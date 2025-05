Eurovision 2025: Η Μαρίνα Σάττι μάγεψε τη Βασιλεία ερμηνεύοντας Σελίν Ντιόν

Μία εξαιρετικά συγκινητική αλλά και σημαδιακή εμφάνιση, πραγματοποίησε απόψε στον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2025, η Μαρίνα Σάττι.

Η Μαρίνα Σάττι που αγαπήθηκε και αποθεώθηκε κυριολεκτικά από το κοινό, μετά τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό του 2024 με το τραγούδι «ZARI», επέστρεψε αυτή τη χρονιά, πραγματοποιώντας μία ξεχωριστή εμφάνιση στον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2025.

Η Ελβετία είναι η χώρα από όπου ξεκίνησε ο θεσμός της Eurovision - εξού και το θέμα «Where It All Began» - καθώς πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Λουγκάνο, το 1956.

Iolanda, Jerry Heil, Marina Satti and Silvester Belt sang "Ne Parted Pas Sans Moi" by Celine Dion in the first semi-final! #Eurovision #Eurovision2025pic.twitter.com/fzuniiTHJZ — Vote Portugal (@VotePortugal) May 13, 2025

Στη συνέχεια, η κορυφαία Σελίν Ντιόν κέρδισε τον διαγωνισμό το 1988 για την Ελβετία με το τραγούδι «Ne partez pas sans moi», σε σύνθεση του Ατίλα Σερεφτούγ και γαλλικούς στίχους της Νέλα Μαρτινέτι.

Προς τιμήν της, η Μαρίνα Σάττι με τρεις ακόμη εκπρόσωπους του διαγωνισμού του 2024, τη Jerry Heil από την Ουκρανία, τη Iolanda από την Πορτογαλία και τον Silvester Belt από τη Λιθουανία, ερμήνευσαν το κομμάτι και καταχειροκροτήθηκαν από το κατάμεστο St. Jakobshalle.

Genteeeee eu to chorandooo😭😭😭



Iolanda 🇵🇹

Jerry Heil 🇺🇦

Silvester Belt 🇱🇹

Marina Satti 🇬🇷



Participantes de 2024 cantaram "Ne Partez Pas Sans Moi", música que Celine Dion performou em 1988 na Eurovision pela Suíça 🇨🇭, ENTRANDO PRA HISTÓRIA!



E essa homenagem também entra pra… pic.twitter.com/EEZPeEMHeH — Eurovision Song Contest Brasil 🇧🇷🏳️‍🌈 (@eurovision_br) May 13, 2025





Eurovision 2025: Η «εμφάνιση» της Σελίν Ντιόν στον Α' Ημιτελικό

Μάλιστα η βραδιά έφτασε στο απόγειό της, όταν η Σελίν Ντιόν μέσω βίντεο, θέλησε να μεταφέρει το δικό της μήνυμα στους συμμετέχοντας του φετινού διαγωνισμού της Eurovision.

«Θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας. Η Ελβετία μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι μέρος σε κάτι τόσο σημαντικό. Η Eurovision μου άλλαξε τη ζωή πριν από 37 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ», ανέφερε η κορυφαία καλλιτέχνιδα.

Η αγάπη της κορυφαίας ερμηνεύτριας για τον θεσμό είναι γνωστή, καθώς η νίκη της το 1988 αποτέλεσε σταθμό για την καριέρα της, καθώς της άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για τη διεθνή αναγνώριση.