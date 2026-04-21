Νέος CEO της Apple ο John Ternus - Ο ρόλος που αναλαμβάνει ο Tim Cook

Ο John Ternus είναι ο νέος CEO της Apple, με τον Tim Cook να αποχωρεί μετά από σχεδόν 15 χρόνια από τη συγκεκριμένη θέση.

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η Apple.

Η Apple ανακοίνωσε ότι ο Tim Cook θα γίνει εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Apple και ο John Ternus, ανώτερος αντιπρόεδρος Μηχανικής Λογισμικού, θα γίνει ο επόμενος διευθύνων σύμβουλος της Apple από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Η μετάβαση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακολουθεί μια στοχαστική, μακροπρόθεσμη διαδικασία σχεδιασμού διαδοχής, επισημαίνει στην ανακοίνωση η αμερικάνικη πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας.

Τι θα κάνει ο Tim Cook στην Apple;

Ο Tim Cook θα συνεχίσει να ασκεί τον ρόλο του ως διευθύνων σύμβουλος καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς συνεργάζεται στενά με τον Ternus για μια ομαλή μετάβαση. Ως εκτελεστικός πρόεδρος, ο Cook θα βοηθά σε ορισμένες πτυχές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο.

«Ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου να είμαι διευθύνων σύμβουλος της Apple και να μου εμπιστεύτηκαν να ηγηθώ μιας τόσο εξαιρετικής εταιρείας. Αγαπώ την Apple με όλο μου το είναι και είμαι πολύ ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με μια ομάδα τόσο ευφυών, καινοτόμων, δημιουργικών και βαθιά φροντισμένων ανθρώπων, οι οποίοι είναι ακλόνητοι στην αφοσίωσή τους στον εμπλουτισμό της ζωής των πελατών μας και στη δημιουργία των καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών στον κόσμο», δήλωσε ο Cook.

«Ο John Ternus έχει το μυαλό ενός μηχανικού, την ψυχή ενός καινοτόμου και την καρδιά να ηγηθεί με ακεραιότητα και τιμή. Είναι ένας οραματιστής του οποίου η συνεισφορά στην Apple σε διάστημα 25 ετών είναι ήδη πάρα πολλές για να μετρηθεί και είναι αναμφίβολα το κατάλληλο άτομο για να οδηγήσει την Apple στο μέλλον. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο σίγουρος για τις ικανότητές του και τον χαρακτήρα του και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του σε αυτή τη μετάβαση και στον νέο μου ρόλο ως εκτελεστικός πρόεδρος».

Οι πρώτες δηλώσεις του John Ternus για τον νέο του ρόλο στην Apple

«Είμαι βαθιά ευγνώμων για αυτήν την ευκαιρία να προωθήσω την αποστολή της Apple», δήλωσε ο Ternus. «Έχοντας περάσει σχεδόν ολόκληρη την καριέρα μου στην Apple, ήμουν τυχερός που εργάστηκα υπό τον Steve Jobs και που είχα τον Tim Cook ως μέντορά μου. Ήταν προνόμιο να βοηθήσω στη διαμόρφωση των προϊόντων και των εμπειριών που έχουν αλλάξει τόσο πολύ τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο και μεταξύ μας. Είμαι γεμάτος αισιοδοξία για το τι μπορούμε να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενος που γνωρίζω ότι οι πιο ταλαντούχοι άνθρωποι στη Γη βρίσκονται εδώ στην Apple, αποφασισμένοι να αποτελέσουν μέρος κάτι μεγαλύτερου από οποιονδήποτε από εμάς. Είμαι ευγνώμων που αναλαμβάνω αυτόν τον ρόλο και υπόσχομαι να ηγηθώ με τις αξίες και το όραμα που έχουν ορίσει αυτό το ξεχωριστό μέρος για μισό αιώνα».

