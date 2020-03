Ο Sebastian Jordahn, υπεύθυνος περιεχομένου στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Dezeen, έφτιαξε μια λίστα με 11 σημαντικά ντοκιμαντέρ πάνω στην αρχιτεκτονική και το design ως μια «αρτιστίκ» διέξοδο στην πλήξη και την απραξία που συνοδεύουν συχνά την υποχρεωτική μας, ένεκα η πανδημία, απομόνωση.

Elevation 2018

Πώς η χρήση drones αλλάζει τον τρόπο που ταξιδεύουμε; Πώς θα δείχνουν οι μελλοντικές πόλεις καθώς η εν λόγω τεχνολογία διαρκώς εξελίσσεται; Περιλαμβάνονται συνεντεύξεις των Νόρμαν Φόστερ, Λίαμ Γιανγκ και Πολ Πρίστμαν.



Rams, 2018

Μια επισκόπηση της ζωής και των δημιουργιών του Γερμανού σχεδιαστή Dieter Rams που επί τρεις δεκαετίες κατείχε ηγετικό πόστο στην εταιρεία ηλεκτρονικών συσκευών Braun.



Citizen Jane Battle for the City, 2017

Αφιέρωμα στη συγγραφέα και ακτιβίστρια Jane Jacob που ασχολήθηκε με τον κοινοτικό αστικό σχεδιασμό και τις επιπτώσεις της επέκτασης του αστικού περιβάλλοντος στη Νέα Υόρκη.



Eames: The Architect & The Painter, 2011

Ένα φιλμ πάνω στη ζωή και τη δουλειά του «τρομερού» ζεύγους Charles και Ray Eames, οι οποίοι θεωρούνται από πολλούς οι κορυφαίοι Αμερικανοί σχεδιαστές.



Barbicania, 2014

Η ιστορία του γνωστού λονδρέζικου πολυχώρου τέχνης Barbican Center μέσα από τις προσωπικές ιστορίες των ενοίκων του.



City Dreamers, 2019

Τέσσερις γυναίκες (Phyllis Lambert, Denise Scott Brown, Cornelia Hahn Oberlander, Blance Lemco van Ginkel) που ξεχώρισαν στην αρχιτεκτονική πόλεων, τοπίων και στον αστικό σχεδιασμό, χώρους παραδοσιακά ανδροκρατούμενους.



Yves Saint Laurent: The Last Collections, 2018

Με αφορμή τις τελευταίες κολεξιόν που παρουσίασε ο κορυφαίος Γάλλος μόδιστρος Yves Saint Laurent (τέλη 90's), ο Olivier Meyrou κινηματογραφεί την περιπετειώδη επαγγελματική καθώς επίσης την προσωπική πορεία του.



Architecture of Infinity, 2018

Η «αρχιτεκτονική του απείρου» σε ναούς και άλλους χώρους που προσφέρονται για υπερβατικές αναζητήσεις σε ένα «μυσταγωγικό» ντοκιμαντέρ του Christoph Schaub. Μειλούν οι Peter Zumthor, Álvaro Siza, James Turrell, Cristina Iglesias.



Unfinished Spaces, 2011

Οι εθνικές σχολές Καλών Τεχνών της Κούβας μέσα από συνεντεύξεις των αρχιτεκτόνων που τις επιμελήθηκαν στα πρώτα επαναστατικά χρόνια, η εγκατάλειψη και οι προσπάθειες ανακαίνισής τους.



Abstract

The Art of Design season two, 2019: Μεγάλοι σχεδιαστές όπως οι Olafur Eliasson, Neri Oxman και Cas Holman σε σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix.



Moriyama-San, 2017

Ο καθημερινός βίος του μοντέρνου Ιάπωνα «κοσμοκαλόγερου» Moriyama-San που κατοικεί σε ένα σπίτι υπογεγραμμένο από τον αρχιτέκτονα Ryue Nishizawa.

Με στοιχεία από www.dezeen.com