Σπέσιαλ Μποϊκοτάζ Γιουροβίζιον 2019

Πολίτες και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο (και το Ισραήλ) καλούν σε μποϊκοτάζ της Eurovision 2019 στο Τελ Αβίβ, σε ένδειξη αλληλεγγύης με τον παλαιστινιακό λαό και λένε όχι στο ξέπλυμα της ισραηλινής κατοχής

"Περίπου 5.000 τουρίστες πρόκειται να παρακολουθήσουν τον διαγωνισμό -πολύ λιγότεροι από τις αναμενόμενες δεκάδες χιλιάδες - και οι πωλήσεις εισιτηρίων ήταν αδύναμες. [...] Θα υπάρξει όμως και μια ανταγωνιστική διαδικτυακή εκπομπή, που ονομάζεται Globalvision, τη νύχτα των τελικών της 18ης Μαΐου, με παλαιστίνιους και διεθνείς καλλιτέχνες, αφιερωμένη στους φανς "που πιστεύουν στην συμπερίληψη και την ποικιλομορφία".

(Jonathon Gatehouse · CBC News)

To αγγλικό συγκρότημα Wolf Alice ανάμεσα στους 50 άγγλους καλλιτέχνες που υποστηρίζουν με επιστολή τους το μποϊκοτάζ της Eurovision 2019. Φωτ. Laura Allard Fleishcl

Ο ισραηλινός δημοσιογράφος Gideon Levy συζητεί με τον Roger Waters των Pink Floyd για την απήχηση του BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) στις ΗΠΑ.

Ο καυγάς γύρω από το μποϊκοτάζ της Eurovision το επιβεβαιώνει: οι ζωές των Παλαιστινίων δεν έχουν αξία

Δεν είναι, όπως φαίνεται, αποδεκτό να διαμαρτύρονται οι Παλαιστίνιοι για την καταπίεσή τους

της Arwa Mahdawi

The Guardian, 08.05.2019

Η Eurovision ήταν πάντα μία κακόγουστη εκδήλωση, αλλά το φετινό γεγονός κάνει το όλο πράγμα ακραίο. Αν θέλετε να απολαύσετε το κιτς διαγωνισμό τραγουδιού που θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 18 Μαΐου στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, θα πρέπει τότε να αγνοήσετε το αιματηρό πολιτικό πλαίσιο που το περιβάλλει. Πράγματι, το Ισραήλ είναι τόσο πρόθυμο να κρατήσει την πολιτική μακριά από την Eurovision ώστε είναι αποφασισμένο να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα σε όλους όσοι θα σκέφτονταν να διαταράξουν την εκδήλωση.

Ένα από τα πιο απογοητευτικά πράγματα όταν είσαι Παλαιστίνιος (είμαι κι η ίδια Παλαιστίνια κατά το ήμισυ) είναι ότι δεν υπάρχει αποδεκτός τρόπος να υπερασπιστείς την ανθρωπιά σου ή να διαμαρτυρηθείς για την καταπίεσή σου. Οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της Eurovision, για παράδειγμα, έχουν κριθεί ως διχαστικές. Τον περασμένο μήνα, διασημότητες όπως οι Stephen Fry, Sharon Osbourne και Marina Abramović υπέγραψαν μια επιστολή όπου δηλώνουν ότι το "πνεύμα αλληλοκατανόησης" της Eurovision "δέχεται επίθεση απ' αυτούς που ζητούν να μποϋκοτάρουν [τον διαγωνισμό] επειδή διεξάγεται στο Ισραήλ, υπονομεύοντας τον διαγωνισμό και μετατρεποντάς το από εργαλείο ενότητας σε όπλο διαίρεσης".

Προσέξτε τη γλώσσα αυτή. Μια ειρηνική μορφή διαμαρτυρίας περιγράφεται ως "επίθεση" και "όπλο". Οι Παλαιστίνιοι και οι υποστηρικτές τους θεωρούνται παράλογοι, βίαιοι επιτιθέμενοι. Εν τω μεταξύ, το ευρύτερο πλαίσιο αγνοείται. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι, ακόμα και σε απόσταση λίγων μιλίων από το Τελ Αβίβ, δεν έχουν καμία ελπίδα να παρευρεθούν στην Eurovision εξαιτίας των αυστηρών ταξιδιωτικών περιορισμών που τους επιβάλλονται, αγνοείται. Το γεγονός ότι υπάρχει μια ολόκληρη υποδομή - από έναν συγκεκριμένο τοίχο ως τους χωριστούς δρόμους - που έχει σχεδιαστεί για να χωρίσει τους Παλαιστίνιους από τους Ισραηλινούς, αγνοείται κι αυτό.

