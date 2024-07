Ο Youtuber ΙShowSpeed στην Αθήνα: Έφαγε σουβλάκι, έπαιξε μποξ, τον πολιόρκησαν δεκάδες φαν του

Ο Youtuber ΙShowSpeed βρισκόταν χθες στην Αθήνα, προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στους ακολούθους του που τον εντόπισαν και τον πολιόρκησαν σε κάθε του βήμα.

Ο Αμερικανός ΙShowSpeed που μετρά πάνω από 26 εκατομμύρια subscribers στο YouTube και περισσότερους από 27 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους διασημότερους δημιουργούς περιεχομένου αυτού του είδους στο διαδίκτυο. Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιεί «περιοδεία» στην Ευρώπη και παρουσιάζει τις «περιπέτειές» του σε live stream.

Στην Ελλάδα που βρέθηκε χθες, ο IShowSpeed πρόλαβε να παίξει μποξ στον δρόμο, να δοκιμάσει σουβλάκι, να αγοράσει φαγητό σε έναν άντρα που του είπε ότι πεινάει και να κάνει το σόου του μπροστά σε δεκάδες νεαρούς που από την στιγμή που τον εντόπισαν, τον ακολουθούσαν σε κάθε βήμα, καταγράφοντας στα κινητά τους κάθε δευτερόλεπτο. Στο πλαίσιο του «σόου» του μάλιστα, ο IShowSpeed δεν δίστασε να καλέσει live την αστυνομία και να ζητήσει προστασία για να μπορέσει να δει τα μνημεία της πρωτεύουσας - κάτι που δεν «εγκρίθηκε», φυσικά, με αποτέλεσμα ο διάσημος streamer να περιοριστεί στο σουβλάκι και να μην φτάσει ως τον Παρθενώνα - προς το παρόν, τουλάχιστον.

Do you agree with #ishowspeed ? Comment below pic.twitter.com/lGtGILUbPO

A Greek man was reduced to tears after Speed bought him a meal when he was hungry ❤️🇬🇷#ishowspeed pic.twitter.com/9ubN2UTPD7