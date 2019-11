Η Katie Hill. Φωτ. Celeste Sloman/Redux

Η τρομοκράτηση της Katie Hill

Masha Gessen

The New Yorker, 5 Νοεμβρίου 2019

*

Τη Δευτέρα το απόγευμα, η αστυνομία και μία ειδική μονάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών κλήθηκαν στο γραφείο της Νότιας Καλιφόρνιας της πρώην αντιπροσώπου του Κογκρέσου Katie Hill, μετά την παραλαβή ενός φακέλου με λευκή σκόνη. Οι δοκιμές έδειξαν ότι η σκόνη δεν περιείχε επιβλαβείς τοξικές ουσίες, αλλά το τμήμα του σερίφη ξεκίνησε ποινική έρευνα. Οι Los Angeles Times ανέφεραν ότι η ποσότητα σκόνης στον φάκελο ήταν πολύ μικρή, για να κάνει προφανώς τους αποδέκτες του να πιστέψουν ότι επρόκειτο για άνθρακα. Ορισμένοι υπάλληλοι ανέφεραν ερεθισμό μετά την επαφή τους με την ουσία.



Η ααποστολή αυτή ήταν μια καθαρή πράξη τρομοκρατίας - δηλαδή μια πράξη που σκόπευε στο να τρομοκρατήσει. Αλλά η Hill, η οποία παραιτήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων την περασμένη εβδομάδα εν μέσω κατηγοριών για ανάρμοστες σεξουαλικές σχέσεις με υφισταμένους της, ήταν ήδη τρομοκρατημένη. Στην τελευταία της ομιλία, ενώπιον του Κογκρέσου, αναφέρθηκε στα διπλά πρότυπατα που αναγκάζουν μία γυναίκα όπως αυτήν να παραιτηθεί, ενώ ένας άνδρας που κατηγορείται με αξιόπιστες αποδείξεις για πολλαπλές πράξεις σεξουαλικής επίθεσης εξακολουθεί να βρίσκεται στον Λευκό Οίκο. 'Ηταν όμως και μία ομιλία για τον φόβο.

Η Hill, η οποία είναι τριάντα δύο ετών, υπηρέτησε μόλις δέκα μήνες στο αξίωμά της, έχοντας πάρει τη θέση ενός Ρεπουμπλικανού. Παραιτήθηκε αφότου το δεξιό σάιτ RedState, και αργότερα το βρετανικό ταμπλόιντ Daily Mail, δημοσίευσαν ιδιωτικές της φωτογραφίες με μία γυναίκα πρώην στέλεχος της εκλογικής της εκστρατείας, με την οποία η Hill και ο πρώην σύζυγός της είχαν καθώς φαίνεται μία σχέση. Η Hill ισχυρίστηκε ότι ο σύζυγός της, ο Kenny Heslep, ήταν αυτός που διέδωσε στα ΜΜΕ τις φωτογραφίες, καθώς και πολλά προσωπικά μηνύματα. (Ο πατέρας του Heslep δήλωσε στο BuzzFeed ότι ο Heslep είπε πως είχαν χακάρει τον υπολογιστή του). Η Επιτροπή Ηθικής της Βουλής ανακοίνωσε επίσης ότι θα διερευνούσε και τις φήμες σύμφωνα με τις οποίες η Hill είχε σχέση και με έναν άνδρα μέλος του προσωπικού του Κογκρέσου, κάτι που η Hill αρνείται. (Ο Heslep ήταν αυτός που το ισχυρίστηκε σε μια ανάρτηση στο Facebook που έκτοτε έχει διαγράψει).

Στην αποχαιρετιστήρια ομιλία της, η Hill είπε: "Φεύγω εξαιτίας των χιλιάδων άθλιων, απειλητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κλήσεων και κειμένων που με έκαναν να φοβάμαι για τη ζωή μου και τη ζωή των ανθρώπων τους οποίους νοιάζομαι. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που έφυγα από το διαμέρισμά μου από τότε που κυκλοφόρησαν οι φωτογραφίες που πάρθηκαν χωρίς τη συγκαταθεσή μου, και φοβάμαι".

