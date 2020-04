Δύο σοβιετικά διαστημόπλοια κατεβαίνουν στην Αφροδίτη, όπου αντιμετωπίζουν δεινόσαυρους, σεισμούς και ηφαίστεια. Αν και διαρκεί μόλις 72 λεπτά, η δράση του έφτασε για δύο ταινίες που έγιναν αργότερα, αφού ο δαιμόνιος Ρότζερ Κόρμαν τη χρησιμοποίησε για να φτιάξει τα «Voyage to the prehistoric planet» και «Voyage to the planet of prehistoric women».