Το κίνημα #MeToo και οι μεταβολές στο αμερικανικό εργασιακό περιβάλλον

"As for my departure, I engaged in recent consensual relationship with an employee, which violated McDonald's policy. This was a mistake. Given the values of the Company, I agree with the Board that it is time for me to move on. Beyond this, I hope you can respect my desire to maintain my privacy."

Steve Easterbrook

"I am excited to take the reins of this incredible company and grateful for the Board's confidence in me. I am particularly fortunate to be surrounded by such a talented team as we take this brand into the future.[...] I have been a lifelong fan of McDonald's. Like so many of our customers, some of my fondest childhood memories were of my experiences at a McDonald's.

I also want to thank Steve for his many contributions. Steve brought me into McDonald's and he was a patient and helpful mentor. I wish him all the best in his future endeavors."

Chris Kempczinski (ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος)

'Ολα πολύ πολιτισμένα...

Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2018, οι εργαζόμενοι της McDonald's σε 10 πόλεις κατέβηκαν σε απεργία για να διαμαρτυρηθούν κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης που υφίστανται μέσα στην εταιρεία. Φωτ. AJ+



'Οταν οι αμερικανικές επιχειρήσεις ελέγχουν τις συναισθηματικές ή σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων τους

Ouest-France

5 Νοεμβρίου 2019

Την Κυριακή, το μεγάλο αφεντικό του αμερικανικού γίγαντα McDonald's απολύθηκε επειδή είχε μία σχέση με μέλος του προσωπικού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι σχέσεις μεταξύ υπαλλήλων μιας ίδιας εταιρείας διέπονται συχνά από ένα αυστηρό πλαίσιο.

Στην δουλειά, ίσως ακόμα περισσότερο απ' ό,τι αλλού, τα ζευγάρια γίνονται και ξεγίνονται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως, οι εταιρίες, οι οποίες τσουρουφλίστηκαν από το κίνημα #MeToo, εποπτεύουν όλο και περισσότερο τις επαφές μεταξύ των υπαλλήλων τους.

"Για να αποφευχθούν καταστάσεις που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο εργασιακό περιβάλλον, δεν επιτρέπεται στους εργαζόμενους που έχουν άμεση ή έμμεση ιεραρχική σχέση να συνάπτουν συναισθηματική ή σεξουαλική σχέση", ορίζει ο γίγαντας του fast-food McDonald's στον εσωτερικό κανονισμό του.

Σε έναν πρόλογο, ο Διευθύνων Σύμβουλος Steve Easterbrook αναφέρεται στις "νομικές και ηθικές ευθύνες" των υπαλλήλων του ομίλου, κάτω από μια χαμογελαστή φωτογραφία του. Την Κυριακή, απολύθηκε επειδή δεν τις έλαβε υπόψη και πλησίασε πολύ κοντά μία υφιστάμενό του. "Ένα λάθος", όπως παραδέχτηκε.

Εδώ και πολύ καιρό οι μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες έχουν υιοθετήσει "κώδικες συμπεριφοράς" για τις σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων τους, τους οποίους αποκαλούν μερικές φορές και "πολιτικές αδελφοποίησης", όπως μας εξηγεί η Julie Moore, εργατολόγος με ειδίκευση στα ζητήματα αυτά.

Το 2013, το 42% των αμερικανών υπαλλήλων εργαζόταν σε μια εταιρεία που είχε αντίστοιχους κανόνες, σύμφωνα με μία μελέτη της Εταιρείας Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (Society for human resources management).

Ο στόχος τους, όπως το προσδιορίζει η κα Moore: η ελαχιστοποίηση του κινδύνου σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά και η καταπολέμηση της ευνοιοκρατίας, των συγκρούσεων συμφερόντων, των εσωτερικών εντάσεων, και σε μια πουριτανική κοινωνία η διατήρηση της "ηθικής" μέσα στην εταιρεία.

