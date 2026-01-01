Αυξήσεις στα διόδια από σήμερα - Αναλυτικά οι αυτοκινητόδρομοι και οι νέες τιμές

Από σήμερα 1/1/2026 ισχύουν νέες χρεώσεις διοδίων σε αρκετούς μεγάλους αυτοκινητόδρομους (και στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου), στο πλαίσιο της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που ανακοινώνουν οι αντίστοιχοι φορείς.

Οι αυξήσεις αφορούν τα οδικά δίκτυα:

Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας

Πατρών – Πύργου

Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και τον κλάδο Λεύκτρου – Σπάρτης

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Πόσο διαμορφώνονται τα βασικά ταξίδια για Ι.Χ.

Πάτρα – Ελευσίνα: 13,80 ευρώ (από 13,30 ευρώ)

13,80 ευρώ (από 13,30 ευρώ) Πάτρα – Πύργος: 5,70 ευρώ

5,70 ευρώ Αντίρριο – Ιωάννινα: 15,00 ευρώ (από 14,35 ευρώ)

15,00 ευρώ (από 14,35 ευρώ) Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα: 11,75 ευρώ (από 11,30 ευρώ)

11,75 ευρώ (από 11,30 ευρώ) Κόρινθος – Τρίπολη – Σπάρτη: 12,95 ευρώ (από 12,45 ευρώ)

Αυτοκινητόδρομος Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας (Ολυμπία Οδός)

Με βάση τις νέες τιμές που ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός, το κόστος του ταξιδιού Πάτρα – Ελευσίνα για Ι.Χ. διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ, από 13,30 ευρώ.

Μετωπικοί σταθμοί διοδίων

Ρίου

Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,90 €

Ι.Χ.: 2,70 €

Φορτηγά – λεωφορεία (2–3 άξονες): 6,80 €

Φορτηγά (4+ άξονες): 9,50 €

Ελαιώνα

Δίκυκλα/τρίκυκλα: 2,70 €

Ι.Χ.: 3,80 €

Φορτηγά (2–3 άξονες): 9,70 €

Φορτηγά (4+ άξονες): 13,60 €

Κιάτου

Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,90 €

Ι.Χ.: 2,70 €

Φορτηγά (2–3 άξονες): 6,80 €

Φορτηγά (4+ άξονες): 9,60 €

Ισθμού

Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,50 €

Ι.Χ.: 2,10 €

Φορτηγά (2–3 άξονες): 5,40 €

Φορτηγά (4+ άξονες): 7,60 €

Ελευσίνας

Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,70 €

Ι.Χ.: 2,50 €

Φορτηγά (2–3 άξονες): 6,30 €

Φορτηγά (4+ άξονες): 8,90 €

Πλευρικοί σταθμοί διοδίων

Δρέπανο, Καλάβρυτα, Ακράτα, Δερβένι, Κιάτο, Ζευγολατιό, Άγιοι Θεόδωροι, Πάχη, Νέα Πέραμος – όλες οι κατηγορίες οχημάτων παρουσιάζουν αυξήσεις, με τις τιμές για Ι.Χ. να κυμαίνονται από 0,60 έως 2,80 ευρώ, ανάλογα με τον σταθμό.

Αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου (Ολυμπία Οδός)

Το ταξίδι Πάτρα – Πύργος για Ι.Χ. διαμορφώνεται στα 5,70 ευρώ.

Σταθμοί διοδίων

Μετωπικός Πάτρας

Δίκυκλα: 2,50 €

Ι.Χ.: 3,60 €

Φορτηγά (2–3 άξονες): 9,00 €

Φορτηγά (4+ άξονες): 12,70 €

Μετωπικός Πύργου

Δίκυκλα: 1,50 €

Ι.Χ.: 2,10 €

Φορτηγά (2–3 άξονες): 5,40 €

Φορτηγά (4+ άξονες): 7,60 €

Πλευρικοί Κάτω Αχαΐας & Αμαλιάδας

Ι.Χ.: από 1,30 έως 2,20 €

Αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων (Νέα Οδός)

Το συνολικό κόστος για Ι.Χ. στο ταξίδι Αντίρριο – Ιωάννινα αυξάνεται στα 15,00 ευρώ, από 14,35 ευρώ.

Μετωπικοί σταθμοί

Κλόκοβα : 3,55 €

: 3,55 € Αγγελόκαστρο : 4,20 €

: 4,20 € Μενίδι : 3,55 €

: 3,55 € Τέροβο: 3,70 €

Πλευρικοί σταθμοί

Γαβρολίμνη, Μεσολόγγι, Κουβαράς, Άρτα, Γοργόμυλος – οι τιμές για Ι.Χ. κυμαίνονται από 0,90 έως 2,50 ευρώ.

Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας & Λεύκτρο – Σπάρτη (Μορέας)

Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα : 11,75 € (από 11,30 €)

: 11,75 € (από 11,30 €) Κόρινθος – Τρίπολη – Σπάρτη: 12,95 € (από 12,45 €)

Ενδεικτικοί μετωπικοί σταθμοί

Σπαθοβούνι: 2,95 €

Νεστάνη: 2,80 €

Μάναρη: 2,30 €

Καλαμάτα: 2,25 €

Πετρίνα: 3,45 €

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Όλες οι νέες τιμές

Οι νέες χρεώσεις για απλή διέλευση από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου είναι:

Μοτοσικλέτες: 2,50 €

Ι.Χ.: 15,90 €

Ι.Χ. με κάρτα ΑμεΑ: 5,00 €

Φορτηγά 2 αξόνων: 24,70 €

Φορτηγά 3 αξόνων: 40,10 €

Φορτηγά 4 αξόνων: 50,90 €

Λεωφορεία έως 20 θέσεων: 37,80 €

Λεωφορεία 21–40 θέσεων: 53,10 €

Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων: 81,40 €

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Οι νέες τιμές ισχύουν από 1/1/2026

Αφορούν όλες τις κατηγορίες οχημάτων

Οι αυξήσεις διαφέρουν ανά σταθμό και άξονα

Οι πλήρεις αναλυτικοί πίνακες είναι διαθέσιμοι από τις εταιρείες παραχώρησης