάλη οθόνη σημαντικές γαλλόφωνες ταινίες με ελεύθερη είσοδο. Για πρώτη φορά φέτος και οι πέντε προβολές στους κήπους της Γαλλικής Σχολής Αθηνών θα παρουσιαστούν με SDH υπότιτλους για κωφά και βαρήκοα άτομα στα ελληνικά.

27/06, 21:00 («Η Σειρήνα του Μισισιπή» του Φρανσουά Τριφό), Κήποι Γαλλικής Σχολής Αθηνών, Διδότου 6, είσοδος ελεύθερη, για περισσότερες πληροφορίες καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα των προβολών επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ

Release Athens 2023 / SIOUXSIE & INTERPOL

Την Παρασκευή 23 Ιουνίου η θρυλική Siouxsie ανεβαίνει στη σκηνή της Πλατείας Νερού, στο πλάισιο της συνεργασίας μεταξύ του Release Athens και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Μαζί της, η σπουδαιότερη μπάντα –μετά τους Beatles– που βγήκε από το Λίβερπουλ, οι μυθικοί Echo & The Bunnymen, και το electro-pop σχήμα Ladytron. Τη βραδιά ανοίγουν οι πρωτοπόροι της εγχώριας dark wave σκηνής, In Trance 95. Την ίδια ημέρα headliner στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) θα είναι το συγκρότημα που συντάραξε στις αρχές των '00s με τον post punk ήχο του τη μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης, οι Interpol.

23/6 Πλατεία Νερού, Λεωφ. Ποσειδώνος 2616, οι πόρτες ανοίγουν στις 17:30, είσοδος από €45

Parkway Drive Live στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2023 υποδέχεται τους Parkway Drive την Τρίτη 27 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Οι Parkway Drive ξεκίνησαν την πορεία τους το μακρινό 2003 σε ένα σπιτικό υπόγειο και έχουν καταφέρει σήμερα να θεωρούνται μια από τις καλύτερες μπάντες του σύγχρονου metal. Μαζί τους οι Soulfly του Max Cavalera και οι Triptykon του Tom Gabriel Fischer, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα σετ αφιερωμένο στις τρεις πρώτες κυκλοφορίες των Celtic Frost. Τη βραδιά ανοίγουν οι Skybinder.

27/6, Πλατεία Νερού, Λεωφ. Ποσειδώνος 2616, οι πόρτες ανοίγουν στις 17:30, είσοδος από 43 ευρώ

Release Athens 2023 / Disturbed

Το Release Athens 2023 θα υποδεχτεί τους Disturbed, ένα συγκρότημα με περισσότερες από 17 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και σχεδόν 8 δις streams, φέρνοντας σε επαφή το ελληνικό κοινό με τους frontrunners του hard rock / heavy metal στερεώματος.

26/6, Πλατεία Νερού, Λεωφ. Ποσειδώνος 2616, οι πόρτες ανοίγουν στις 17:30, είσοδος από €43

Amon Amarth + Kreator live στην Πλατεία Νερού

Μια από τις σημαντικότερες φωνές του Viking metal, σε μια βραδιά για τους φαν του σκληρού ήχου. Οι Amon Amarth και οι Kreator καταφθάνουν την Τετάρτη 28 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens 2023. Τη βραδιά συμπληρώνουν οι extreme metal masters Heaven Shall Burn και η metalcore μπάντα Bleed From Within.

28/06, Πλατεία Νερού, Λεωφ. Ποσειδώνος 2616, οι πόρτες ανοίγουν στις 17:30, είσοδος από €43

Ο Robert Henke στο Ινστιτούτο Γκαίτε

Στο πλαίσιο του Subset Festival, του φεστιβάλ νέας μουσικής του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, έρχεται στην Ελλάδα ο Γερμανός πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής Robert Henke. Ιδρυτής του μυθικού μουσικού σχήματος Monolake, καθώς και συνδημιουργός του λογισμικού Ableton, που χρησιμοποιείται σε στούντιο σε όλον τον κόσμο, ο Henke θα παρουσιάσει στο Ωδείο Αθηνών το πρότζεκτ CBM 8032 AV. Χρησιμοποιώντας υπολογιστές των αρχών της δεκαετίας του 1980, το CBM 8032 AV εξερευνά την ομορφιά των απλών γραφικών και του ήχου και ταυτόχρονα αποτυπώνει την αμφιθυμία μεταξύ μιας σύγχρονης αισθητικής και της χρήσης απαρχαιωμένης τεχνολογίας 40 χρόνων.

