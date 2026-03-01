Έρχονται αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση στο Ιράν;

Σενάρια για αύξηση στις τιμές του πετρελαίου υπάρχουν τις τελευταίες ώρες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν το οποίο «απάντησε»- εκτός από την εκτόξευση πυραύλων- και με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράν φέρεται λοιπόν, να «έκλεισε» τα Στενά του Ορμούζ μετά τις χθεσινές επιθέσεις που δέχτηκε από Ισραήλ και ΗΠΑ.

Αξιωματούχος της ναυτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aspides δήλωσε χθες ότι τα πλοία λαμβάνουν σήματα VHF (ναυτικές συχνότητες) από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν που λένε ότι «κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ». Ο αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters ζητώντας να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι το Ιράν δεν είχε επιβεβαιώσει επίσημα καμία τέτοια εντολή.

Επίθεση στο Ιράν: Πώς επηρεάζονται οι τιμές στο πετρέλαιο

Η Τεχεράνη απειλεί εδώ και χρόνια να αποκλείσει το στενό θαλάσσιο πέρασμα σε αντίποινα για οποιαδήποτε επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τα Στενά είναι η πιο σημαντική οδός εξαγωγής πετρελαίου παγκοσμίως, η οποία συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Παρόλο που η αμερικανική αγορά πετρελαίου παρέμεινε κλειστή το Σάββατο, οι τιμές σημείωσαν ήδη άνοδο εν αναμονή της επίθεσης φτάνοντας τα 67 δολάρια το βαρέλι, ενώ αναλυτές της Barclays προειδοποιούν ότι το Brent θα μπορούσε να εκτιναχθεί στα 80 δολάρια λόγω των εχθροπραξιών, όπως ανέφερε η ΕΡΤ. Το Ιράν, μέλος του OPEC (Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών), ελέγχει αυτό το κρίσιμο σημείο απ’ όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά το κλείσιμό του μια κίνηση με τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο.

Σε αντίθεση με τις περιορισμένες επιπτώσεις από την επέμβαση στη Βενεζουέλα, μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να προκαλέσει σοβαρές διακοπές στον εφοδιασμό από τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες, επηρεάζοντας άμεσα και την Κίνα που αγοράζει το 90% των εξαγωγών του Ιράν. Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ασκούν δριμεία κριτική στον Τραμπ, τονίζοντας ότι η αύξηση του κόστους ζωής και των τιμών στα καύσιμα θα αποτελέσει κυρίαρχο ζήτημα για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Παρά τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα από νάρκες και drones, ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι οι υποδομές του Ιράν παραμένουν δομικά υγιείς και θα μπορούσαν, σε περίπτωση αλλαγής καθεστώτος, να προσθέσουν γρήγορα έως και 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως στην αγορά, όπως μεταδίδει το Politico.

Ωστόσο, η τρέχουσα αβεβαιότητα κυριαρχεί, καθώς η ασφάλεια και η σταθερότητα που απαιτούνται για διεθνείς επενδύσεις δεν πρόκειται να αποκατασταθούν άμεσα. Η παγκόσμια αγορά βασίζεται προς το παρόν στην επάρκεια των αποθεμάτων για να απορροφήσει το πρώτο σοκ, αλλά το πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ παραμένει ένας αστάθμητος παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες τιμές ενέργειας παγκοσμίως.

H «απόφαση» Τραμπ για τις τιμές στο πετρέλαιο

Από την πλευρά της, η αμερικανική κυβέρνηση δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αποδέσμευσης μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου των ΗΠΑ, μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης, όπως μεταδίδουν οι Financial Times που επικαλούνται αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας.

Δεν έχουν γίνει συζητήσεις σχετικά με τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, δήλωσε ο αξιωματούχος στους FT όταν ρωτήθηκε για τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση Τραμπ με στόχο να αποτρέψει μια απότομη αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου.