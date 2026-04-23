Μαρουσάκης: Σε εξέλιξη εξπρές κύμα κακοκαιρίας - Μέχρι πότε θα διαρκέσει η 48ωρη διαταραχή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα με έντονα φαινόμενα.

Τις τελευταίες ώρες βροχές, καταιγίδες αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να εξηγεί πως τα φαινόμενα αυτά, αναμένεται να διαρκέσουν για περίπου 48 ώρες.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, μια σύντομη κακοκαιρία επηρεάζει τη χώρα, με βροχές και καταιγίδες που αρχικά εκδηλώνονται στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα και στη συνέχεια μετατοπίζονται προς το νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σταδιακά όμως αναμένεται βελτίωση του καιρού από βορρά προς νότο μέσα στην ημέρα, με τις περισσότερες περιοχές να βλέπουν καλύτερες συνθήκες από το απόγευμα.

Ωστόσο, παρά τη γενική βελτίωση, ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί για λίγο ακόμη σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα θα επιμείνουν και το Σάββατο.

Παράλληλα, οι άνεμοι έχουν στραφεί σε βόρειους, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ, ενώ έχει σημειωθεί και πτώση της θερμοκρασίας λόγω της εισροής ψυχρότερων αερίων μαζών.





Μαρουσάκης: Η πρόγνωση για τον καιρό μέχρι την Κυριακή

Από την Παρασκευή σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, ο καιρός βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με την άνοιξη να επιστρέφει και τις συνθήκες να γίνονται γενικά καλές.

Ωστόσο, στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός λόγω μιας δευτερεύουσας διαταραχής, η οποία θα κρατήσει μέχρι και το Σάββατο, προτού υποχωρήσει από την Κυριακή.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα φαινόμενα σταματούν και οι βοριάδες εξασθενούν, με τον καιρό να γίνεται πιο ήπιος και ανοιξιάτικος.

Παράλληλα, η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά, φτάνοντας την Παρασκευή κοντά στους 20–22 βαθμούς και από το Σάββατο ακόμη και τους 24-26 βαθμούς Κελσίου.