Εκτός κι αν βρεθείς στην Παλαιστίνη, είναι δύσκολο να κατανοήσεις την καθημερινή βία της κατοχής. Είναι δύσκολο να στρέψεις αλλού τα μάτια σου όταν κάποιος, σαν τον πατέρα μου, ο οποίος γεννήθηκε στη Δυτική Όχθη, δεν έχει δικαίωμα να επιστρέψει εκεί. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς είναι να καταστρέφονται τα σπίτια και η ιστορία μας. Είναι δύσκολο να κατανοηθεί η ταπείνωση που συνεπάγεται η διέλευση από τα ισραηλινά σημεία ελέγχου για μια επίσκεψη σε κάποιον συγγενή στο διπλανό χωριό. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς το πώς είναι να λες συνεχώς ότι δεν υπάρχεις.

Οι Παλαιστίνιοι δεν απαξιώνονται μόνο ως άνθρωποι στη ζωή, αλλά και στο θάνατο. Ας δούμε, για παράδειγμα, πως καλύφθηκε από κάποια μέσα η πρόσφατη βία στη Γάζα. Σύμφωνα με την Washington Post της 6ης Μαΐου, "τέσσερις Ισραηλινοί πολίτες σκοτώθηκαν ... και 23 Παλαιστίνιοι πέθαναν". Το CNN ανέφερε επίσης ότι 23 άνθρωποι "έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα" ενώ "στο Ισραήλ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν". Οι ζωές των Παλαιστινίων δεν έχουν αξία. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης το καθιστούν σαφές κάθε φορά που μιλούν για θανάτους Παλαιστινίων, περιγράφοντάς τους συνήθως στην παθητική φωνή σαν να οφείλονται σε τυχαία ατυχήματα. Είναι περίεργο το πώς οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να περπατούν ανάμεσα σε σφαίρες· αδύνατο να πείς ποιος φταίει, πραγματικά.

Σημειώστε το τώρα αυτό. Οι Παλαιστίνιοι είναι πάντα αυτοί που φταίνε, σύμφωνα με ορισμένους δημοσιογραφικούς οργανισμούς. Η βία του Ισραήλ, όπως μας λένε επανειλημμένα, είναι απλά αυτοάμυνα. "Οι μαχητές της Γάζας εκτοξεύουν 250 πυραύλους και το Ισραήλ απαντάει με αεροπορικές επιδρομές", ανέφεραν οι New York Times την Κυριακή· αυτή η μόνιμη διατύπωση θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε ότι η Γάζα ήταν ειρηνική εώς ότου η Χαμάς αρχίσει να εκτοξεύει πυραύλους. Αυτό που δεν αναφέρεται είναι το γεγονός ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν δεκάδες άοπλους Παλαιστινίους διαδηλωτές την Παρασκευή, πριν από την εκτόξευση πυραύλων· δύο από τους διαδηλωτές αυτούς, ο ένας μόλις 19 ετών, πέθαναν.

Οι θάνατοι Παλαιστινίων, όπως αυτοί που σημειώθηκαν την Παρασκευή, δεν έχουν μεγάλη κάλυψη επειδή η βία στην περιοχή φαίνεται να έχει σημασία μόνο όταν πεθαίνουν Ισραηλινοί. Η Washington Post και οι New York Times ισχυρίστηκαν τη Δευτέρα ότι αυτή η πρόσφατη βία ήταν η "πιο θανατηφόρα μάχη μετά τον πόλεμο του 2014". Ωστόσο, περισσότεροι από 50 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Γάζα πέρυσι στις 14 Μαΐου και πάνω από 2.400 τραυματίστηκαν, κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών που προκάλεσε το άνοιγμα της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ. Οι τελευταίες μέρες δεν ήταν, με κανένα τρόπο, οι "πιο θανατηφόρες μάχες" από το 2014 για τους Παλαιστινίους.

