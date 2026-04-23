Meta AI: Νέα λειτουργία θα επιτρέπει στους γονείς να «παρακολουθούν» τα παιδιά τους

Η νέα λειτουργία θα είναι διαθέσιμη στο Facebook, στο Messenger και στο Instagram

The LiFO team
Οι γονείς που ανησυχούν για το τι συζητά το παιδί τους με τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της Meta θα μπορούν πλέον να βλέπουν τα θέματα των συνομιλιών μέσω ενός εργαλείου γονικού ελέγχου που προστίθεται στους λογαριασμούς εφήβων.

Οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μέσω μιας καρτέλας «Insights» στο εργαλείο εποπτείας για τις πλατφόρμες Instagram, Facebook και Messenger, οι οποίες ανήκουν όλες στη Meta.

Η λειτουργία περιλαμβάνει ευρύτερα θέματα, όπως το σχολείο, η ψυχαγωγία, η γραφή, η υγεία και η ευεξία. Οι γονείς μπορούν να κάνουν κλικ στο θέμα για να δουν περισσότερες, αν και περιορισμένες, λεπτομέρειες.

Οι κατηγορίες υγείας και ευεξίας, για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνουν φυσική κατάσταση, σωματική υγεία και ψυχική υγεία. Οι πληροφορίες καλύπτουν μόνο τις συνομιλίες των τελευταίων επτά ημερών.

Η νέα αυτή δυνατότητα αποτελεί το πιο πρόσφατο μέτρο ασφάλειας που εφαρμόζει η Meta υπό έντονη νομική και δημοσιογραφική πίεση.

Η Meta έχασε πρόσφατα δύο σημαντικές δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται με την προστασία ανηλίκων και τον εθιστικό σχεδιασμό των προϊόντων της. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση και στις δύο αποφάσεις.

Η αγωγή για την προστασία παιδιών, που εκδικάστηκε φέτος στο Νέο Μεξικό, αποκάλυψε εσωτερικά έγγραφα της Meta που έδειχναν ότι η διοίκηση γνώριζε πως οι AI «χαρακτήρες» της εταιρείας θα μπορούσαν να εμπλέκονται σε ακατάλληλες και σεξουαλικού περιεχομένου συνομιλίες, αλλά παρόλα αυτά τους λάνσαρε χωρίς ισχυρότερους ελέγχους.

Τον περασμένο Αύγουστο, η Meta περιόρισε τους AI χαρακτήρες για εφήβους παγκοσμίως, μετά από αναφορές ότι αλληλεπιδρούσαν ακατάλληλα με ανηλίκους, μεταξύ άλλων σε συζητήσεις για αυτοτραυματισμό, αυτοκτονία και ερωτικές σχέσεις.

Τον Οκτώβριο, η εταιρεία έδωσε στους γονείς τη δυνατότητα να απενεργοποιούν τις συνομιλίες μία προς μία με AI χαρακτήρες και να μπλοκάρουν συγκεκριμένους.

Τον Ιανουάριο, ωστόσο, η Meta περιόρισε ξανά την πρόσβαση των εφήβων στους χαρακτήρες, ενώ ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης παρέμεινε διαθέσιμος.

Εκπρόσωπος της Meta επιβεβαίωσε στο Mashable ότι οι AI χαρακτήρες έχουν παγώσει για εφήβους παγκοσμίως, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει εργαλεία γονικού ελέγχου.

Με πληροφορίες από mashable.com

