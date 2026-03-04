Πόλεμος στη Μέση Ανατολή και καύσιμα: Πού μπορεί να φτάσει η τιμή της βενζίνης

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αρχίσει να επηρεάζει και την ελληνική αγορά καυσίμων, με τα ερωτήματα για το πόσο μπορεί να αυξηθεί η τιμή της βενζίνης το επόμενο διάστημα, να απασχολούν τους περισσότερους.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμης Κιούρτζης, εξήγησε στο ERTNews, ότι οι αυξήσεις που καταγράφονται στα διυλιστήρια είναι της τάξης των 60 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, δηλαδή περίπου 6 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και περίπου 3 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πόσο εκτιμάται ότι θα κοστίζει το πετρέλαιο και βενζίνη

Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης από περίπου 1,57 ευρώ ανά λίτρο είναι πιθανό να κινηθεί προς το 1,67 ευρώ, εάν συνεχιστούν οι αυξήσεις διεθνώς.

Οι εκτιμήσεις για τη βενζίνη «βλέπουν» την αύξηση να εμφανίζεται πιθανότατα σταδιακά μέσα στην εβδομάδα, με ενδεχόμενη συνολική άνοδο περίπου έως και 10 λεπτά το λίτρο συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες. Τονίζεται, ότι και σε αυτή την περίπτωση, οι εξελίξεις θα επηρεαστούν άμεσα από τη διεθνή αγορά.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή και καύσιμα: Γιατί δεν εμφανίζονται άμεσα στα πρατήρια οι αυξήσεις

Όπως εξήγησε ο κ. Κιούρτζης, οι αυξήσεις δεν περνούν άμεσα στην αντλία, αφού η αγορά λειτουργεί με μια μικρή χρονική υστέρηση. Τα διυλιστήρια προσαρμόζουν τις τιμές τους άμεσα με βάση τις διεθνείς χρηματιστηριακές τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, τα πρατήρια καυσίμων μεταφέρουν αυτές τις αλλαγές με καθυστέρηση μερικών ημερών, ανάλογα με τα αποθέματα που διαθέτουν. Έτσι εξηγείται, το γεγονός ότι η αύξηση στις διεθνείς τιμές μπορεί να αποτυπωθεί στην αγορά μετά από τρεις ή πέντε ημέρες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews