Αλλαγή ΚΑΔ χωρίς πρόστιμο έως 1η Ιουνίου: Τι θα ισχύσει σε ειδικές περιπτώσεις

Εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται τις ημέρες αυτές μπροστά σε μια σημαντική αλλαγή: η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά στην αυτόματη αντιστοίχιση των παλαιών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με το νέο σύστημα πανευρωπαϊκό ταξινόμησης ΚΑΔ.

Η διαδικασία ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του πρώτου δεκαήμερου του μηνός. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής φάσης, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενάρξεων, μεταβολών και διακοπών εργασιών μέσω των ψηφιακών εφαρμογών.

Η αυτόματη αντιστοίχιση γίνεται κεντρικά, χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια εκ μέρους του επαγγελματία ή της επιχείρησης. Ωστόσο αυτό δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση να ελέγξουν εκ των υστέρων ποιος είναι ο νέος ΚΑΔ, αλλά και να τον αλλάξουν ή να τον διορθώσουν έως την 1η Ιουνίου αν το κρίνουν αναγκαίο, χωρίς καμία κύρωση.

Αλλαγή ΚΑΔ: Ποιους αφορά

Η υποχρέωση αντιστοίχισης αφορά όλες τις επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις νομικές οντότητες ημεδαπές και αλλοδαπές) που δεν έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών.

Με άλλα λόγια, οποιοσδήποτε έχει ενεργό ΑΦΜ επιχείρησης ή επαγγελματικής δραστηριότητας έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας και εμπίπτει στη Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Αλλαγή ΚΑΔ: Πώς γίνεται η αυτόματη αντιστοίχιση

Σύμφωνα με αναλυτικό οδηγό τον οποίο εξέδωσε, η ΑΑΔΕ διενεργεί την αντιστοίχιση κεντρικά και αυτοματοποιημένα. Ωστόσο η λογική που ακολουθείται διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση:

αν ο παλιός κύριος ΚΑΔ υπάρχει και στη νέα ταξινόμηση, διατηρείται ο ίδιος. Οι τυχόν επιπλέον νέοι ΚΑΔ που αντιστοιχούν σε αυτόν καταχωρούνται ως δευτερεύουσες δραστηριότητες.

αν ο παλιός ΚΑΔ δεν υπάρχει στη νέα ταξινόμηση, επιλέγεται ως κύριος ο πρώτος αριθμητικά νέος ΚΑΔ που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συνάφεια (με βάση τις επεξηγηματικές σημειώσεις). Οι υπόλοιποι δηλώνονται ως δευτερεύοντες.

αν υπάρχει ολική αναθεώρηση της ταξινόμησης, επιλέγεται ο νέος ΚΑΔ με τη μεγαλύτερη συνάφεια με τον υφιστάμενο, βάσει των επεξηγηματικών σημειώσεων.

αν δεν είχε προηγηθεί αντιστοίχιση παλαιού ΚΑΔ βάσει ταξινόμησης του 1997 με εκείνους που ισχύουν από το 2008, ο κωδικός αντικαθίσταται με τον καινούργιο ΚΑΔ βάσει της νέας ταξινόμησης του 2025.

Αλλαγή ΚΑΔ: Πώς γίνεται ο έλεγχος για τις αλλαγές

Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση, κάθε επαγγελματίας λαμβάνει:

μήνυμα στο myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία - Τα Μηνύματά μου

email στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο μητρώο

Για να δει τους νέους ΚΑΔ, ο φορολογούμενος θα κάνει είσοδο με τους προσωπικούς κωδικούς του στις ψηφιακές εφαρμογές Μητρώου της ΑΑΔΕ (μετά τις 10 Μαρτίου που αυτές θα επαναλειτουργήσουν) στη διαδρομή: myAADE - Μητρώο & Επικοινωνία - Βεβαιώσεις Μητρώου - Τρέχουσα Εικόνα Οντότητας/Επιχείρησης.