24/6, Ωδείο Αθηνών – Αμφιθέατρο, Βασ. Γεωργίου Β 17, 21:00, είσοδος από €5

ΧΟΡΟΣ

«Η απόλαυση της αναπαράστασης» από την Αγνή Παπαδέλη Ρωσσέτου

Πώς αντιμετωπίζουμε το ανεξίτηλο αποτύπωμα του χρόνου στο σώμα; Μεταξύ κωμικού και τραγικού, με λεπτές αποχρώσεις και πολυδιάστατη προσέγγιση, η χορογράφος Αγνή Παπαδέλη Ρωσσέτου, στο νέο έργο της «Η απόλαυση της αναπαράστασης» πραγματεύεται το υπαρξιακό ζήτημα του χρόνου και της φθοράς. Άξονές της η κατά Μιχαήλ Μπαχτίν έννοια της «ανολοκλήρωσης» που διαπερνάει το γκροτέσκο και η ζωγραφική του Τεοντόρ Ζερικό.

24/6 Πειραιώς 260, Χώρος Β, Ταύρος, 21:00, είσοδος από €5

ΘΕΑΤΡΟ

«Οι εξομολογήσεις» του Αλεξάντερ Ζέλντιν στην Πειραιώς 260

Το ανερχόμενο αστέρι του βρετανικού θεάτρου, ο θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ζέλντιν, έρχεται φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να παρουσιάσει τις «Εξομολογήσεις», αφήγηση της ζωής μιας γυναίκας με πρωτογενές υλικό τις συζητήσεις με τη μητέρα του.

23-26/6, Πειραιώς 260, Χώρος Δ, Ταύρος, 21:00, είσοδος από €5

ΠΡΟΒΟΛΗ

«Σινεμά Ο Παράδεισος» από το Athens Open Air Film Festival

Το Athens Open Air Film Festival επέστρεψε και φέτος το καλοκαίρι με τη 13η διοργάνωση του και εγκαινιάζει τις προβολές του με επίσημη ταινία έναρξης το θρυλικό «Σινεμά Ο Παράδεισος» του Τζουζέπε Τορνατόρε.

23/6, Θέατρο Κολωνού (Λόφος Ιππίου, οδός Ιωαννίνων & Καπανέως), 20:30, είσοδος ελεύθερη

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη και η Ελεονώρα Ζουγανέλη live στο Θέατρο Βράχων

Μετά την πολύ επιτυχημένη συνεργασία τους κατά τη χειμερινή σεζόν στη μουσική σκηνή του Vox, δύο από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ερμηνεύτριες, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και η Ελεονώρα Ζουγανέλη, ενώνουν ξανά τις φωνές τους για μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία. Στις 28 Ιουνίου επιστρέφουν ξανά στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων.

28/06, Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», Νεαπόλεως 58, Βύρωνας, 21:30, είσοδος από €16

Ο Tom Odell live στην Τεχνόπολη

Ο διάσημος Βρετανός αστέρας της indie pop, που καθιερώθηκε με το single του «Another Love», Tom Odell, επιστρέφει στην Αθήνα την Τρίτη 27 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο διεθνής ερμηνευτής και βιρτουόζος πιανίστας, απαλλαγμένος πλέον από δισκογραφικές εταιρείες, θα παρουσιάσει τον δίσκο του «Best Day Of My Life», τον οποίο θεωρεί τον καλύτερο και πιο προσωπικό του έως σήμερα.

27/06, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, 21:00, είσοδος από €45

Οι Sigur Ros στο Ηρώδειο

Το ισλανδικό post-rock συγκρότημα Sigur Ros θα εμφανιστεί στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στις 27 Ιουνίου στο πλαίσιο της Orchestral περιοδείας του, με τη συνοδεία της περίφημης London Contemporary Orchestra υπό τη διεύθυνση του Robert Ames. Οι μακρόσυρτες υπνωτιστικές συνθέσεις τους, αν και τραγουδισμένες εξ ολοκλήρου στα ισλανδικά ή με καθόλου στίχο, θα καταφέρουν να μιλήσουν στο κοινό σε μια μουσική γλώσσα οικουμενική.

27/06, Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, 21:00, είσοδος από €35

Ο αντισυμβατικός πιανίστας Νιλς Φραμ στο Ηρώδειο

Ο Βερολινέζος πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός Νιλς Φραμ, ένας αντισυμβατικός δημιουργός που ζει στο μεταίχμιο μεταξύ κλασικής και ηλεκτρονικής μουσικής, έρχεται στην Αθήνα για μια μυσταγωγική μουσική βραδιά στο Ηρώδειο στις 23/06.

23/6, Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, 21:00, είσοδος από €29

Ergon Ensemble στο Ωδείο Αθηνών

Το Ergon Ensemble παρουσιάζει δύο εμβληματικά έργα του βραβευμένου με Grammy συνθέτη Steve Reich, το «Radio Rewrite» και το «Reich / Richter». Έχοντας επηρεάσει σύγχρονους καλλιτέχνες σαν τον John Adams και τον Brian Eno και εμπνεύσει σημαντικούς χορογράφους της εποχής μας, από τον Jiří Kylián και τον Jerome Robbins ως την Anne Teresa De Keersmaeker κ.ά., ο Steve Reich είναι ένας από τους πιο σημαντικούς συνθέτες της γενιάς του.

