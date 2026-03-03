«Μαύρη» συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο: Sell-off με φόντο το Ιράν― Πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες





Σε κατάσταση γενικευμένου πανικού βρέθηκε σήμερα η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, με τις πιέσεις να προσλαμβάνουν διαστάσεις βίαιης αποεπένδυσης. Ο Γενικός Δείκτης, υποκύπτοντας στο βάρος της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και του αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές, κατέγραψε «βουτιά» της τάξεως του 5,75%, κλείνοντας στις 2.074,42 μονάδες.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ιράν λειτούργησε ως θρυαλλίδα για τους επενδυτές, οι οποίοι έσπευσαν να ρευστοποιήσουν θέσεις, οδηγώντας την αγορά σε επίπεδα κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 2.100 μονάδων. Είναι χαρακτηριστικό πως ενδοσυνεδριακά οι απώλειες άγγιξαν το -6,21%.

Τα νούμερα που «ζαλίζουν»

14 δισ. ευρώ: Το συνολικό ποσό που «κάηκε» από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς μέσα σε μόλις δύο συνεδριάσεις.

-2,18%: Η απόδοση του Χρηματιστηρίου από τις αρχές του έτους, καθώς μέσα σε λίγες ώρες εξανεμίστηκαν όλα τα κέρδη του 2026.

680,19 εκατ. ευρώ: Ο εξαιρετικά υψηλός τζίρος, που επιβεβαιώνει την ένταση της φυγής των κεφαλαίων.

Οι «αρνητικοί» πρωταγωνιστές

Η υψηλή κεφαλαιοποίηση βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα, με τον δείκτη FTSE 25 να υποχωρεί κατά 5,83%.

Η Elvalhalcor κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση με -12,38%.

Ακολούθησαν με βαριές απώλειες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-8,51%), η Alpha Bank (-8,29%) και η Viohalco (-7,89%).

Στον τραπεζικό κλάδο, η Eurobank υποχώρησε κατά -7,81%, ενώ η Πειραιώς σημείωσε πτώση -6,18%.

Μέσα σε αυτό το τοπίο καταστροφής, μόλις 4 μετοχές κατάφεραν να κλείσουν με θετικό πρόσημο, έναντι 114 πτωτικών, σε μια ημέρα που το ελληνικό ταμπλό «βάφτηκε» βαθύ κόκκινο.

Πώς έκλεισαν οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης:

AKTOR:10,2000 -2,67%

ΚΥΠΡΟΥ:8,6200 -4,43%

METLEN:33,3600 -4,69%

OPTIMA:8,5400 -7,07%

ΤΙΤΑΝ: 48,6000 -5,63%

ALPHA BANK: 3,2100 -8,29%

AEGEAN AIRLINES: 11,8200 -7,37%

VIOHALCO: 14,0000 -7,89%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 32,2600 -8,51%

ΔΑΑ:10,1000 -6,13%

ΔΕΗ: 17,1000 -6,25%

COCA COLA HBC:52,5000 -2,69%

ΕΛΠΕ:8,5950 -3,37%

ELVALHALCOR:3,6800 -12,38%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,4500 -6,67%

ΕΥΔΑΠ: 7,3100 -6,88%

EUROBANK: 3,4110 -7,81%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1600 -6,67%

MOTOR OIL: 34,7000 -6,62%

JUMBO: 23,5600 -2,24%

ΟΛΠ:36,1500 -1,90%

ΟΠΑΠ: 14,7200 -3,03%

ΟΤΕ: 16,1800 -6,47%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1020 -6,18%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,6800 -4,74%