Για έκτη συνεχή χρονιά το Fast Forward Festival συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο σημαντικά πρωτοποριακά φεστιβάλ στην Αθήνα την περίοδο της άνοιξη. Το πρόγραμμά του επιμένει στο διαφορετικό και φέρνει στην καρδιά της πόλης όλες τις νέες τάσεις στον χώρο των τεχνών. Φέτος, η θεματική του διερευνά την έννοια των «κοινών» σε μια σύγχρονη μητρόπολη, τη συνύπαρξη και την επαφή των κατοίκων του αστικού τοπίου με καθετί ξένο και ανοίκειο.

Οκτώ διεθνείς καλλιτέχνες από διάφορα μέρη στου κόσμου παρουσιάζουν σε παγκόσμια ή ευρωπαϊκή πρεμιέρα έργα που τους έχουν ανατεθεί και έχουν δημιουργήσει μετά από πολύμηνη έρευνα και συνεργασία με επιστήμονες, εικαστικούς και συλλογικότητες της πόλης. Στη φετινή εκδοχή του Fast Forward δίνεται έμφαση στην έρευνα σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Για δύο εβδομάδες απρόσμενες τοποθεσίες, όπως το σπίτι της Μαρίας Κάλλας, ανοίγουν για το ευρύ κοινό, ενώ το φεστιβάλ επεκτείνεται πέρα από την περιοχή της Στέγης, προς το Κερατσίνι και μέχρι την πλατεία Βικτωρίας. Επιπλέον, στο επίκεντρό του βρίσκεται ο διάλογος, γι' αυτό και το πρόγραμμά του είναι εμπλουτισμένο με μια σειρά συζητήσεων και workshops.

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι οι Raqs Media Collective (Ινδία), Koki Tanaka (Ιαπωνία), Wu Tsang (ΗΠΑ), Franziska Pierwoss & Sandra Teitge (Γερμανία), Marwa Arsanios (ΗΠΑ-Λίβανος), Πέτρος Μώρης (Ελλάδα), Tania El Khouri (Λίβανος), Thomas Bellinck (Βέλγιο).

Η Raqs Media Collective, μια ομάδα κινηματογραφιστών από το Δελχί, θα παρουσιάσει την εγκατάσταση «Πάμφιλος». Ονομάστηκε έτσι από το όνομα που βρέθηκε χαραγμένο πάνω σε μια κούπα από το Ναυάγιο των Αντικυθήρων.

Το έργο τους πραγματεύεται έννοιες όπως τα κοινά και ο χρόνος και συχνά εμπνέεται από σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Για τις ανάγκες της εγκατάστασης, το σπίτι της Μαρίας Κάλλας στην Πατησίων 61 θα μεταμορφωθεί ώστε να μεταφέρει τους επισκέπτες απευθείας στον βυθό της θάλασσας. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις.

Η πολυβραβευμένη Αμερικανίδα εικαστικός και κινηματογραφίστρια Wu Tsang θα παρουσιάσει στη Στέγη όχι ένα αλλά δύο πρότζεκτ. Πρώτα, τη βιντεο-εγκατάσταση με τίτλο «One emerging from a point of view», στην οποία πρωταγωνίστριες είναι δύο γυναίκες που συνομιλούν χωρίς να συναντιούνται ποτέ. Πρόκειται για μια υβριδική αφήγηση με στοιχεία μαγικού ρεαλισμού και επιστημονικής φαντασίας, η οποία περιλαμβάνει την ιστορία της Λέσβου από τους μυθολογικούς χρόνους μέχρι σήμερα αλλά και μια καταγραφή της προσφυγικής κρίσης που βιώνει το νησί τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, σκηνοθετεί ένα ζωντανό κολάζ εικόνων που εμπνέεται από τους στίχους του Τζίμι Χέντριξ και τις θεωρίες της Χάνα Άρεντ, όπως το οραματίστηκε μαζί με τη διεπιστημονική καλλιτέχνιδα boychild και τον ποιητή και πανεπιστημιακό Fred Moten. Το «Sudden Rise» θα κάνει ευρωπαϊκή πρεμιέρα στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης.