Ο Arthur Levinson, ο οποίος ήταν μη εκτελεστικός πρόεδρος της Apple τα τελευταία 15 χρόνια, θα γίνει ο επικεφαλής ανεξάρτητος διευθυντής της, την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Ο Ternus θα ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο, με ισχύ επίσης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

«Η άνευ προηγουμένου και εξαιρετική ηγεσία του Tim έχει μετατρέψει την Apple στην καλύτερη εταιρεία στον κόσμο. Έχει εισαγάγει πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες ξανά και ξανά, και η ακεραιότητα και οι αξίες του είναι ενσωματωμένες σε όλα όσα κάνει η Apple», δήλωσε ο Levinson. «Εκ μέρους ολόκληρου του διοικητικού συμβουλίου, είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για την αμέτρητη συνεισφορά του στην Apple και στον κόσμο, και είμαστε ενθουσιασμένοι που τώρα θα είναι εκτελεστικός πρόεδρος. Πιστεύουμε ότι ο John είναι ο καλύτερος δυνατός ηγέτης για να διαδεχθεί τον Tim και καθώς αναλαμβάνει CEO, γνωρίζουμε ότι η αγάπη του για την Apple, η ηγεσία του, οι βαθιές τεχνικές γνώσεις του και η αδιάκοπη προσήλωσή του στη δημιουργία εξαιρετικών προϊόντων θα βοηθήσουν την Apple να οδηγήσει σε ένα εξαιρετικό μέλλον».

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Arthur για την απίστευτη δουλειά που έχει κάνει ηγούμενος του διοικητικού συμβουλίου τα τελευταία 15 χρόνια», δήλωσε ο Cook. «Πάντα θεωρούσα τις συμβουλές του ανεκτίμητες και εκτιμώ την προσοχή του και την ακλόνητη αφοσίωσή του στην εταιρεία. Είμαι ευγνώμων που θα υπηρετήσει ως ο επικεφαλής ανεξάρτητος διευθυντής μας και ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του στον νέο μου ρόλο».

Ο Tim Cook εντάχθηκε στην Apple το 1998. Έγινε διευθύνων σύμβουλος το 2011 και έχει επιβλέψει την εισαγωγή πολυάριθμων προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων νέων κατηγοριών όπως το Apple Watch, τα AirPods και το Apple Vision Pro, καθώς και υπηρεσιών που κυμαίνονται από το iCloud και το Apple Pay έως το Apple TV και το Apple Music. Συνέβαλε επίσης, καθοριστικά στην επέκταση των υφιστάμενων σειρών προϊόντων. Υπό την ηγεσία του Cook, η Apple έχει αυξηθεί από κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, που αντιπροσωπεύει αύξηση άνω του 1.000%, και τα ετήσια έσοδα έχουν σχεδόν τετραπλασιαστεί, από 108 δισεκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος 2011 σε περισσότερα από 416 δισεκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος 2025. Η εταιρεία έχει επεκτείνει σημαντικά την παγκόσμια παρουσία της, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες αγορές. Τώρα βρίσκεται σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές. Η Apple λειτουργεί πάνω από 500 καταστήματα λιανικής και έχει υπερδιπλασιάσει τον αριθμό των χωρών στις οποίες οι πελάτες της μπορούν να επισκεφθούν ένα Apple Store. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η Apple έχει αυξηθεί κατά περισσότερα από 100.000 μέλη της ομάδας και έχει αυξήσει την ενεργή εγκατεστημένη βάση της σε περισσότερες από 2,5 δισεκατομμύρια συσκευές.

Οι υπηρεσίες Apple ήταν ένας σημαντικός τομέας εστίασης του Cook και κατά τη διάρκεια της θητείας του η κατηγορία έχει εξελιχθεί σε μια επιχείρηση άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ισοδύναμη με μια εταιρεία Fortune 40. Ο Cook έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της κατηγορίας wearables στην Apple, η οποία πλέον περιλαμβάνει τα πιο δημοφιλή ρολόγια και ακουστικά στον κόσμο και η οποία έχει χρησιμεύσει ως βάση για την αξιοσημείωτη επίδραση της Apple στην υγεία και την ασφάλεια των χρηστών της. Υπό την ηγεσία του Cook, η Apple μπόρεσε να κατέχει περισσότερη από την κύρια τεχνολογία της και να προσφέρει κορυφαία κέρδη στον κλάδο στην ενεργειακή απόδοση, ωφελώντας άμεσα τους χρήστες σε όλα τα προϊόντα της.

