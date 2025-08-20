Φορολογικές δηλώσεις: Ο νέος «οδηγός» της ΑΑΔΕ για τα πρόστιμα - Πότε δεν επιβάλλονται

Από 100 έως 500 ευρώ, ανάλογα με την παράβαση και το αν αφορά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κυμαίνονται τα πρόστιμα σε περιπτώσεις μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, καθώς και σε παραλείψεις παροχής στοιχείων που ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση.

Με πολυσέλιδη εγκύκλιο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καθορίζει το νέο πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την ψήφιση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) το 2023.

Πρόστιμα για εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις

Για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα ή μη ανταπόκριση σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά παράβαση.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο αν ο φόρος ή ο επιπλέον φόρος που προκύπτει δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Παράδειγμα 1:

Φορολογούμενος καταθέτει πρώτη εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση με επιπλέον φόρο 40 ευρώ. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Στη συνέχεια υποβάλλει δεύτερη εκπρόθεσμη με 50 ευρώ επιπλέον φόρο. Και πάλι δεν επιβάλλεται πρόστιμο, καθώς το άθροισμα (40+50=90) δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ σε σχέση με την αρχική δήλωση.

Παράδειγμα 2:

Αντίστοιχα, αν οι δύο τροποποιητικές δηλώσεις οδηγήσουν συνολικά σε επιπλέον φόρο 110 ευρώ (40+70), τότε επιβάλλεται πρόστιμο.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν η τροποποιητική δήλωση αφορά διόρθωση στοιχείων πληροφοριακού χαρακτήρα (π.χ. αριθμό παροχής ΔΕΗ, αριθμό μίσθωσης, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, στοιχεία ακινήτων στο Ε2 κ.λπ.).

Πρόστιμα για ΦΠΑ

250 ευρώ για υπόχρεους με απλογραφικό σύστημα.

500 ευρώ για υπόχρεους με διπλογραφικό σύστημα.

Παραδείγματα:

Απλογραφικό σύστημα: Εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ με φόρο άνω των 30 ευρώ → πρόστιμο 250 ευρώ.

Απλογραφικό σύστημα: Εκπρόθεσμη δήλωση με μηδενικό ποσό ή επιστροφή → πρόστιμο 250 ευρώ.

Διπλογραφικό σύστημα: Εκπρόθεσμη δήλωση με μηδενικό ποσό ή επιστροφή → πρόστιμο 500 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ποσά φόρου έως 30 ευρώ μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο και η δήλωση ΦΠΑ θεωρείται μηδενική.

Πρόστιμα για το Ε9

Πρόστιμο επιβάλλεται μόνο μία φορά, ακόμη κι αν οι ίδιες μεταβολές δεν δηλώθηκαν για περισσότερα από ένα έτη.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για δηλώσεις ΕΝΦΙΑ που συντίθενται μηχανογραφικά από τη Φορολογική Διοίκηση.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές Ε9 από το 2010 και μετά, αν υποβληθούν έως την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων πανελλαδικά.

Πρόστιμα για λοιπές δηλώσεις

100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων έμμεσης φορολογίας (τέλη χαρτοσήμου, ψηφιακό τέλος συναλλαγής, τέλος ανθεκτικότητας κλιματικής κρίσης).

100 ευρώ για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβασης ακινήτων, κερδών από τυχερά παίγνια, ΕΝΦΙΑ και ΕΦΑ – ανεξάρτητα από το αν η δήλωση είναι χρεωστική, πιστωτική ή μηδενική.

250 ευρώ για υπόχρεους με απλογραφικό σύστημα που υποβάλλουν εκπρόθεσμα δηλώσεις παρακράτησης φόρου ή δεν παρέχουν στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση.

500 ευρώ για τους ίδιους λόγους, όταν πρόκειται για υπόχρεους με διπλογραφικό σύστημα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αυστηροί έλεγχοι της ΑΑΔΕ στο Αιγαίο – Πρόστιμα και λουκέτα σε τουριστικές περιοχές