Marwa Arsanios - Ποιος φοβάται την ιδεολογία; Μέρος 2

H «Mέλισσα» στην οδό Φαρών 18, στην πλατεία Βικτωρίας, γίνεται ο ιδανικός χώρος για την εγκατάσταση της Marwa Arsanios με τίτλο «Ποιος φοβάται την ιδεολογία; Μέρος 2». Η εικαστικός παρατηρεί τη ζωή και την εναλλακτική οικονομία της Τζινουάρ, ενός αγροτικού χωριού της βόρειας Συρίας, στο οποίο ζουν μόνο γυναίκες. Η εγκατάσταση διερευνά το αν μια συμμαχία γυναικών μπορεί να σώσει τον κόσμο. Ο ίδιος χώρος θα φιλοξενήσει μια ανοιχτή κουβέντα με τη μορφή συνέλευσης υπό τον τίτλο «Commons between land and landlessness». Θέμα της, η γη και η ιδιοκτησία. Επίσης, εκεί θα πραγματοποιηθεί και ένα εργαστήριο ραπτικής από την ίδια την καλλιτέχνιδα και τις γυναίκες του δικτύου «Μέλισσα».

Ο Πέτρος Μώρης θα παρουσιάσει το «Δώρο του Αυτοματισμού» στο Μέγαρο Υπατία. Στο προαύλιο του μεγάρου θα τοποθετηθούν υβριδικά αντιμνημειακά δημόσια γλυπτά που αναφέρονται στην πνευματική ιδιοκτησία τον καιρό του Διαδικτύου. Τα έργα θα συνοδεύσει μια ανοιχτή συζήτηση και μια σειρά από παραστασιακές αναγνώσεις με μουσική που έχουν τίτλο «Anima».

Ο Ιάπωνας Koki Tanaka ετοιμάζει το «Rehearsal for a commons future» στην Κυψέλη, στον κοινωνικό χώρο Khora. Ένα ασυνήθιστο πρότζεκτ που αφορά μια αισιόδοξη όψη του μέλλοντος όπου κυριαρχούν η αλληλεγγύη, η συνεργασία και τα κοινά. Σε συνεργασία με τον Έλληνα ερευνητή Άγγελο Βαρβαρούση, έκανε πολύμηνη έρευνα πάνω σε συλλογικές κουζίνες, δομές αλληλεγγύης, κοινωνικά ιατρεία, συνεργατικές επιχειρήσεις και δομές αλληλεγγύης για μετανάστες. Ακτιβιστές φαντάζονται πώς θα είναι το μέλλον μέσα σε λίγες φράσεις, ενώ το δεύτερο μέρος θα έχει περισσότερο χαρακτήρα διαδραστικού παιχνιδιού, με το κοινό να καλείται να απαντήσει στην ερώτηση «τι κόσμο θέλουμε;».

Thomas Bellinck - Το άγριο κυνήγι

Με σημείο εκκίνησης την κεντρική είσοδο της Στέγης, η Λιβανέζα καλλιτέχνις Tania El Khoury με το «Search of Power» προσκαλεί τους θεατές σε μια βραδινή περιήγηση που σκοπό έχει την καταγραφή και την ενεργή συμμετοχή σε όσα θα συμβούν κατά τη διάρκειά της. Εμπνεύστηκε το έργο μετά από μια ξαφνική διακοπή ρεύματος στη Βηρυτό, που την ώθησε να ερευνήσει την ιστορία διακοπών ρεύματος στον Λίβανο. Έτσι οδηγήθηκε σε διεθνικές αναγνώσεις. Μια διαφορετική εγκατάσταση-περφόμανς, από αυτές που έχουμε συνηθίσει. Θυμηθείτε να φορέσετε άνετα ρούχα και παπούτσια.

