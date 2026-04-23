Θεσσαλονίκη: Άστεγος κοιμόταν σε κάδο και κατέληξε στην πρέσα του απορριμματοφόρου

Άκουσαν τις φωνές του προτού να συνθλιβεί - Ο 46χρονος νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Παρολίγο τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας άστεγος που κοιμόταν σε κάδο απορριμάτων, κατέληξε στην πρέσα του απορριμματοφόρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 00:40 τα ξημερώματα της Πέμπτης στη λεωφόρο Νίκης 69, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, την ώρα που επικρατούσε έντονη βροχόπτωση.

Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε βρει καταφύγιο μέσα στον κάδο για να προστατευτεί από τις καιρικές συνθήκες.

Θεσσαλονίκη: Οι υπάλληλοι αντιλήφθηκαν έγκαιρα την παρουσία του

Πρόκειται για έναν 46χρονο Ρουμάνο, ο οποίος κινδύνεψε να καταλήξει στην πρέσα του απορριμματοφόρου χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Οι εργαζόμενοι της καθαριότητας αντιλήφθηκαν έγκαιρα την παρουσία ανθρώπου μέσα στον κάδο και αντέδρασαν άμεσα, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με ελαφρά τραύματα, ενώ οι υπάλληλοι κατέθεσαν στις αρχές για το περιστατικό.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Άστεγοι της Αθήνας: Ποιοι είναι και ποιος νοιάζεται;

Ρεπορτάζ / Άστεγοι της Αθήνας: Ποιοι είναι και ποιος νοιάζεται;

Το προφίλ των αστέγων αλλάζει διαρκώς, καθώς το κόστος ζωής και στέγασης συνεχώς αυξάνεται. Αρκούν οι δομές και οι πολιτικές για την αστεγία που αναπτύχθηκαν στην Αθήνα; Πώς λειτουργεί στην πράξη η στήριξή τους; Μιλήσαμε με αστέγους και μας περιέγραψαν τον καθημερινό τους αγώνα.
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ
ΡΟΔΟΣ ΑΣΤΕΓΟΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ

Ελλάδα / Ρόδος: «Μου έδωσαν 160 ευρώ για να με αποζημιώσουν» - Συνεχίζεται η έρευνα για τον άστεγο που έριξαν στο σιντριβάνι

Το θύμα της επίθεσης μίλησε σε τοπικό Μέσο για όσα συνέβησαν πριν από μερικές ημέρες στη Ρόδο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη συνεχίζονται
LIFO NEWSROOM

ΜΑΡΙΟΣ 11ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΝΙΔΙ ΔΙΚΗ ΓΟΝΕΙΣ

Ελλάδα / Δίκη για θάνατο 11χρονου Μάριου: Ξεσπούν οι γονείς του - «Κατέθεσα και πίσω μου ήταν οι δολοφόνοι του»

Οι γονείς του 11χρονου Μάριου εξέφρασαν την οργή τους για την 9χρονη καθυστέρηση μέχρι να ξεκινήσει η δίκη, αλλά και για τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων, λέγοντας πως τους εμπαίζουν