25/6 17 Ωδείο Αθηνών, Αμφιθέατρο, Βασ. Γεωργίου Β, 21:00, είσοδος από €5

Οι Os Mutantes ζωντανά στην Αθήνα

Το βραζιλιάνικο psych-pop συγκρότημα Os Mutantes, από τα πιο γνωστά και επιδραστικά ροκ γκρουπ-σύμβολα του κινήματος Tropicália στα τέλη της δεκαετίας του 1960, έρχεται στην Αθήνα, στις 24 Ιουνίου 2023, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

24/6, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου, 20:30, είσοδος από €21

Ο Gregory Porter στο Ηρώδειο

Ο Gregory Porter, μια από τις κύριες φωνές της σύγχρονης jazz, βραβευμένος με 2 Grammy, έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό το 2010 με τον δίσκο «Water» που αποτελούσε ένα δικό του πάντρεμα της jazz, gospel και soul μουσικής. Αυτήν τη χρονιά και μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα λόγω της πανδημίας, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις 24 Ιουνίου στο Ηρώδειο, λίγο πριν από τις 2 μεγάλες του συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.

24/6, Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, 21:00, είσοδος από €25

Bloody Hawk Live

Ένας από τους πιο δημοφιλείς και λιγάκι «εναλλακτικούς» ράπερ της ελληνικής σκηνής, ο Bloody Hawk, έρχεται για ένα –σχεδόν– sold-out live, στις 24 Ιουνίου στο γήπεδο Πανιωνίου Νέας Σμύρνης.

24/6, Στάδιο Πανιωνίου, Νέα Σμύρνη, Χρυσοστόμου 1, 19:00, είσοδος από €12

Μυστήριο 132 Sky Above Elefsina

Η Συμφωνική Ορχήστρα της Δρέσδης θα γεμίσει με ήχους τον ουρανό πάνω από την Ελευσίνα. Μουσική που έχει συντεθεί και διασκευαστεί ειδικά για την περίσταση και ιδιαιτέρως πρωτότυπα έργα του παρελθόντος θα ερμηνευτούν εντός των μοναδικών σκηνικών της Ελευσίνας. Το μουσικό ταξίδι ξεκινά στις ταράτσες της ιστορικής πόλης όπου οι αλφορνιστές θα καλέσουν άλλους μουσικούς, που θα βρίσκονται στον κοντινό αρχαιολογικό χώρο, το ιερό της αρχαίας Ελευσίνας.

28.06, 19:00-22:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ατομική έκθεση του Ahmet Öğüt στο State of Concept

Το State of Concept παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση στην Ελλάδα του Ahmet Öğüt με τίτλο «Εργασία μετά την Αμοιβή, Αγάπη πριν από την Εργασία - Ένα VIP Lounge για τους Εργαζόμενους στην Τέχνη». Η έκθεση του Öğüt βασίζεται σε μια κριτική αμφισβήτηση του θεσμού της τέχνης, διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο τέμνονται καλλιτέχνης, θεατής και επιμελητής. Στο πλαίσιο του δημόσιου προγράμματος της έκθεσης θα παρουσιαστεί στις 23 Ιουνίου η performance με τίτλο: «Δίκαιος Μισθός για μια Επινοημένη Δουλειά».

23/6- 23/9, τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 23 Ιουνίου στις 19:00 συνοδευόμενα από την περφόρμανς, 19:30, State of Concept Athens, Ινστιτούτο Σύγχρονης Τέχνης, Τούσα Μπότσαρη 19, Κουκάκι, Τετ.-Παρ. 16:30-20:30 & Σάβ. 12:00-17:00

«Encore: νέα ελληνική ζωγραφική»: Ομαδική έκθεση στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) φέρνει κοντά σε μια ομαδική έκθεση 33 ζωγράφους κάτω των 40 ετών, που εργάζονται με έδρα την Ελλάδα . Το κριτήριο δεν είναι αυστηρά́ ηλικιακό́ αλλά κατά κύριο λόγο αισθητικό́: η έκθεση αναζητά νέες μορφές, γλώσσες και χειρονομίες, καλλιτέχνες που διερευνούν καινούργιους, συναρπαστικούς και αναπάντεχους δρόμους στη σύγχρονη ελληνική́ τέχνη. Μια πρώτη εκδοχή αυτής της έκθεσης είχε διοργανωθεί το 2021 στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης με την υποστήριξη της εκεί δημοτικής αρχής. Έτσι, ο τίτλος «Εncore» δηλώνει ακριβώς αυτό: μετά από κάθε καλλιτεχνική πράξη υπάρχει πάντα το αίτημα για μια επανάληψή της, ένα ανκόρ που θα κρατάει τη σχέση συγκίνησης και μαθητείας ανοιχτή.

27/6 -10/9, Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Λεωνίδου & Μυλλέρου, Πλ. Αυδή, Τρ.-Σάβ. 11:00-19:00, Κυρ. 10:00-16:00, Δευτ. κλειστά, είσοδος ελεύθερη