26.000 οπαδοί του Bernie στη συγκέντρωση του Σαββάτου στο Queensbridge Park

Μεγάλη συγκέντρωση και σημαντικοί υποστηρικτές για την "επιστροφή" του Sanders

Isabelle Hanne

Ανταποκρίτρια της Libération στη Νέα Υόρκη - 19.10.2019

Τρίτος στις δημοσκοπήσεις στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο, ο γερουσιαστής του Βερμόντ ελπίζει να γοητεύσει ένα νεαρότερο και πιο ποικίλο κοινό με την υποστήριξη ιδίως της χαρισματικής βουλευτή Alexandria Ocasio-Cortez, η οποία θα μιλήσει αυτό το Σάββατο σε μια μεγάλη εκλογική συγκέντρωση στη Νέα Υόρκη.

Σημαντική μέρα για τον Bernie Sanders: αυτό το Σάββατο [19 Οκτωβρίου - σ.σ.], ο υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ του 2020 διοργανώνει μια μεγάλη εκλογική συγκέντρωση στη Νέα Υόρκη, όπου θα επισημοποιήσει την υποστήριξη σημαντικών υποστηρικτών. Με ένα ξεκάθαρο σύνθημα: "Bernie is Back". Παρά τη μεγάλη συγκέντρωση χρημάτων από μικρούς δωρητές που σημείωσε ρεκόρ το τρίτο τρίμηνο του 2019, η εκστρατεία του ανεξάρτητου γερουσιαστή του Βερμόντ φαινόταν να βρίσκεται σε αδιέξοδο: σημείωσε πτώση στις δημοσκοπήσεις και στα μέσα Σεπτεμβρίου παραχώρησε στις προθέσεις ψήφου τη δεύτερη θέση στην Elizabeth Warren, την γερουσιαστή της Μασσαχουσέττης, η οποία τώρα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον πρώην αντιπρόεδρο Joe Biden, που έρχεται πρώτος στις δημοσκοπήσεις για το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος.

Και κυρίως, ο Sanders, 78 ετών, χρειάστηκε να νοσηλευτεί λίγες μέρες στις αρχές Οκτωβρίου μετά από μία καρδιακή προσβολή και να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε αρκετές εκλογικές εκδηλώσεις. Αλλά από τότε έδειξε την αποφασιστικότητά του να μην παραιτηθεί και καθησύχασε τους Δημοκρατικούς για την υγεία του την Τρίτη στη διάρκεια του τηλεοπτικού debate για τις προκριματικές.

Το ίδιο βράδυ, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν την προσχώρηση στην καμπάνια του "Bernie" τριών εκλεγμένων αντιπροσώπων του Κογκρέσου, που προέρχονται από τις μειονότητες και είναι τα νέα πρόσωπα της αριστερής πτέρυγας του κόμματος: της πολύ δημοφιλούς Alexandria Ocasio-Cortez, της Ilhan Omar και της Rashida Tlaib, κόκκινο πανί και οι τρεις για τον Donald Trump. Τρία από τα τέσσερα μέλη του "The Squad", όπως τις αποκαλεί ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τις κατηγορεί ότι "μισούν την Αμερική". "Ο Bernie είναι επικεφαλής ενός λαϊκού κινήματος που έχει σκοπό να νικήσει τον Donald Trump, και το οποίο ξεπερνά τις γενιές, τις εθνικές και γεωγραφικές καταβολές", δήλωσε η Ilhan Omar, η πρώτη μουσουλμάνα μαύρη γυναίκα που εξελέγη στο Κογκρέσο, η οποία δίνει με αυτόν τον τρόπο την υποστήριξή της σε έναν κατά 40 χρόνια μεγαλύτερό της Εβραίο από το Μπρούκλιν.

"Ειδική προσκεκλημένη" της συγκέντρωσης, η χαρισματική βουλευτής της Νέας Υόρκης Alexandria Ocasio-Cortez, την οποία πολιορκεί εδώ και μήνες η Elizabeth Warren, είναι ένα πραγματικό πολεμικό λάφυρο για τον Sanders. Με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο, η νεότερη εκλεγμένη γυναίκα του Κογκρέσου θα υποστηρίξει με το λόγο της αυτό το Σάββατο τον μεγαλύτερο σε ηλικία υποψήφιο για την αμερικανική προεδρεία, δυό βήματα από την εκλογική της περιφέρεια (η οποία εκτείνεται από την ανατολική πλευρά του Μπρονξ έως το βόρειο Κουίνς). Η Ocasio-Cortez, η οποία δαιμονοποιείται από τους Συντηρητικούς, είναι πολύ δημοφιλής στο νεανικό και προοδευτικό εκλογικό σώμα.

