Η Madonna «απείλησε» τον Άντι Κοέν σε συναυλία της

Ο Άντι Κοέν πήγε να απoλαύσει μία από τις συναυλίες της Madonna στο «Celebration Tour» το βράδυ του Σαββάτου αλλά εκείνη δεν του χαρίστηκε.

Η βασίλισσα της ποπ, εντόπισε τον Άντι Κοέν μέσα στο πλήθος σε μια από τις συναυλίες της στη Νέα Υόρκη και τον πλησίασε κρατώντας «απειλητικά» ένα μπουκάλι. «Πόσο τυχερή είμαι, Άντι;» είπε στο μικρόφωνο η Madonna, επειδή τον εντόπισε. «Αν ξαναπείς κάτι κακό για μένα στην εκπομπή σου», συνέχισε, δείχνοντας το ποτό της και υπονοώντας ότι θα τον περιλούσει. «Ω, ναι, θα έχεις μπελάδες. Μικρή βασίλισσα που προκαλείς προβλήματα!!»

Ο Κοέν από την πλευρά του γύρισε την κοίταξε και της είπε «σ’ αγαπώ». Αντέδρασε στην ιδιαίτερη στιγμή αναρτώντας το απόσπασμα από τη συναυλία την επόμενη μέρα, μαζί με μια συλλογή από τις πολυάριθμες αναφορές του στη Madonna στο "WWHL" όλα αυτά τα χρόνια.

«Είμαι φανατικός θαυμαστής της Madonna, οπότε είναι συγκίνηση και τιμή να με αποκαλεί «βασίλισσα που δημιουργεί προβλήματα» η Βασίλισσα των Προβλημάτων. ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΙ!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. «Επίσης πηγαίνετε να δείτε τη νέα περιοδεία. Με ξετρέλανε!! Τι υπέροχο βράδυ. #TroublemakingQueen» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, είπε αποκλειστικά στο Page Six, «Το γεγονός ότι η βασίλισσα των προβλημάτων μου χάρισε τον χαρακτηρισμό «βασίλισσα που προκαλεί προβλήματα» είναι τιμή μου. Εν τω μεταξύ, τη "γλείφω" στο «WWHL» εδώ και πολλά χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι να έρθει να με δει στο Σόχο!».

#Madonna had some words for #AndyCohen when she spotted him in the crowd during her #NYC show 👀 pic.twitter.com/wnI25mAIci