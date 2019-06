«Στο ίδιο ποτάμι δύο φορές»: η εικαστική εξέλιξη της Αθήνας σε μία συλλογική έκθεση

«Το διαρκώς εξελισσόμενο εικαστικό τοπίο της Αθήνας με τους αναρίθμητους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους καλλιτεχνών, τις διατομεακές συνεργασίες και εκδηλώσεις και την ασίγαστη ενέργεια, που έχει προσελκύσει πολλούς μη Έλληνες καλλιτέχνες να εγκατασταθούν εδώ» είναι η αφορμή για τον τίτλο της έκθεσης «Στο ίδιο ποτάμι δύο φορές», σε επιμέλεια των Margot Norton και Natalie Bell.

Την οργάνωσή της έχει αναλάβει το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και το New Museum της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη. Με περισσότερους από τριάντα δημιουργούς κάθε ηλικίας και εθνικότητας, η έκθεση παρουσιάζει το πορτρέτο μιας πόλης της οποίας ο δυναμισμός συνεχίζει να ξεδιπλώνεται, καθώς οι καλλιτέχνες αναζητούν νέα μοντέλα δημιουργίας και ανταλλαγής.



Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από τη ρήση του Ηράκλειτου «ποταμώ γαρ ουκ έστιν εμβήναι δις τω αυτώ» που σημαίνει ότι δεν μπορεί να μπει κανείς δύο φορές στον ίδιο ποταμό. Η ροή του ποταμού αποτελεί καλό παράδειγμα για τη διαρκή μεταμόρφωση που υφίσταται η εικαστική σκηνή της Αθήνας σήμερα και την αδυναμία να τη συλλάβει κανείς πλήρως σε μια δεδομένη στιγμή.



Συμμετέχουν οι εικαστικοί: Αμαλία Βεκρή, Νικόλας Βεντουράκης, Βαγγέλης Βλάχος, Ειρήνη Βουρλούμη, Εύα Γιαννακοπούλου, Αναστασία Δούκα, Neritan Zinxhiria, Delia Gonzalez, Λάκης & Άρης Ιωνάς/The Callas, Διονύσης Καβαλλιεράτος, Εύη Καλογηροπούλου, Κατερίνα Κομιανού, Navine G. Khan-Dossos, Παναγιώτης Λουκάς, Πέτρος Μώρης, Ραλλού Παναγιώτου, Βασίλης Παπαγεωργίου, Άγγελος Παπαδημητρίου, Ρένα Παπασπύρου, Ευτύχης Πατσουράκης, Αναστασία Παύλου, Γιώργος Πρίνος, Κώστας Σαχπάζης, Βαλίνια Σβορώνου, Εύα Στεφανή, Σωκράτης Σωκράτους, Αλέξανδρος Τζάννης, Ίρις Τουλιάτου, Δημήτρης Τσουανάτος, Παύλος Φυσάκης, Ελένη Χριστοδούλου.

Λάκης & Άρης Ιωνάς / The Callas, Dance Me To The End, 2010. Κέντημα και περφόρμανς από The Callasettes; κέντημα: 80 x 30 cm. Ευγενική παραχώρηση των καλλιτεχνών