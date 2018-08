Το YouTube απαγόρευσε μια διαφήμιση για το φιλμ «The Nun» (Η καλόγρια), μια επερχόμενη ταινία τρόμου, καθώς έκρινε πως παραβιάζει την πολιτική του για βίαιο και σοκαριστικό περιεχόμενο και πως τρόμαζε υπερβολικά τους χρήστες.

Όπως μεταδίδουν ξένα μίντια, η διαφήμιση ήταν τόσο ενοχλητική, ώστε ένα tweet που προειδοποίησε τους χρήστες εναντίον της έγινε viral και συγκέντρωσε 135.000 retweets.

Τα παράπονα έφτασαν και στο YouTube το οποίο έλαβε μέτρα.

Το YouTube δεν επιτρέπει «προωθήσεις που είναι πιθανό να προκαλέσουν σοκ ή τρομάξουν» στην υπηρεσία του και η διαφήμιση είναι αναμφισβήτητα τέτοιας κατηγορίας. Συνεπώς η προβολή της ως διαφήμιση δεν επιτρέπεται πλέον.

Appreciate you bringing this to our attention! This ad violates our shocking content policy and it's no longer running as an ad. More info here: https://t.co/dOUocjUevh