Η ζωή στη Γάζα, κάτω από τον ισραηλινό αποκλεισμό που συνεχίζεται εδώ και 12 χρόνια, είναι αφόρητη. Η ανεργία υπερβαίνει το 50%· το ηλεκτρικό ρεύμα σπανίζει και λιγότερο από το 4% του νερού είναι πόσιμο. Είναι επίσης πρακτικά αδύνατο να εισέλθει κανείς ή να φύγει· το όλο μέρος είναι μία υπαίθρια φυλακή. Για την κατάσταση στη Γάζα κατηγορείται ο λαός ότι εκλέγει μια εξτρεμιστική κυβέρνηση σαν τη Χαμάς, αλλά ακόμη και ο ισραηλινός στρατός έχει παραδεχθεί ότι το Ισραήλ πρέπει να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης στη λωρίδα της Γάζας, αν θέλει να αποφύγει περισσότερη βία.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ποιός θα ήταν ο σωστός τρόπος διαμαρτυρίας απέναντι σε αυτή την μεταχείρηση. Η βίαιη αντίσταση είναι προφανώς εκτός θέματος. 'Οπως, άλλωστε και οι μη βίαιες μορφές αντίστασης, όπως το μποϊκοτάζ, η απόσυρση επενδύσεων και η επιβολή κυρώσεων, τις οποίες οι ΗΠΑ προσπαθούν να κηρύξουν παράνομες. Το μόνο αποδεκτό πράγμα που μπορείς να κάνεις ως Παλαιστίνιος, είναι, όπως φαίνεται, να σωπαίνεις και να πεθαίνεις. Και, για όνομα του Θεού, όχι να διαμαρτύρεσαι κατά της Eurovision!

Arwa Mahdawi

Μτφ. Σ.Σ.

Αριστ., διαμαρτυρία στην Eurovision του 1964 στην Κοπεγχάγη: έκκληση για μποϊκοτάζ της Ισπανίας του Φράνκο και της Πορτογαλίας του Σαλαζάρ.

Ο Dave Randall και το συγκρότημά του Slovo στο τραγούδι 'Not my Kinda Party', που έγραψαν ειδικά για το μποϊκοτάζ της Eurovision Israel 2019!

Μια συναυλία αλληλεγγύης με την Παλαιστίνη στο Εθνικό Στάδιο του Δουβλίνου την ίδια νύχτα με την Eurovision

Η φετινή Eurovision έχει διχάσει την κοινότητα των καλλιτεχνών

Nialler9

08.05.2019

Μερικοί από τους πιο γνωστούς μουσικούς της Ιρλανδίας θα παρευρεθούν στο Εθνικό Στάδιο στις 18 Μαΐου, το ίδιο βράδυ με τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Τα σχήματα που θα εμφανισθούν για να στηρίξουν τον Παλαιστινιακό λαό είναι τα εξής:

Christy Moore - Donal Lunny - Charlie McGettigan - Abdelaziz Abushark - Frances Black - Roisin El Cherif - Mick Blake - Mary Coughlan - Kíla - Sumud Dance - Avoca Reaction - Farah Elle- Katie Laffan - Free Speaking Monkey - Sarah Deveraux of Spice Bag - Honor Heffernan and Band - Jinx Lennon - Sky Atlas

Τα κέρδη από τη συναυλία θα διατεθούν στην Middle East Children's Alliance.

Παρόμοιες συναυλίες προβλέπεται να λάβουν χώρα και στο Μπέλφαστ, ενώ η King Kong Company, οι Kneecap και άλλοι μουσικοί θα εμφανιστούν σε ένα πάρτι Fuck Eurovision στο Clonmel in Tipperary.

Η δύσκολη κατάσταση του παλαιστινιακού λαού έχει έρθει στο προσκήνιο σε πολλές χώρες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Στην Ιρλανδία, το The Late Late Show φιλοξένησε πρόσφατα μια συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό και πολλοί καλλιτέχνες τάχθηκαν υπέρ του μποϊκοτάζ ως απάντηση για την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων και την ισραηλινή κατοχή. Δεδομένου ότι οι πολιτικές έριδες στη Βόρεια Ιρλανδία δεν έχουν ξεχαστεί, ενώ μια ιστορική διαμαρτυρία -η απεργία των εργαζομένων των καταστημάτων Dunnes Stores κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική- συχνά αναφέρεται, υπάρχει στην Ιρλανδία πρόσφορο έδαφος για μια ιδιαίτερη δημόσια συζήτηση.

Nialler9

Ο Robert del Naja και οι Massive Attack υπέρ του μποϊκοτάζ.

