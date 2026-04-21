Ποιος είναι ο John Ternus, ο επόμενος CEO της Apple;

Ο John Ternus είναι ο επόμενος CEO της Apple και το άτομο που διαδεχθεί τον Tim Cook.

«Η Apple στρέφεται σε έναν βετεράνο της εταιρείας και ένα στέλεχος που συνδέεται με τον τεχνολογικό κολοσσό μακροχρόνια» σχολιάζει ο Guardian για τη μετάβαση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Journal επίσης, περιέγραψε τον Ternus ως «έναν ευγενικό μηχανολόγο μηχανικό» με ένα στυλ διοίκησης «πιο κοντά στον ήρεμο Cook παρά στον Steve Jobs ο οποίος αποτελούσε έμπνευση αλλά ήταν ασταθής».

Ο αντικαταστάτης του Ternus θα είναι ο Johny Srouji, ο οποίος προηγουμένως εργαζόταν ως ανώτερος αντιπρόεδρος λογισμικού της Apple.

Ο Tim Cook αποχωρεί μετά από σχεδόν 15 χρόνια από CEO της Apple και θα γίνει εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Apple.

John Ternus: «Τυχερός που εργάστηκα με τον Steve Jobs, μέντοράς μου ο Tim Cook»

«Ο John Ternus έχει το μυαλό ενός μηχανικού, την ψυχή ενός καινοτόμου και την καρδιά να ηγηθεί με ακεραιότητα και τιμή. Είναι ένας οραματιστής του οποίου η συνεισφορά στην Apple σε διάστημα 25 ετών είναι ήδη πάρα πολλές για να μετρηθεί και είναι αναμφίβολα το κατάλληλο άτομο για να οδηγήσει την Apple στο μέλλον. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο σίγουρος για τις ικανότητές του και τον χαρακτήρα του και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του σε αυτή τη μετάβαση και στον νέο μου ρόλο ως εκτελεστικός πρόεδρος» δήλωσε ο Tim Cook.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων για αυτήν την ευκαιρία να προωθήσω την αποστολή της Apple», δήλωσε ο Ternus.

«Έχοντας περάσει σχεδόν ολόκληρη την καριέρα μου στην Apple, ήμουν τυχερός που εργάστηκα υπό τον Steve Jobs και που είχα τον Tim Cook ως μέντορά μου. Ήταν προνόμιο να βοηθήσω στη διαμόρφωση των προϊόντων και των εμπειριών που έχουν αλλάξει τόσο πολύ τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο και μεταξύ μας. Είμαι γεμάτος αισιοδοξία για το τι μπορούμε να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενος που γνωρίζω ότι οι πιο ταλαντούχοι άνθρωποι στη Γη βρίσκονται εδώ στην Apple, αποφασισμένοι να αποτελέσουν μέρος κάτι μεγαλύτερου από οποιονδήποτε από εμάς. Είμαι ευγνώμων που αναλαμβάνω αυτόν τον ρόλο και υπόσχομαι να ηγηθώ με τις αξίες και το όραμα που έχουν ορίσει αυτό το ξεχωριστό μέρος για μισό αιώνα».

Ποιος είναι ο John Ternus

Η Apple, στην ανακοίνωσή της, αναφέρει πως «πριν από την Apple, ο Ternus εργαζόταν ως μηχανολόγος μηχανικός στην Virtual Research Systems. Κατέχει πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Ο Ternus εντάχθηκε στην ομάδα σχεδιασμού προϊόντων της Apple το 2001 και έγινε αντιπρόεδρος Μηχανικής Λογισμικού το 2013. Εντάχθηκε στην εκτελεστική ομάδα το 2021 ως ανώτερος αντιπρόεδρος Μηχανικής Λογισμικού. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του στην Apple, ο Ternus έχει επιβλέψει εργασίες μηχανικής λογισμικού σε μια ποικιλία πρωτοποριακών προϊόντων σε κάθε κατηγορία. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εισαγωγή πολλαπλών νέων σειρών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των iPad και AirPods, καθώς και πολλών γενεών προϊόντων σε iPhone, Mac και Apple Watch.

Η δουλειά του Ternus στα Mac έχει βοηθήσει την κατηγορία να γίνει πιο ισχυρή και δημοφιλής παγκοσμίως από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην 40χρονη ιστορία της. Αυτό περιλαμβάνει την πρόσφατη κυκλοφορία του MacBook Neo, ενός ολοκαίνουργιου φορητού υπολογιστή που κάνει την εμπειρία Mac ακόμα πιο προσιτή σε περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Το περασμένο φθινόπωρο, οι προσπάθειες της ομάδας του ήταν σε πλήρη εξέλιξη με την εισαγωγή μιας επαναπροσδιορισμένης σειράς iPhone, συμπεριλαμβανομένων των απίστευτα ισχυρών iPhone 17 Pro και Pro Max, του ριζικά λεπτού και ανθεκτικού iPhone Air και του iPhone 17, το οποίο ήταν μια απίστευτη αναβάθμιση για τους χρήστες. Υπό την ηγεσία του, η ομάδα του οδήγησε επίσης στην πρόοδο των AirPods, καθιστώντας τα τα καλύτερα ακουστικά ενδώτιου τύπου στον κόσμο, με πρωτοφανή ενεργή ακύρωση θορύβου, καθώς και την ικανότητα να έχουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας ακοής που μπορεί να χρησιμεύσει ως μη συνταγογραφούμενα ακουστικά βαρηκοΐας.

Ο Ternus ηγήθηκε μεγάλου μέρους της εστίασης της εταιρείας σε τομείς όπως η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα, εισάγοντας νέες τεχνικές που έχουν καταστήσει τα προϊόντα της Apple αξιοσημείωτα ανθεκτικά. Έχει επίσης, καθοδηγήσει μεγάλο μέρος της καινοτομίας της Apple στον σχεδιασμό υλικών που έχουν μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας νέας, ανακυκλωμένης ένωσης αλουμινίου που έχει εισαχθεί σε πολλαπλές σειρές προϊόντων, της χρήσης τρισδιάστατα εκτυπωμένου τιτανίου στο Apple Watch Ultra 3 και των καινοτομιών στην επισκευασιμότητα που έχουν αυξήσει τη διάρκεια ζωής αρκετών προϊόντων της Apple».

Σημειώνεται πως ο John Ternus αναλαμβάνει καθήκοντα από τον Σεπτέμβριο 2026.