'Ηταν μία τρομερή στιγμή. Μια γυναίκα -εξέχουσα, συγκροτημένη, ακόμα αρκετά ισχυρή ώστε να επιβάλλεται σε ένα εθνικό ακροατήριο, παρόλο που είχε μόλις παραιτηθεί από την έδρα της στο Κογκρέσο- στάθηκε μπροστά στο Κογκρέσο και είπε ότι φοβόταν για τη ζωή της και ότι αυτός ήταν ένας από τους λόγους που άφηνε τη δουλειά της. Αναφέρθηκε και σε άλλους λόγους. Είπε ότι δεν επιθυμούσε καμία έρευνα του Κογκρέσου για τη δική της συμπεριφορά που θα επισκίαζε τη μόνη έρευνα που πραγματικά είχε σημασία: την έρευνα για τη συμπεριφορά του Προέδρου Trump ενόσω διατηρεί το αξίωμά του. Αυτή ήταν μία αρκετά προτότυπη αιχμή. Όταν ο Al Franken εγκατέλειψε τη έδρα του στη Γερουσία, αρνήθηκε κυρίως τους ισχυρισμούς εναντίον του. Αντ 'αυτού, δήλωσε ότι παραιτήθηκε επειδή δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει πλέον στη δουλειά του με τον ίδιο τρόπο. Όπως η Hill, ακουγόταν προκλητικός όσο και λυπημένος. Σε αντίθεση με την Hill, δεν ακουγόταν φοβισμένος. Η δημόσια ταπείνωση, οι άνισοι στην εφαρμογή τους κανόνες και οι βασανιστικές επιλογές είναι μεταξύ των συνεπειών που υφίστασαι όταν κατηγορείσαι για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά στην εποχή του #MeToo. Ο τρόμος είναι αποκλειστικά για τις γυναίκες.

Η Hill επεσήμανε τις πηγές αυτής της τρομοκρατίας στην ομιλία της: "Οι δυνάμεις της εκδίκησης από έναν πικρό, ζηλότυπο άνθρωπο, κι από ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας που φοβάται και μισεί τις δυνατές γυναίκες, καθώς και η κυβερνοεκμετάλλευση και ο σεξουαλικός εκφοβισμός που στοχεύει το φύλο μας." Είπε ότι ο σύζυγός της με τον οποίον βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου εξαπέλυσε μια revenge-porn επίθεση. Η πορνογραφική εκδίκηση, αντίθετα από μια συναινετική σχέση με έναν υφιστάμενο, θεωρείται ποινικό αδίκημα σε σαράντα έξι πολιτείες- στην Καλιφόρνια, μια καταδίκη μπορεί να οδηγήσει σε έξι μήνες φυλάκισης. Στην περίπτωση αυτή, το αδίκημα έχει μείνει ατιμώρητο. Οι ιδιωτικές φωτογραφίες και τα κείμενα εξακολουθούν να υπάρχουν στα σάιτ των RedState και Daily Mail, προσελκύοντας έσοδα από την κυκλοφορία και τη διαφήμιση. Η πορνογραφική εκδίκηση είναι μια πράξη βίας που πονάει τα θύματά της με πολλούς τρόπους όμοιους με την σεξουαλική επίθεση. Είναι επίσης μια πράξη που βρίσκει εύκολα συνεργούς, από τους ανθρώπους που αποφάσισαν να δημοσιεύσουν αυτές τις φωτογραφίες μέχρι τον οποιονδήποτε που έστειλε τη λευκή σκόνη στο γραφείο της Hill τη Δευτέρα.

Η Masha Gessen είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του The New Yorker, και συγγραφέας δέκα βιβλίων μεταξύ των οποίων το πιο πρόσφατο The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia κέρδισε το National Book Award το 2017.

Μτφ. Σ.Σ.