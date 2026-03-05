Η τιμή του πετρελαίου συνεχίζει να αυξάνεται εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου συνέχισαν να ανεβαίνουν εν μέσω διαταραχών στον εφοδιασμό, λόγω του πολέμου που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή.

Όμως, την ίδια ώρα οι χρηματιστηριακές αγορές ανέκαμψαν στην Ασία μετά από ημέρες μεγάλων απωλειών.

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας, ο οποίος σημείωσε την μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία του την Τρίτη με 12%, ανέβηκε σχεδόν 10% την Πέμπτη, ενώ ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας ανέβηκε 1,9%. Ο δείκτης MSCI για την Ασία-Ειρηνικό, εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, σημείωσε άνοδο 2,7%.

Συνεχίζεται η άνοδος τιμών στο πετρέλαιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το πετρέλαιο σημείωσε περαιτέρω άνοδο, μετά την αναφορά του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Tasnim ότι αμερικανικό πετρελαιοφόρο στο βόρειο Περσικό Κόλπο είχε χτυπηθεί από πύραυλο που εκτόξευσαν οι ιρανικές δυνάμεις. Το Brent crude σημείωσε άνοδο 3,3% στα 84 δολάρια το βαρέλι.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή και καύσιμα: Πού μπορεί να φτάσει η τιμή της βενζίνης

Οι τιμές του φυσικού αερίου επίσης αυξήθηκαν, με το φυσικό αέριο στο Ηνωμένο Βασίλειο να σημειώνει άνοδο σχεδόν 1%, ενώ τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου σημείωσαν άνοδο 2%.

Το Κατάρ, ο μεγαλύτερος παραγωγός υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Κόλπο, ανέστειλε τη δραστηριότητα των εγκαταστάσεών του τη Δευτέρα και κήρυξε ανωτέρα βία στις εξαγωγές φυσικού αερίου την Τετάρτη, απαλλάσσοντας το από τις συμβατικές υποχρεώσεις του προς τους πελάτες του. Το Reuters επικαλέστηκε πηγές που ανέφεραν ότι η επιστροφή στους κανονικούς όγκους παραγωγής θα μπορούσε να διαρκέσει τουλάχιστον ένα μήνα.

Στη Μέση Ανατολή, το χρηματιστήριο του Άμπου Ντάμπι σημείωσε πτώση 2,6%, ενώ το χρηματιστήριο του Ντουμπάι σημείωσε πτώση 2,2%. Και τα δύο χρηματιστήρια ανακοίνωσαν ότι θα θέσουν προσωρινά όριο πτώσης 5% στις τιμές των τίτλων.

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σημείωσε πτώση 0,3% στις πρώτες συναλλαγές, αλλά στη συνέχεια ανέβηκε 60 μονάδες, ή περίπου 0,5%.

Η Wizz Air, η οποία ακύρωσε τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ, το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και το Αμμάν μέχρι τις 15 Μαρτίου, προειδοποίησε για μείωση των ετήσιων κερδών της κατά 50 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας επίσης τον αντίκτυπο της αύξησης του κόστους των καυσίμων για τα αεροσκάφη.

Οι μετοχές της που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου υποχώρησαν έως και 6%, ενώ και οι μετοχές άλλων αεροπορικών εταιρειών σημείωσαν πτώση.

Πίεση στην παγκόσμια οικονομία

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κινεζική κυβέρνηση ζήτησε από τις μεγαλύτερες εταιρείες διύλισης πετρελαίου της χώρας να σταματήσουν τις εξαγωγές ντίζελ και βενζίνης, καθώς αντιμετωπίζει διακοπή στον εφοδιασμό με αργό πετρέλαιο. Αναφέρθηκε ότι αξιωματούχοι της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, του κορυφαίου φορέα οικονομικού σχεδιασμού της χώρας, συναντήθηκαν με στελέχη διυλιστηρίων και ζήτησαν την άμεση προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων.

Στη Νότια Κορέα, ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος προειδοποίησε ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, που βρίσκεται πλέον στην έκτη ημέρα του, θα μπορούσε να διαταράξει τον εφοδιασμό με σημαντικά υλικά για την κατασκευή ημιαγωγών.

Η βιομηχανία μικροτσίπ της Νότιας Κορέας, η οποία προμηθεύει τα δύο τρίτα των παγκόσμιων μικροτσίπ μνήμης, ανησυχεί επίσης ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στο Ιράν θα οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος ενέργειας και τιμές, δήλωσε ο Kim Young-bae μετά από συνάντηση με στελέχη εταιρειών όπως η Samsung Electronics και εμπορικών ομίλων.

Ο Stephen Innes, διευθύνων εταίρος της SPI Asset Management, δήλωσε: «Το γεωπολιτικό σκηνικό παραμένει εξίσου εκρηκτικό όπως πάντα. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να εκφράζει εμπιστοσύνη στην στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, ακόμη και αν το χρονοδιάγραμμα των επιχειρήσεων παραμένει ασαφές. Πύραυλοι εξακολουθούν να πετούν σε όλη την περιοχή και βόμβες εξακολουθούν να πέφτουν».

«Ωστόσο, ο στρατηγικός υπολογισμός στα τραπέζια συναλλαγών έχει αρχίσει να αλλάζει διακριτικά, αλλά σημαντικά. Πληροφορίες που κυκλοφορούν μέσω των καναλιών της Αμερικανικής Διοίκησης υποδηλώνουν ότι η συμβατική στρατιωτική ικανότητα του Ιράν επιδεινώνεται ραγδαία μετά από τεράστιες ναυτικές απώλειες και συνεχείς αεροπορικές επιδρομές στις δυνατότητες εκτόξευσης πυραύλων», τόνισε.

Μια άλλη ώθηση στις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές προήλθε από την Κίνα, η οποία καθόρισε ένα πενταετές σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση των επιστημονικών καινοτομιών και την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρο το βιομηχανικό οικονομικό της σύστημα.

Με πληροφορίες από Guardian