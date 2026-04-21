Ανακαλύφθηκε βρέφος Νεάντερταλ 50.000 ετών με χαρακτηριστικά παιδιού ενός έτους

Ένα βρέφος Νεάντερταλ που έζησε πριν από περίπου 50.000 χρόνια δείχνει ότι τα παιδιά του είδους αναπτύσσονταν ταχύτερα από τα σημερινά, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Το παιδί, γνωστό ως «Amud 7», βρέθηκε σε σπηλιά στο Ισραήλ και αποτελεί ένα από τα πιο πλήρη σκελετικά ευρήματα βρέφους Νεάντερταλ. Οι επιστήμονες ανέλυσαν 111 οστά του σώματός του, σε μια από τις πιο λεπτομερείς μελέτες που έχουν γίνει για την παιδική ηλικία του είδους.

Η εκτίμηση της ηλικίας του, ωστόσο, παρουσιάζει μια ασυνήθιστη αντίφαση. Με βάση τα δόντια του, μόλις δύο νεογιλά είχαν αρχίσει να εμφανίζονται, το βρέφος φαίνεται να ήταν περίπου έξι μηνών. Όμως το μέγεθος και η ανάπτυξη των οστών του παραπέμπουν σε παιδί σχεδόν ενός έτους.

Αυτή η απόκλιση οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά Νεάντερταλ αναπτύσσονταν πιο γρήγορα από τα σημερινά παιδιά.

«Πιστεύω ότι η ηλικία που προκύπτει από τα δόντια είναι πιο αξιόπιστη σε τόσο μικρές ηλικίες», εξηγεί η Ella Been, επικεφαλής της μελέτης. Αν αυτό ισχύει, τότε το σώμα του Amud 7 είχε ήδη αναπτυχθεί περισσότερο από ό,τι θα αναμενόταν για την ηλικία του.

Το σημείο όπου εντοπίστηκε το παιδί, γνωστό ως «Amud 7» / Φωτ.: Professor Yoel Rak

Παράλληλα, τα οστά του παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που διαφέρουν από εκείνα των σύγχρονων ανθρώπων — όπως πιο ανθεκτική κατασκευή και διαφορετική μορφολογία σε σημεία όπως οι ώμοι και το κρανίο. Το γεγονός ότι αυτές οι διαφορές εμφανίζονται ήδη από τη βρεφική ηλικία υποδηλώνει ότι είναι βαθιά ριζωμένες στη βιολογία των Νεάντερταλ και όχι αποτέλεσμα περιβαλλοντικών συνθηκών.

Ανάλογα ευρήματα έχουν καταγραφεί και σε άλλα παιδιά Νεάντερταλ. Μελέτες σε σκελετούς από την Ευρώπη δείχνουν παρόμοιο μοτίβο, με ταχύτερη σωματική και εγκεφαλική ανάπτυξη σε σχέση με τους σύγχρονους ανθρώπους.

Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το ζήτημα δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο. «Υπάρχουν ενδείξεις για ταχύτερη ανάπτυξη, αλλά παραμένει το ερώτημα: αναπτύσσονταν εκείνοι πιο γρήγορα ή εμείς πιο αργά;», σημειώνει ο ανθρωπολόγος Daniel García.

Μια πιθανή εξήγηση σχετίζεται με τον τρόπο λειτουργίας των γονιδίων. Αν και οι γενετικές διαφορές μεταξύ Νεάντερταλ και σύγχρονων ανθρώπων είναι περιορισμένες, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο τρόπος με τον οποίο ενεργοποιούνται κατά την ανάπτυξη μπορεί να οδηγεί σε διαφορετικούς ρυθμούς εξέλιξης.

Τα νέα ευρήματα προσθέτουν ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της ζωής των Νεάντερταλ και δείχνουν ότι οι διαφορές με τους σύγχρονους ανθρώπους ξεκινούσαν πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι πιστευόταν.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Current Biology.

Με πληροφορίες από El Pais, The New Scientist