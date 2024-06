Βουλευτής μιλούσε για τον Τραμπ και ο 6χρονος γιος του έκανε αστείες γκριμάτσες

Ένας πιτσιρικάς κατάφερε κλέψει την παράσταση κατά την διάρκεια συνεδρίασης στο Καπιτώλιο.

Την ώρα που ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής, Τζον Ρόουζ, βρισκόταν στο βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, ο 6χρονος γιος του που καθόταν στην πρώτη σειρά έκλεψε την παράσταση με τις γκριμάτσες του.

Ο Τζον Ρόουζ ξεκίνησε την ομιλία του υπερασπιζόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την καταδίκη του πρώην προέδρου για 34 κακουργήματα που σχετίζονται με παραποιημένα επαγγελματικά αρχεία.

Αλλά καθώς μιλούσε, ο γιος του -που καθόταν ακριβώς πίσω του- άρχισε να χαμογελά πλατιά για την κάμερα και να κάνει διάφορες γκριμάτσες. Στη συνέχεια, ο μπόμπιρας έβγαλε τη γλώσσα του, άνοιξε τα μάτια του, κούνησε την γλώσσα του και άρχισε να κάνει χειρονομίες.