Ο Βέλγος Thomas Bellinck επιστρέφει στο Fast Forward Festival μετά το εξαιρετικό «Το σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας στην εξορία» του 2016 με την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου του έργου «Το άγριο κυνήγι». Το θύμα, ο κυνηγός, οι παρατηρητές και ο διαχωρισμός μεταξύ τους είναι το βασικό θέμα της πρωτότυπης αυτής παράστασης. Το «Άγριο Κυνήγι» είναι μια ακουστική περφόρμανς που θα παρουσιαστεί στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης. Διάφορες γλώσσες συνθέτουν ένα φανταστικό μουσείο φτιαγμένο από φωνές, που ταυτόχρονα μετατρέπεται σε ένα θεατρικό ντοκιμαντέρ-μιούζικαλ για την ψηφιοποίηση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, οι Franziska Pierwoss και Sandra Teitge διοργανώνουν σε μυστική τοποθεσία ένα δείπνο για τη διαχείριση των απορριμμάτων και τη σχετική οικονομία που μπορεί να προκύψει με τίτλο «Από τα βουνά της Φυλής». Η πρόσκληση για όσους λάβουν μέρος είναι αυστηρά ατομική. Λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, στη Φυλή, βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Ευρώπη. Στο δείπνο-περφόρμανς ειδικοί στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων θα συνδιαλέγονται με το κοινό και τις καλλιτέχνιδες για διάφορα μείζονα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ανακύκλωση. Η συζήτηση θα γίνει στα ελληνικά.

Wu Tsang - Sudden Rise

Info

Fast Forward Festival 6

5-19 Μαΐου 2019 | Εντός & εκτός Στέγης

Πάρτι Έναρξης: 5 Μαΐου | 21:30 | Στέγη | DJ set: Voltnoi Brege

Όλες οι παραστάσεις θα παίζονται στα αγγλικά, με υπότιτλους στα ελληνικά.

Raqs Media Collective | Πάμφιλος

5 – 19 Μαΐου / Πατησίων 61 | 12:00-20:00

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Wu Tsang | Εγκατάσταση One emerging from a point of view

5-19.5.2019 | Εκθεσιακός Χώρος | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση | 12:00-20:00

Είσοδος ελεύθερη με δελτίο εισόδου

Wu Tsang | Περφόρμανς Sudden Rise

Κεντρική Σκηνή | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση | 5 Μαΐου | 21:00

Τιμές εισιτηρίων: 5-7 €

Marwa Arsanios | Εγκατάσταση: Ποιος φοβάται την ιδεολογία; Μέρος 2

5 – 19 Μαΐου | Μέλισσα | Φερών 18, Πλατεία Βικτωρίας

Καθημερινές: 18:00-21:00 | Σαββατοκύριακα: 12:00-20:00

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Πέτρος Μώρης | Το δώρο του αυτοματισμού

5-19 Μαΐου | 12:00-20:00 | Μέγαρο Υπατία (Πατησίων 55 & Ηπείρου - είσοδος από Ηπείρου)

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Koki Tanaka | Rehearsal for a Commons Future

10 Μαΐου | 18:00 | Χώρα (Κασταλίας & Σπετσών)

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Tania El Khoury | The search of power

10 - 12 Μαΐου | 20:00 | Σημείο εκκίνησης: Κεντρική είσοδος Στέγης

Γλώσσα: στα αγγλικά, χωρίς μετάφραση στα ελληνικά

Τιμές εισιτηρίων: 5-10 €

Thomas Bellinck | Το άγριο κυνήγι

12 – 15 Μαΐου | 12 Μαΐου 22:00 & 13-15 Μαΐου 18:00 & 22:00 | Κεντρική Σκηνή Στέγης Ιδρύματος Ωνάση

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 5-7 €

Franziska Pierwoss & Sandra Teitge | Από τα βουνά της Φυλής

Ένα δείπνο για τη διαχείριση απορριμμάτων και τη σχετική οικονομία

15 Μαΐου | 20:00 | Μυστική Τοποθεσία

Μπορείτε να λάβετε συμμετοχή στο δείπνο συμπληρώνοντας τη φόρμα. Σε περίπτωση που επιλεγείτε, η πρόσκληση είναι αυστηρά ατομική. Η δράση είναι στα ελληνικά (χωρίς αγγλική μετάφραση)