ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LIVE!

Οικονομία

«Μαύρη» συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο: Sell-off με φόντο το Ιράν― Πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες

Ο Γενικός Δείκτης, υποκύπτοντας στο βάρος της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και του αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές, κατέγραψε «βουτιά» της τάξεως του 5,75%, κλείνοντας στις 2.074,42 μονάδες.

The LiFO team
The LiFO team
«Μαύρη» συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο: Sell-off με φόντο το Ιράν― πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες Facebook Twitter
0


Σε κατάσταση γενικευμένου πανικού βρέθηκε σήμερα η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, με τις πιέσεις να προσλαμβάνουν διαστάσεις βίαιης αποεπένδυσης. Ο Γενικός Δείκτης, υποκύπτοντας στο βάρος της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και του αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές, κατέγραψε «βουτιά» της τάξεως του 5,75%, κλείνοντας στις 2.074,42 μονάδες.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ιράν λειτούργησε ως θρυαλλίδα για τους επενδυτές, οι οποίοι έσπευσαν να ρευστοποιήσουν θέσεις, οδηγώντας την αγορά σε επίπεδα κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 2.100 μονάδων. Είναι χαρακτηριστικό πως ενδοσυνεδριακά οι απώλειες άγγιξαν το -6,21%.

Τα νούμερα που «ζαλίζουν»

14 δισ. ευρώ: Το συνολικό ποσό που «κάηκε» από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς μέσα σε μόλις δύο συνεδριάσεις.

-2,18%: Η απόδοση του Χρηματιστηρίου από τις αρχές του έτους, καθώς μέσα σε λίγες ώρες εξανεμίστηκαν όλα τα κέρδη του 2026.

680,19 εκατ. ευρώ: Ο εξαιρετικά υψηλός τζίρος, που επιβεβαιώνει την ένταση της φυγής των κεφαλαίων.

Οι «αρνητικοί» πρωταγωνιστές

Η υψηλή κεφαλαιοποίηση βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα, με τον δείκτη FTSE 25 να υποχωρεί κατά 5,83%.

Η Elvalhalcor κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση με -12,38%.

Ακολούθησαν με βαριές απώλειες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-8,51%), η Alpha Bank (-8,29%) και η Viohalco (-7,89%).

Στον τραπεζικό κλάδο, η Eurobank υποχώρησε κατά -7,81%, ενώ η Πειραιώς σημείωσε πτώση -6,18%.

Μέσα σε αυτό το τοπίο καταστροφής, μόλις 4 μετοχές κατάφεραν να κλείσουν με θετικό πρόσημο, έναντι 114 πτωτικών, σε μια ημέρα που το ελληνικό ταμπλό «βάφτηκε» βαθύ κόκκινο.

Πώς έκλεισαν οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης:

AKTOR:10,2000 -2,67%

ΚΥΠΡΟΥ:8,6200 -4,43%

METLEN:33,3600 -4,69%

OPTIMA:8,5400 -7,07%

ΤΙΤΑΝ: 48,6000 -5,63%

ALPHA BANK: 3,2100 -8,29%

AEGEAN AIRLINES: 11,8200 -7,37%

VIOHALCO: 14,0000 -7,89%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 32,2600 -8,51%

ΔΑΑ:10,1000 -6,13%

ΔΕΗ: 17,1000 -6,25%

COCA COLA HBC:52,5000 -2,69%

ΕΛΠΕ:8,5950 -3,37%

ELVALHALCOR:3,6800 -12,38%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,4500 -6,67%

ΕΥΔΑΠ: 7,3100 -6,88%

EUROBANK: 3,4110 -7,81%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1600 -6,67%

MOTOR OIL: 34,7000 -6,62%

JUMBO: 23,5600 -2,24%

ΟΛΠ:36,1500 -1,90%

ΟΠΑΠ: 14,7200 -3,03%

ΟΤΕ: 16,1800 -6,47%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1020 -6,18%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,6800 -4,74%

Οικονομία

Tags

0

LIVE!

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο πόλεμος παγώνει τη μόδα: Διεθνή brands κλείνουν καταστήματα στη Μέση Ανατολή

Διεθνή / Ο πόλεμος παγώνει τη μόδα: Διεθνή brands κλείνουν καταστήματα στη Μέση Ανατολή

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οδηγεί διεθνείς ομίλους πολυτελείας και μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου σε προσωρινό κλείσιμο καταστημάτων και αναστολή δραστηριοτήτων στον Κόλπο.
THE LIFO TEAM
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Οικονομία / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σενάρια με έκτακτα μέτρα τύπου «Pass» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Όλα θα κριθούν από την πορεία της τιμής του πετρελαίου Brent, η οποία αν σκαρφαλώσει και παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για 30 ημέρες, θα πυροδοτήσει νέο ισχυρό κύμα ακρίβειας στην ελληνική οικονομία
THE LIFO TEAM
 
 