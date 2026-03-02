Αυξήθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή - Πόσο κοστίζει το βαρέλι

Οι τιμές στο πετρέλαιο αυξήθηκαν αλματωδώς σήμερα, ως και κατά 13%, κατά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές.

Η ένοπλη σύρραξη που ξέσπασε το Σάββατο, με τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, κι οι επιπτώσεις της στη Μέση Ανατολή, εγείρουν έντονες ανησυχίες για τον διεθνή εφοδιασμό με αργό.

Τιμές πετρελαίου: Πόσο κοστίζει το βαρέλι

Περί τη 01:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε άνοδο 9,90%, φθάνοντας τα 80,16 δολάρια το βαρέλι, ενώ κατά την έναρξη των συναλλαγών σημείωνε άνοδο ως και κατά 13%.

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε παράλληλα άνοδο 8,25%, στα 72,55 δολάρια.

Η τιμή του Brent ενδέχεται να παραμείνει υψηλή για καιρό, εξαιτίας του γεωπολιτικού κινδύνου. Ήδη δεν χωράει σύγκριση με τα 61 δολάρια όπου βρισκόταν στην αρχή της χρονιάς.

Οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ- από όπου διέρχεται περί το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως- πλέον απειλούνται.