Αλλαγή ΚΑΔ: Διορθώσεις χωρίς πρόστιμο έως 1η Ιουνίου

Αν η αυτόματη αντιστοίχιση δεν αποτυπώνει σωστά τη δραστηριότητά τους, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν δήλωση διόρθωσης έως την 1η Ιουνίου 2026, χωρίς κύρωση. Η ημερομηνία δήλωσης θα φέρει αυτόματα την ημερομηνία της αυτόματης αντιστοίχισης. Ωστόσο, για αλλαγές μετά την 1η Ιουνίου 2026, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ).

Η διόρθωση υποβάλλεται επίσης στις ψηφιακές εφαρμογές Μητρώου της ΑΑΔΕ, στη διαδρομή: myAADE - Μητρώο & Επικοινωνία - Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου - Στοιχεία Επιχείρησης ή/και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού - Νέα Δήλωση.

Αλλαγή ΚΑΔ: Ειδικές περιπτώσεις

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, αν η αυτόματη αντιστοίχιση δεν διενεργήθηκε ενώ είχε γίνει η αντιστοίχιση βάσει της ταξινόμησης των ΚΑΔ του 2008, υποβάλλεται ειδικό αίτημα έως την 1η Ιουνίου 2026 μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, στη θεματική ενότητα Μητρώο, επιλέγοντας:

για τα φυσικά πρόσωπα: «Μεταβολή εργασιών φυσικού προσώπου που δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE»

για τα νομικά πρόσωπα/οντότητες: «Μεταβολή εργασιών ημεδαπών/αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE»

Επιπλέον, για αναδρομικές αλλαγές ΚΑΔ που αφορούν περίοδο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, η υποβολή μετά την 1η Μαρτίου γίνεται επίσης μέσω «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE (Μητρώο), με τις ίδιες κατηγορίες αιτήματος ανάλογα με τον τύπο του φορολογούμενου, και με επισύναψη του εντύπου Δ211 και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Αλλαγή ΚΑΔ: Οδηγός με χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις

Ο πλήρης οδηγός με συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της ΑΑΔΕ για την διαδικασία μετάβασης στους νέους ΚΑΔ, αναφέρει τα εξής:

1. Ερώτηση: Ποιοι είναι υπόχρεοι σε αντιστοίχιση ΚΑΔ;

Απάντηση: Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες του άρθρου 3 του ΚΦΔ, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τα οποία δεν έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών.

2. Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται η μετάβαση στους νέους ΚΑΔ;

Απάντηση: Κεντρικά και αυτοματοποιημένα από την ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται ενέργεια από τους φορολογούμενους, εκτός εάν επιθυμούν να προβούν σε διόρθωση ή αλλαγή των καταχωρημένων στοιχείων.

3. Ερώτηση: Πότε θα διενεργηθεί η αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση ΚΑΔ;

Απάντηση: Θα ξεκινήσει την 1η Μαρτίου 2026 και θα ολοκληρωθεί το α' δεκαήμερο Μαρτίου 2026. Σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενάρξεων, μεταβολών και διακοπών εργασιών φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μέσω των εφαρμογών.

4. Ερώτηση: Σε περίπτωση που μια υφιστάμενη δραστηριότητα αντιστοιχίζεται σε περισσότερους από έναν νέους ΚΑΔ, πώς ολοκληρώνεται η αντιστοίχιση;

Απάντηση: Διακρίνονται τρεις περιπτώσεις:

α) Ο υφιστάμενος ΚΑΔ παραμένει και στη νέα ταξινόμηση: διατηρείται ως κύριος και οι επιπλέον ΚΑΔ δηλώνονται ως δευτερεύουσες δραστηριότητες.

β) Ο υφιστάμενος ΚΑΔ δεν παραμένει στη νέα ταξινόμηση: επιλέγεται ως κύριος ο πρώτος αριθμητικά ΚΑΔ, με την προϋπόθεση ότι παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συνάφεια (κατόπιν εξέτασης των επεξηγηματικών σημειώσεων). Οι επιπλέον ΚΑΔ δηλώνονται ως δευτερεύουσες δραστηριότητες.

