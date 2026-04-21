Νέα δεδομένα για τον Άρη: Γεωλογικό ίχνος ενισχύει το σενάριο ωκεανού

Η ιδέα ότι ο Άρης είχε κάποτε ωκεανό δεν είναι νέα

Νέα επιστημονική μελέτη ενισχύει την υπόθεση ότι ο Άρης διέθετε στο παρελθόν έναν τεράστιο ωκεανό, ο οποίος κάλυπτε έως και το ένα τρίτο της επιφάνειάς του, πριν εξαφανιστεί πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι ερευνητές εντόπισαν ένα επίπεδο γεωλογικό «ίχνος», μια ζώνη εδάφους που μοιάζει με το σημάδι που αφήνει το νερό όταν αδειάζει μια μπανιέρα, το λεγόμενο «δαχτυλίδι μπανιέρας». Η δομή αυτή θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε μια αρχαία παράκτια ζώνη, δηλαδή στο σημείο όπου βρισκόταν η ακτογραμμή ενός ωκεανού.

Αν επιβεβαιωθεί, το εύρημα θα μπορούσε να δώσει απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της πλανητικής επιστήμης: αν ο Άρης είχε ποτέ έναν μεγάλο και σταθερό ωκεανό, που θα τον έκανε πολύ πιο κοντινό στη Γη από ό,τι είναι σήμερα.

Άρης: Η θεωρία του «παράκτιου ραφιού»

Ο επικεφαλής της μελέτης, Μάικλ Λαμπ, εξηγεί ότι η ομάδα του αναζήτησε ένα χαρακτηριστικό που θα παρέμενε ορατό ακόμη και μετά από δισεκατομμύρια χρόνια.

«Αν υπήρχε ωκεανός στον Άρη και εξαφανίστηκε, τι θα άφηνε πίσω του; Αναζητήσαμε μια ζώνη που θα ακολουθούσε την παλιά ακτογραμμή, κάτι σαν επίπεδο “σκαλοπάτι”, αντίστοιχο με την υφαλοκρηπίδα της Γης», σημειώνει.

Για να δοκιμάσουν την υπόθεση, οι επιστήμονες προσομοίωσαν σε υπολογιστή την αποξήρανση των ωκεανών της Γης. Διαπίστωσαν ότι η υφαλοκρηπίδα, η σχετικά επίπεδη περιοχή που εκτείνεται από τις ακτές προς τη θάλασσα, είναι από τα πιο ανθεκτικά γεωλογικά χαρακτηριστικά στον χρόνο.

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν δεδομένα από το όργανο MOLA της NASA για να εντοπίσουν παρόμοιες δομές στον Άρη.

Άρης: Παλιά στοιχεία και νέες ενδείξεις

Η ιδέα ότι ο Άρης είχε κάποτε ωκεανό δεν είναι νέα σύμφωνα με το CNN. Ήδη από τη δεκαετία του 1970, οι αποστολές Viking είχαν εντοπίσει πιθανές ακτογραμμές και μια μεγάλη κοιλότητα στο βόρειο ημισφαίριο, που θα μπορούσε να είναι αρχαίος πυθμένας θάλασσας.

Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία δεν θεωρήθηκαν ποτέ οριστικά. Οι «ακτογραμμές» δεν βρίσκονται σε σταθερό υψόμετρο, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, κάτι που ίσως οφείλεται σε ηφαιστειακή δραστηριότητα που παραμόρφωσε τον φλοιό του πλανήτη.

Η νέα θεωρία του «παράκτιου ραφιού» έρχεται να καλύψει αυτά τα κενά, καθώς πρόκειται για μια πολύ μεγαλύτερη και πιο εύκολα ανιχνεύσιμη δομή, πλάτους 200 έως 400 μέτρων, που είναι πιο ανθεκτική στη διάβρωση.

Τα ευρήματα ενισχύονται και από πρόσφατες αποστολές. Το κινεζικό ρόβερ Zhurong εντόπισε ίχνη αρχαίων παραλιών σε υπόγεια στρώματα στο βόρειο τμήμα του πλανήτη, την ίδια περιοχή όπου οι επιστήμονες πιστεύουν ότι βρισκόταν ο ωκεανός.

Άρης: Ενεργός κύκλος νερού για μεγάλα χρονικά διαστήματα

Επιπλέον, ενδείξεις για ποτάμια και δέλτα στον Άρη υποδηλώνουν ότι υπήρχε ενεργός κύκλος νερού για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Παρότι σήμερα ο Άρης είναι ένας ψυχρός, ξηρός πλανήτης με λεπτή ατμόσφαιρα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι στο παρελθόν είχε σημαντικές ποσότητες νερού στην επιφάνειά του, ίσως μέχρι και πριν από 2 δισεκατομμύρια χρόνια.

Το ερώτημα που παραμένει είναι διπλό: από πού προήλθε όλο αυτό το νερό και πού κατέληξε.

Η επικρατούσα θεωρία είναι ότι καθώς η ατμόσφαιρα του Άρη αραίωσε με την πάροδο του χρόνου, το νερό εξατμίστηκε και διέφυγε στο διάστημα. Ένα μέρος του παραμένει παγιδευμένο στους πάγους των πόλων ή κάτω από την επιφάνεια.

Πάντως, οι επιστήμονες ελπίζουν ότι η αποστολή του ρόβερ Rosalind Franklin της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, που αναμένεται να εκτοξευθεί το 2028 και να φτάσει στον Άρη το 2030, θα δώσει οριστικές απαντήσεις.

Το ρόβερ θα εξερευνήσει το βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη και θα έχει τη δυνατότητα να μελετήσει τόσο την επιφάνεια όσο και το υπέδαφος.

«Θα μπορέσει να μας δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση», λένε οι ερευνητές.

Με πληροφορίες από CNN

