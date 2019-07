Ο Γιώργος Μουτάφης

(artifex photographicus maximus)

φωτογραφίζει την Καρόλα Ρακέτε

για την Bild

Σε ειδική αποστολή με τον γερμανό δημοσιογράφο Paul Ronzheimer για να συναντήσει κάπου στις ιταλικές 'Αλπεις, σε ένα μυστικό σημείο, την καπετάνισσα του Sea-Watch 3. Οι φωτογραφίες της Καρόλα Ρακέτε και το βίντεο της συνέντευξης που τράβηξε ο Γιώργος Μουτάφης δημοσιεύτηκαν χθες (15 Ιουνίου) στο φύλλο και στο σάιτ της γερμανικής εφημερίδας Bild. Φωτ. Paul Ronzheimer

If you want to travel to see Carola Rackete (31), you should think about the climate. "Please arrive as environmentally-friendly as possible," she lets us know three days prior to the meeting at a place in the Alps that she wants to be kept secret. We book an additional climate compensation (15 euros per route), since it would have taken us 11 hours and 44 minutes per train.

Paul Ronzheimer

Bild, 15.07.2019