«Είναι το τέλος της ελληνικής κρίσης, η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και έχει όλα τα συστατικά για πρόσβαση στις αγορές και ενίσχυση της ανάπτυξης» επισήμανε σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συμφωνία του Eurogroup ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ ο Πιερ Μοσκοβισί έσπευσε να δηλώσει πως «η ελληνική κρίση τελειώνει εδώ, απόψε».

Η αντιπολίτευση, με τη σειρά της, δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία της κυβέρνησης, με τη Νέα Δημοκρατία να κάνει λόγο για 4ο μνημόνιο.

Την ίδια ώρα ο διεθνής Τύπος εμφανίζεται πιο συγκρατημένος, με τους «Financial Times» να τονίζουν ότι η συμφωνία αποκρύπτει την πραγματικότητα, καθώς η οικονομική κηδεμονία της Ελλάδας θα συνεχιστεί και μετά το καλοκαίρι.

Στα «γκρίζα» σημεία της συμφωνίας συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, τόσο το ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων (σ.σ. η Ελλάδα θα πρέπει να επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% έως το 2022 και 2,2% μέχρι το 2060) όσο και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους και το πώς ακριβώς θα καθορίζεται αυτό το μεταμνημονιακό πλαίσιο εποπτείας της χώρας.

Πάντως, η Ελλάδα θα λάβει δόση ύψους 15 δισ., εκ των οποίων 3,3 δισ. θα χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμή μέρους του χρέους προς ΔΝΤ και ΕΚΤ και για τη δημιουργία «μαξιλαριού» ρευστότητας ύψους 24,1 δισ., που θα εξασφαλίζει τη χώρα έναντι των αγορών για 22 μήνες.

Καλή ή κακή, είναι μια συμφωνία-ορόσημο για την Ελλάδα, αφού σηματοδοτεί το τέλος των προγραμμάτων βοήθειας μετά από σχεδόν δέκα ολόκληρα χρόνια.

A new chapter is opening for Greece.

This is the result of both national reforms and support from EU partners.

The sacrifices and efforts of the Greek people in undertaking these reforms have delivered real, tangible results. pic.twitter.com/VB8gI9QPxI