Ο Cook έχει καταστήσει τις βασικές αξίες της Apple ακόμη πιο κεντρικές στη λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη προϊόντων της εταιρείας. Υπό την ηγεσία του, η εταιρεία μείωσε το αποτύπωμα άνθρακα κατά περισσότερο από 60% σε σχέση με τα επίπεδα του 2015, σε μια περίοδο κατά την οποία τα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν. Ο Cook, ο οποίος εδώ και καιρό υποστηρίζει την ιδιωτικότητα ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, έχει καταστήσει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια επιτακτική ανάγκη στην Apple, θέτοντας ένα πρότυπο για την προστασία των χρηστών που συνεχίζει να διαφοροποιεί την εταιρεία από την υπόλοιπη βιομηχανία τεχνολογίας. Έχει επίσης, πιέσει για συνεχή καινοτομία στον χώρο της προσβασιμότητας, πιστεύοντας ότι τα προϊόντα της Apple πρέπει να κατασκευάζονται για όλους. Και έχει θέσει ως κεντρικό στοιχείο της ηγεσίας του την ιδέα ότι η Apple πρέπει να είναι ένα μέρος όπου όλοι μπορούν να αισθάνονται ότι ανήκουν και όπου όλοι αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Ποιος είναι ο John Ternus

Ο Ternus εντάχθηκε στην ομάδα σχεδιασμού προϊόντων της Apple το 2001 και έγινε αντιπρόεδρος Μηχανικής Λογισμικού το 2013. Εντάχθηκε στην εκτελεστική ομάδα το 2021 ως ανώτερος αντιπρόεδρος Μηχανικής Λογισμικού. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του στην Apple, ο Ternus έχει επιβλέψει εργασίες μηχανικής λογισμικού σε μια ποικιλία πρωτοποριακών προϊόντων σε κάθε κατηγορία. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εισαγωγή πολλαπλών νέων σειρών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των iPad και AirPods, καθώς και πολλών γενεών προϊόντων σε iPhone, Mac και Apple Watch.

Η δουλειά του Ternus στα Mac έχει βοηθήσει την κατηγορία να γίνει πιο ισχυρή και δημοφιλής παγκοσμίως από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην 40χρονη ιστορία της. Αυτό περιλαμβάνει την πρόσφατη κυκλοφορία του MacBook Neo, ενός ολοκαίνουργιου φορητού υπολογιστή που κάνει την εμπειρία Mac ακόμα πιο προσιτή σε περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Το περασμένο φθινόπωρο, οι προσπάθειες της ομάδας του ήταν σε πλήρη εξέλιξη με την εισαγωγή μιας επαναπροσδιορισμένης σειράς iPhone, συμπεριλαμβανομένων των απίστευτα ισχυρών iPhone 17 Pro και Pro Max, του ριζικά λεπτού και ανθεκτικού iPhone Air και του iPhone 17, το οποίο ήταν μια απίστευτη αναβάθμιση για τους χρήστες. Υπό την ηγεσία του, η ομάδα του οδήγησε επίσης στην πρόοδο των AirPods, καθιστώντας τα τα καλύτερα ακουστικά ενδώτιου τύπου στον κόσμο, με πρωτοφανή ενεργή ακύρωση θορύβου, καθώς και την ικανότητα να έχουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας ακοής που μπορεί να χρησιμεύσει ως μη συνταγογραφούμενα ακουστικά βαρηκοΐας.

Ο Ternus ηγήθηκε μεγάλου μέρους της εστίασης της εταιρείας σε τομείς όπως η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα, εισάγοντας νέες τεχνικές που έχουν καταστήσει τα προϊόντα της Apple αξιοσημείωτα ανθεκτικά. Έχει επίσης, καθοδηγήσει μεγάλο μέρος της καινοτομίας της Apple στον σχεδιασμό υλικών που έχουν μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας νέας, ανακυκλωμένης ένωσης αλουμινίου που έχει εισαχθεί σε πολλαπλές σειρές προϊόντων, της χρήσης τρισδιάστατα εκτυπωμένου τιτανίου στο Apple Watch Ultra 3 και των καινοτομιών στην επισκευασιμότητα που έχουν αυξήσει τη διάρκεια ζωής αρκετών προϊόντων της Apple.

Πριν από την Apple, ο Ternus εργαζόταν ως μηχανολόγος μηχανικός στην Virtual Research Systems. Κατέχει πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.