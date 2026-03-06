ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα: Ξεκίνησε η αποστολή προστίμων – Πώς θα τα δείτε

Οι τρεις τρόποι με τους οποίους μπορούν να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες οχημάτων για το πρόστιμο

The LiFO team
The LiFO team
Τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα: Ξεκίνησε η αποστολή προστίμων – Πώς θα τα δείτε Facebook Twitter
0

Περίπου 300.000 πρόστιμα εστάλησαν στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίστηκαν να έχουν ανασφάλιστα οχήματα ή που δεν κατέβαλαν τα τέλη κυκλοφορίας, έπειτα από τρεις προειδοποιητικούς κύκλους.

Συνολικά, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης απέστειλε περισσότερα από 290.000 πρόστιμα. Από αυτά, σχεδόν 125.000 αφορούν ανασφάλιστα οχήματα, με το συνολικό ύψος των προστίμων να φτάνει τα 55 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, περισσότερα από 172.000 πρόστιμα αφορούν οχήματα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2025, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται περίπου στα 54 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega

  • περίπου 19.000 νομικά πρόσωπα εντοπίστηκαν με παραβάσεις
  • και οι έλεγχοι βασίστηκαν σε στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς 15 Δεκεμβρίου 2025

Πρόστιμα για τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα: Πού θα δείτε το πρόστιμο

Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν με τρεις τρόπους:

  • με SMS ή email για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr),
  • με email από την ΑΑΔΕ για τους υπόλοιπους κατόχους οχημάτων
  • με συστημένη επιστολή σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία.

Ακόμη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα πρόστιμα στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι» της πλατφόρμας oximata.gov.gr ή στο gov.gr επιλέγοντας την ενότητα «Περιουσία και φορολογία» και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet.
 

Με πληροφορίες από Mega

 
 
 
Οικονομία

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Μαύρη» συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο: Sell-off με φόντο το Ιράν― πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες

Οικονομία / «Μαύρη» συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο: Sell-off με φόντο το Ιράν― Πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες

Ο Γενικός Δείκτης, υποκύπτοντας στο βάρος της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και του αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές, κατέγραψε «βουτιά» της τάξεως του 5,75%, κλείνοντας στις 2.074,42 μονάδες.
THE LIFO TEAM
Ο πόλεμος παγώνει τη μόδα: Διεθνή brands κλείνουν καταστήματα στη Μέση Ανατολή

Διεθνή / Ο πόλεμος παγώνει τη μόδα: Διεθνή brands κλείνουν καταστήματα στη Μέση Ανατολή

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οδηγεί διεθνείς ομίλους πολυτελείας και μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου σε προσωρινό κλείσιμο καταστημάτων και αναστολή δραστηριοτήτων στον Κόλπο.
THE LIFO TEAM
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Οικονομία / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σενάρια με έκτακτα μέτρα τύπου «Pass» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Όλα θα κριθούν από την πορεία της τιμής του πετρελαίου Brent, η οποία αν σκαρφαλώσει και παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για 30 ημέρες, θα πυροδοτήσει νέο ισχυρό κύμα ακρίβειας στην ελληνική οικονομία
THE LIFO TEAM
 
 