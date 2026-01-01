Αυξήσεις στα διόδια από σήμερα - Αναλυτικά οι αυτοκινητόδρομοι και οι νέες τιμές

Από σήμερα 1/1/2026 ισχύουν νέες χρεώσεις διοδίων σε αρκετούς μεγάλους αυτοκινητόδρομους (και στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου), στο πλαίσιο της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που ανακοινώνουν οι αντίστοιχοι φορείς.
Οι αυξήσεις αφορούν τα οδικά δίκτυα:
- Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας
- Πατρών – Πύργου
- Αντιρρίου – Ιωαννίνων
- Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και τον κλάδο Λεύκτρου – Σπάρτης
- Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου
Πόσο διαμορφώνονται τα βασικά ταξίδια για Ι.Χ.
- Πάτρα – Ελευσίνα: 13,80 ευρώ (από 13,30 ευρώ)
- Πάτρα – Πύργος: 5,70 ευρώ
- Αντίρριο – Ιωάννινα: 15,00 ευρώ (από 14,35 ευρώ)
- Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα: 11,75 ευρώ (από 11,30 ευρώ)
- Κόρινθος – Τρίπολη – Σπάρτη: 12,95 ευρώ (από 12,45 ευρώ)
Αυτοκινητόδρομος Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας (Ολυμπία Οδός)
Με βάση τις νέες τιμές που ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός, το κόστος του ταξιδιού Πάτρα – Ελευσίνα για Ι.Χ. διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ, από 13,30 ευρώ.
Μετωπικοί σταθμοί διοδίων
Ρίου
- Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,90 €
- Ι.Χ.: 2,70 €
- Φορτηγά – λεωφορεία (2–3 άξονες): 6,80 €
- Φορτηγά (4+ άξονες): 9,50 €
Ελαιώνα
- Δίκυκλα/τρίκυκλα: 2,70 €
- Ι.Χ.: 3,80 €
- Φορτηγά (2–3 άξονες): 9,70 €
- Φορτηγά (4+ άξονες): 13,60 €
Κιάτου
- Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,90 €
- Ι.Χ.: 2,70 €
- Φορτηγά (2–3 άξονες): 6,80 €
- Φορτηγά (4+ άξονες): 9,60 €
Ισθμού
- Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,50 €
- Ι.Χ.: 2,10 €
- Φορτηγά (2–3 άξονες): 5,40 €
- Φορτηγά (4+ άξονες): 7,60 €
Ελευσίνας
- Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,70 €
- Ι.Χ.: 2,50 €
- Φορτηγά (2–3 άξονες): 6,30 €
- Φορτηγά (4+ άξονες): 8,90 €
Πλευρικοί σταθμοί διοδίων
Δρέπανο, Καλάβρυτα, Ακράτα, Δερβένι, Κιάτο, Ζευγολατιό, Άγιοι Θεόδωροι, Πάχη, Νέα Πέραμος – όλες οι κατηγορίες οχημάτων παρουσιάζουν αυξήσεις, με τις τιμές για Ι.Χ. να κυμαίνονται από 0,60 έως 2,80 ευρώ, ανάλογα με τον σταθμό.
Αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου (Ολυμπία Οδός)
Το ταξίδι Πάτρα – Πύργος για Ι.Χ. διαμορφώνεται στα 5,70 ευρώ.
Σταθμοί διοδίων
Μετωπικός Πάτρας
- Δίκυκλα: 2,50 €
- Ι.Χ.: 3,60 €
- Φορτηγά (2–3 άξονες): 9,00 €
- Φορτηγά (4+ άξονες): 12,70 €
Μετωπικός Πύργου
- Δίκυκλα: 1,50 €
- Ι.Χ.: 2,10 €
- Φορτηγά (2–3 άξονες): 5,40 €
- Φορτηγά (4+ άξονες): 7,60 €
Πλευρικοί Κάτω Αχαΐας & Αμαλιάδας
- Ι.Χ.: από 1,30 έως 2,20 €
Αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων (Νέα Οδός)
Το συνολικό κόστος για Ι.Χ. στο ταξίδι Αντίρριο – Ιωάννινα αυξάνεται στα 15,00 ευρώ, από 14,35 ευρώ.
Μετωπικοί σταθμοί
- Κλόκοβα: 3,55 €
- Αγγελόκαστρο: 4,20 €
- Μενίδι: 3,55 €
- Τέροβο: 3,70 €
Πλευρικοί σταθμοί
Γαβρολίμνη, Μεσολόγγι, Κουβαράς, Άρτα, Γοργόμυλος – οι τιμές για Ι.Χ. κυμαίνονται από 0,90 έως 2,50 ευρώ.
Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας & Λεύκτρο – Σπάρτη (Μορέας)
- Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα: 11,75 € (από 11,30 €)
- Κόρινθος – Τρίπολη – Σπάρτη: 12,95 € (από 12,45 €)
Ενδεικτικοί μετωπικοί σταθμοί
- Σπαθοβούνι: 2,95 €
- Νεστάνη: 2,80 €
- Μάναρη: 2,30 €
- Καλαμάτα: 2,25 €
- Πετρίνα: 3,45 €
Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Όλες οι νέες τιμές
Οι νέες χρεώσεις για απλή διέλευση από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου είναι:
- Μοτοσικλέτες: 2,50 €
- Ι.Χ.: 15,90 €
- Ι.Χ. με κάρτα ΑμεΑ: 5,00 €
- Φορτηγά 2 αξόνων: 24,70 €
- Φορτηγά 3 αξόνων: 40,10 €
- Φορτηγά 4 αξόνων: 50,90 €
- Λεωφορεία έως 20 θέσεων: 37,80 €
- Λεωφορεία 21–40 θέσεων: 53,10 €
- Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων: 81,40 €
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί
- Οι νέες τιμές ισχύουν από 1/1/2026
- Αφορούν όλες τις κατηγορίες οχημάτων
- Οι αυξήσεις διαφέρουν ανά σταθμό και άξονα
- Οι πλήρεις αναλυτικοί πίνακες είναι διαθέσιμοι από τις εταιρείες παραχώρησης