Μέχρι το 2017, οι κανονισμοί αυτοί δεν εφαρμόζονταν πάντα σχολαστικά και οι υπάλληλοι δεν εκπαιδεύονταν συστηματικά ώστε να τους λαμβάνουν υπόψη.

"Οι εταιρείες προσέχουν πιο πολύ σήμερα λόγω του θορύβου που δημιούργησε το κίνημα #MeToo", και ο αγώνας του κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, υπογραμμίζει η δικηγόρος.

Σύμφωνα με την ίδια, "οι σχέσεις και η σεξουαλική παρενόχληση πάνε μαζί, γιατί όταν μια ιστορία τελειώσει άσχημα, ο ένας από δύο μπορεί να ισχυριστεί ότι η σχέση δεν ήταν πραγματικά συναινετική".

Η εταιρεία μπορεί τότε να δει την εικόνα της αμαυρωμένη από την υπόθεση και να φέρει την ευθύνη ενώπιον του δικαστηρίου, με ενδεχομένως πολύ υψηλές οικονομικές ζημίες, όπως συνέβη στον εκδοτικό όμιλο Vice Media..

Για να προφυλαχθούν, οι μεγάλοι όμιλοι δεν διστάζουν να κόψουν κεφάλια. Το 2018, ο κατασκευαστής μικροεπεξεργαστών Intel αποχωρίστηκε τον Διευθύνοντα Σύμβουλό του, Brian Krzanich, επειδή είχε συνάψει σχέση με μία υπάλληλο, παραβιάζοντας έναν κανονισμό που είχε υιοθετηθεί το 2011.

Άλλα τμήματα της κοινωνίας, όπως το Κογκρέσο, ενέκριναν κι αυτά με τη σειρά τους κανόνες που απαγορεύουν τις σεξουαλικές σχέσεις με υφισταμένους.

Σε αυτούς τους κανόνες οφείλεται και η έναρξη μιας έρευνας σε βάρος της νεαρής αντιπροσώπου των Δημοκρατικών Katie Hill, ύστερα από τη δημοσιοποίηση προσωπικών φωτογραφιών της, η οποία και την οδήγησε σε παραίτηση πριν από μία εβδομάδα.

Ωστόσο, κάποιες επιχειρήσεις δεν αρκούνται στο να απαγορεύουν τις σχέσεις μεταξύ διευθυντών και υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την κα Moore, οι εργοδότες είναι εντελώς "ελεύθεροι να επιλέξουν τους κανόνες" και μπορούν να απαγορεύσουν τις στενές σχέσεις με τους προμηθευτές, μέσα σε ένα ίδιο τμήμα, με τους εργαζόμενους στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, στο λογιστήριο, ή απλούστατα και με το σύνολο των συναδέλφων.

Το 2015, ο κατασκευαστής ενδυμάτων American Apparel απαγόρευσε έτσι οποιαδήποτε σχέση, περιστασιακή ή μόνιμη, μεταξύ των υπαλλήλων του, μετά από ένα σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης που αφορούσε τον ίδιο τον ιδρυτή της εταιρείας.

Για τον Johnny Taylor, διευθυντή της Society of Human Resources Management, "δεν έχει κανένα νόημα να απαγορεύονται η αισθηματικές ιστορίες μέσα στην εταιρεία".

Ένας στους τρεις Αμερικανούς ενηλίκους έχει συνάψει σχέση, ή τώρα ή στο παρελθόν, με συνάδελφό του, σύμφωνα με μία μελέτη της οργάνωσής του. Κατά τον ίδιον, "είναι φυσιολογικό, δεδομένου του χρόνου που περνάει κανείς στη δουλειά".

'Οπως λέει, αντί να απαγορεύουν οι επιχειρήσεις αυτές τις περιπέτειες, θα ήταν προτιμότερο να ενθαρρύνουν το προσωπικό τους να τις δημοσιοποιεί, πράγμα που θα αφαιρούσε κάθε μετέπειτα υπόνοια παρενόχλησης ή ευνοιοκρατίας.

