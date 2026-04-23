Αλέξης Τσίπρας: «Έχουμε αλλεργία με την αδικία και με την αρπαχτή, όχι με την επιχειρηματικότητα»

Ο πρωήν πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μίλησε σήμερα στο 11ο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και στάθηκε στο φιλοεπενδυτικό προφίλ της διακυβέρνησής του.

Σε ερώτηση που δέχθηκε ότι η διακυβέρνησή του και η Αριστερά, συνολικά, «έχει κατηγορηθεί ότι έχει μία αλλεργία στις επενδύσεις, ότι έχει μία ιδεοληπτική σχέση με τις επενδύσεις και ότι ο επενδυτής είναι εχθρός», ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε: «Εμείς έχουμε μία αλλεργία με την αδικία και την αρπαχτή. Δεν έχουμε καμία αλλεργία στη λογική προοπτική να υπάρχει κέρδος, επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη και ευημερία και το αποδείξαμε, όταν κυβερνήσαμε στις πιο δύσκολες συνθήκες, και φέραμε την ανάπτυξη και τις επενδύσεις».

«Για να έχουμε φιλοεπενδυτικό περιβάλλον χρειάζονται τα εξής: χρειάζεται πρώτα απ' όλα να φύγουμε από αυτόν τον βούρκο της διαφθοράς. Κανείς δεν εμπιστεύεται μία χώρα που είναι διεφθαρμένη και η σχέση της χώρας σήμερα είναι σχέση με την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Χρειάζεται άλλο κράτος, ταχύτητα στη δικαιοσύνη, διαφάνεια και, βεβαίως, καταπολέμηση της διαφθοράς και είσοδο στην ψηφιακή εποχή» ξεκαθάρισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Αλέξης Τσίπρας: Απάντησε γιατί επιστρέφει τώρα

Ενδεικτικά, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε: «Επιστρέφω για όλους αυτούς τους λόγους που σας περιέγραψα στην προηγούμενη απάντηση. Διότι, ενώ βλέπω να πυκνώνουν τα σύννεφα να είμαστε μία χώρα που έχει μία κυβέρνηση που παράγει πολύ περισσότερες ανισότητες και διαφθορά απ' όσο μπορεί να αντέξει αυτός ο λαός και αυτή η χώρα, χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση».

«Δεν μπορώ να μένω στη βολική, ίσως, σιωπή, έχω ευθύνη, έχω ευθύνη να συμβάλλω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα στην κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα, διότι αυτό που συμβαίνει σήμερα, δεν είναι ούτε κανονικότητα, ούτε σταθερότητα. Γι' αυτό επιστρέφω τώρα» σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Αλέξης Τσίπρας: Η αναφορά στην Αριστερά

Κληθείς να σχολιάσει τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, και το εάν υπάρχει χώρος για εφαρμογή αριστερών πολιτικών, ο Αλέξης Τσίπρας διευκρίνισε: «Δεν ξέρω εάν υπάρχει χώρος, είμαι βέβαιος πως υπάρχει ανάγκη».

«Όταν βιώνουμε πλέον μία δραματική περίοδο, με αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όπου περνάμε από το διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο του ισχυρού, πράγμα που μας γεμίζει ανασφάλεια, όταν βλέπουμε να γιγαντώνονται παντού, και στη χώρα μας, η ανισότητα και η αδικία, όταν βλέπουμε να είναι ξανά πρόσφορο το έδαφος για την αντιπολιτική, τον εθνικιστικό λαϊκισμό και για το αυγό του φιδιού, την ακροδεξιά, τότε είναι ανάγκη να υπάρξει χώρος για τις προοδευτικές δυνάμεις και την αριστερά» κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός.