Στην καμπάνια του απέναντι στην Hillary Clinton για τις προκριματικές του 2016, ο Sanders, ο οποίος δηλώνει σοσιαλιστής από τότε που εισήλθε στην πολιτική πριν από σαράντα χρόνια, κατάφερε να εμπνεύσει ενθουσιασμό στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος με ένα ριζικά προοδευτικό πρόγραμμα. Αλλά έχοντας εκλεγεί σε μία αγροτική πολιτεία Λευκών δεν είχε πείσει τις μειονότητες: οι νότιες πολιτείες, οι οποίες συγκεντρώνουν μεγάλο μαύρο πληθυσμό, είχαν ψηφίσει υπέρ της Clinton. Αυτές οι πρόσφατες συμμαχίες, που επισπεύθηκαν από την καρδιακή του κρίση - ο Sanders έμαθε την απόφαση της Ocasio-Cortez από το κρεβάτι του στο νοσοκομείο, όπως ανέφερε το Politico - θα μπορούσαν να του επιτρέψουν να εδραιώσει την υποψηφιότητά του σε αυτές τις κατηγορίες ψηφοφόρων.

"Οι προεκτάσεις είναι πολύ μεγαλύτερες, διαβεβαιώνει ο Carlos Cardona, ένας 30χρονος από το Πουέρτο Ρίκο που συμμετέχει στην εκστρατεία του Bernie Sanders στο Νιου Χάμσαϊρ. Αυτή η υποστήριξη των νέων γυναικών που προέρχονται από την διαφορετικότητα δείχνει ότι η καμπάνια του Bernie δεν είναι θέμα γένους, γενιάς, ταυτότητας ή θρησκείας: το σημαντικό είναι οι ιδέες του, η συνέπειά του από την αρχή της πολιτικής σταδιοδρομίας του και η δύναμη των προτάσεών του."

Ο Carlos Cardona είναι μία σημαίνουσα πολιτική προσωπικότητα στο Νιου Χάμσαϊρ, πολιτεία-κλειδί όπου θα διεξαχθούν οι πρώτες προκριματικές τον Φεβρουάριο του 2020, τις οποίες είχε κερδίσει ο Sanders το 2016 με πάνω από 60% των ψήφων. Είχε υποδεχτεί στο σπίτι του στη Λακόνια, στο πλαίσιο εκλογικών εκδηλώσεων, είκοσι υποψηφίους για τις προκριματικές των Δημοκρατικών. Στη συνέχεια έκανε την επιλογή του στα τέλη Αυγούστου υπέρ του Sanders, "έχοντας πεισθεί για την στρατευσή του υπέρ του Green New Deal", του φιλόδοξου αυτού σχεδίου καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και για την ειλικρίνεια των "προτάσεών του για τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων". Ο Cardona αναφέρει επίσης την ελάχιστη ωριαία αμοιβή στα 15 δολάρια και το πρόγραμμα "Medicare for All", το οποίο προβλέπει την πλήρη αναμόρφωση του συστήματος υγείας με την καθιέρωση μιας καθολικής δημόσιας κάλυψης.

Για να προσελκύσει ένα νεαρότερο και πιο ποικίλο κοινό, ο Bernie Sanders έχει ήδη εξασφαλίσει την υποστήριξη της διάσημης rapper Cardi B, που κατάγεται από το Μπρονξ. Το απρόσμενο αυτό δίδυμο έδειξε τη συνενοχή του σε μια ελεύθερη συνομιλία σε ένα σαλόνι μανικιούρ του Ντιτρόιτ που συμπεριλήφθηκε στα βίντεο της καμπάνιας. Την Παρασκευή το βράδυ, ο σκηνοθέτης Μάικλ Μουρ ανακοίνωσε κι αυτός με τη σειρά του ότι προσχωρούσε στην εκστρατεία του Sanders, "αυτού του πραγματικού λαϊκού ήρωα", όπως τον χαιρέτησε στο Twitter. Αναμένεται να μιλήσει κι αυτός στη συγκέντρωση του Σαββάτου στη Νέα Υόρκη.

Μτφ. Σ.Σ.