Αυξήσεις στα καύσιμα: Πόσο ανέβηκε η τιμή στην αμόλυβδη μέσα σε 15 ημέρες

Αυξητικές τάσεις καταγράφονται τις τελευταίες δύο εβδομάδες στις τιμές των καυσίμων.

Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, αναφέρει ότι η άνοδος οφείλεται στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και ειδικότερα, στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», η κ. Ζάγκα εξήγησε ότι η αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ανεβάζει την τιμή του πετρελαίου μπρεντ, γεγονός που μεταφέρεται άμεσα στις αντλίες.

Αυξήσεις στα καύσιμα: Πόσο κοστίζουν αμόλυβδη και πετρέλαιο

Σύμφωνα με την ίδια, η τιμή της αμόλυβδης έχει αυξηθεί κατά 5-6 λεπτά το λίτρο μέσα σε 15 ημέρες, ενώ το πετρέλαιο κίνησης παρουσιάζει ακόμη εντονότερη ανοδική πορεία.

Οι σημερινές τιμές, όπως αναφέρει, κυμαίνονται περίπου στο 1,77 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη και 1,55-1,56 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, ανάλογα με το πότε έχει προμηθευτεί καύσιμο κάθε πρατήριο.

Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής υπογραμμίζει ότι οι ανατιμήσεις ξεκινούν από τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, τα οποία καθορίζουν τα τιμολόγια που λαμβάνουν οι εταιρείες και στη συνέχεια τα πρατήρια.

«Όταν αγοράζουμε με νέο τιμολόγιο, δεν μπορούμε να μην ανεβάσουμε την τιμή», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η πρόεδρος στο «μελανό σημείο» της αγοράς: τα πρατήρια που έχουν εντοπιστεί με νοθεία ή πειραγμένες αντλίες και παρόλα αυτά επαναλειτουργούν.

Καταγγέλλει ότι επιχειρηματίες αλλάζουν ΑΦΜ ή χρησιμοποιούν «αχυρανθρώπους» για να ανοίξουν ξανά, παρά τα βαριά πρόστιμα.

Μάλιστα έφερε συγκεκριμένο παράδειγμα πρατηρίου που είχε εντοπιστεί τον Σεπτέμβριο του 2025 με πειραγμένες αντλίες, ξαναπιάστηκε πριν από έναν μήνα για το ίδιο αδίκημα, έκλεισε με πρόστιμο 150.000 ευρώ, αλλά επαναλειτούργησε.

«Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Τα πρατήρια έχουν γίνει επιστημονικά κέντρα», τόνισε ζητώντας εντατικότερους και ουσιαστικότερους ελέγχους ενώ αναφέρθηκε και στο νέο ψηφιακό σύστημα που επιβάλλεται στα πρατήρια, το οποίο, όπως εξήγησε, απαιτεί συνεχείς αναβαθμίσεις και υψηλό κόστος εγκατάστασης.

Υποστήριξε ότι πολλά πρατήρια δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά, σημειώνοντας ότι «η τεχνολογία εξελίσσεται, αλλά ένα βήμα μπροστά είναι πάντα οι χάκερ», αφήνοντας αιχμές ότι όσοι θέλουν να παρανομήσουν βρίσκουν τρόπους να παρακάμψουν τους ελέγχους.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι τον τελευταίο χρόνο προσπαθεί να συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών ώστε να θέσει το ζήτημα επιδότησης.