γ) Ολική αναθεώρηση της ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων: επιλέγεται ο ΚΑΔ με την μεγαλύτερη συνάφεια με τον υφιστάμενο (βάσει των επεξηγηματικών σημειώσεων).

Σε κάθε περίπτωση, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα, μετά την επισκόπηση της αντιστοίχισης, να προβούν σε διόρθωση ή αλλαγή των καταχωρημένων στοιχείων έως την 1η Ιουνίου 2026, χωρίς την επιβολή προστίμου.

5. Ερώτηση: Ποιο είναι το χρονικό περιθώριο για την υποβολή δηλώσεων διόρθωσης ή αλλαγής των ΚΑΔ που προέκυψαν από την αυτόματη αντιστοίχιση, χωρίς την επιβολή προστίμου;

Απάντηση: Οι φορολογούμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις ή αλλαγές έως την 1η Ιουνίου 2026, με ημερομηνία δήλωσης την ημερομηνία της αυτόματης αντιστοίχισης. Μετά το πέρας της 1ης Ιουνίου 2026 επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 53 του ΚΦΔ.

6. Ερώτηση: Μετά την ολοκλήρωση της αυτόματης αντιστοίχισης, πώς ενημερώνονται οι φορολογούμενοι;

Απάντηση: Οι φορολογούμενοι ενημερώνονται με μήνυμα που αναρτάται στον λογαριασμό τους, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου. Παράλληλα, λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει.

Δίνεται η δυνατότητα επισκόπησης των νέων ΚΑΔ στη ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία > Βεβαιώσεις Μητρώου > Τρέχουσα Εικόνα Οντότητας/Επιχείρησης.

7. Ερώτηση: Πώς υποβάλλεται η δήλωση μεταβολής/διόρθωσης των ΚΑΔ μετά την αυτόματη αντιστοίχιση;

Απάντηση: Μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης ή/και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Νέα Δήλωση.

8. Ερώτηση: Σε περίπτωση που δεν διενεργήθηκε η αυτόματη αντιστοίχιση, ενώ είχε γίνει η αντιστοίχιση ΚΑΔ 2008, πώς υποβάλλεται η δήλωση αντιστοίχισης νέων ΚΑΔ 2025;

Απάντηση: Κατόπιν ειδοποίησης του φορολογούμενου, υποβάλλεται αίτημα έως την 1η Ιουνίου 2026, χωρίς την επιβολή προστίμου, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη θεματική ενότητα Μητρώο, επιλέγοντας:

α) Για τα φυσικά πρόσωπα: Μεταβολή εργασιών φυσικού προσώπου που δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE.

β) Για τα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες: Μεταβολή εργασιών ημεδαπών/αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE.

Κατά την ψηφιακή υποβολή, θα πρέπει να επισυνάπτεται η σχετική δήλωση Μητρώου (έντυπο Δ211), καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης δραστηριότητας.

9. Ερώτηση: Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί αντιστοίχιση των ΚΑΔ 1997 με τους ΚΑΔ 2008;

Απάντηση: Θα αντικατασταθούν με ορισμένο ειδικό ΚΑΔ.

10. Ερώτηση: Πώς υποβάλλονται τα αιτήματα που αφορούν αναδρομικές μεταβολές ΚΑΔ μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2026, μετά την 1η Μαρτίου 2026;

Απάντηση: Μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη θεματική ενότητα Μητρώο, επιλέγοντας:

α) Για τα φυσικά πρόσωπα: Μεταβολή εργασιών φυσικού προσώπου που δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE.

β) Για τα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες: Μεταβολή εργασιών ημεδαπών/αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE.

Κατά την ψηφιακή υποβολή θα πρέπει να επισυνάπτεται η σχετική δήλωση Μητρώου (έντυπο Δ211), καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης δραστηριότητας.