"Yes BDS" από τους Queers for Justice in Palestine πάνω στη μουσική των La Banda Loca

Οι τιμές των ξενοδοχείων πέφτουν λόγω της απογοητευτικής ζήτησης για την Eurovision

Michal Raz-Chaimovich

Globes (ισραηλινή οικονομική εφημερίδα), 28.04.2019

20 ημέρες πριν ξεκινήσει ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision, οι τιμές των πτήσεων και των ξενοδοχείων στο Ισραήλ υποδηλώνουν ότι το αναμενόμενο κύμα τουριστών δεν κατάφερε να υλοποιηθεί. Οι τιμές των ξενοδοχείων έχουν ήδη μειωθεί και οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων δεν έχουν φθάσει τα ανώτερα επίπεδά τους.

[...] Η προσφορά εισιτηρίων στις παραστάσεις του διαγωνισμού δείχνει επίσης ότι το υψηλό κόστος της επίσκεψης του διαγωνισμού έχει κάμψει την προσέλκυση. Πολλά εισιτήρια για τις παραστάσεις είναι ακόμη απούλητα: για τους τελικούς, τους δύο ημιτελικούς και τις πρόβες για κάθε μία από αυτές τις παραστάσεις.

[...] Υπάρχουν 7.300 θέσεις στο αμφιθέατρο, πολύ λιγότερες από ό, τι σε προηγούμενους διαγωνισμούς τραγουδιού της Eurovision. Στη Λισαβόνα, για παράδειγμα, η αίθουσα περιείχε 20.000 θέσεις για κάθε μία από τις παραστάσεις. Οι τιμές των εισιτηρίων στη Λισαβόνα, για παράδειγμα, ήταν σημαντικά χαμηλότερες, κυμαινόμενες από 35 έως 300 ευρώ για τα ακριβότερα εισιτήρια.

Υπάρχουν επίσης πολλά απούλητα εισιτήρια για τις πρόβες.

[...] Ο Ισραηλινός Ραδιοφωνικός Οργανισμός (Kan) δήλωσε: "Η πώληση εισιτηρίων για το Green Room, τους ημιτελικούς και τις πρόβες συνεχίζεται. Τα εισιτήρια για τις πρόβες και τα ημιτελικά είναι σχετικά χαμηλά και δίνεται έτσι μια εξαιρετική ευκαιρία για τον κόσμο να απολαύσει μια εκδήλωση που δεν έχει ξαναδεί ποτέ στο Ισραήλ".

Michal Raz-Chaimovich

Ισραηλινοί, μέλη της αμερικανικής οργάνωσης Jewish Voice for Peace και διεθνείς ακτιβιστές εμποδίζουν την είσοδο στα εγκαίνια της Eurovision2019 στο Τελ Αβίβ, διαμαρτυρόμενοι για την ισραηλινή κατοχή και αποικιοκρατία.

Πορεία διαμαρτυρίας στο Τελ Αβίβ κατά της Eurovision το βράδυ των ημιτελικών (14.05.2019)

Χάκερς στην Eurovision - Βίντεο με συναγερμό για βόμβες στο livestreaming του ημιτελικού

Τον Ιανουάριο του 2019, το αγγλικό συγκρότημα The Tuts ανακοίνωσε ότι απέρριψε την πρόταση να εκπροσωπήσει την Βρετανία στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2019 λόγω της διοργανωσής του στο Ισραήλ.

Eurovision: 50 αναγνωρισμένοι άγγλοι καλλιτέχνες ζητούν από το BBC να απέχει από τον διαγωνισμό στο Ισραήλ

Peter Ahrends, architect

Amir Amirani, filmmaker

Jonathan Arndell, architect, artist

Roy Battersby, director

Bloody Knees, band

brave timbers, band

Jen Brister, comedian

Carmen Callil, publisher, writer

Taghrid Choucair-Vizoso, performer

Julie Christie, actor

Ian Christie, film historian, broadcaster

Chipo Chung, actor

Caryl Churchill, playwright

Michael Darlow, tv writer and director

Paula Darwish, musician

April De Angelis, playwright

Tam Dean Burn, actor

Drones Club, band

Nancy Elan, violin

Gareth Evans, producer, curator

Peter Gabriel, musician, founder WOMAD festival

Lots Holloway, singer, songwriter

Rachel Holmes, writer

Brigid Keenan, author

Patrick Keiller, artist, filmmaker

Reem Kelani, musician, broadcaster

AL Kennedy, writer

Desmond Lambert, musician

Mike Leigh, writer, director

Ken Loach, director

Sabrina Mahfouz, writer

Miriam Margolyes, actor

Yann Martel, writer

Declan McKenna, singer, songwriter

JD Meatyard, musician

Pauline Melville, writer

Giuliano Modarelli, musician, composer

Object Blue, DJ

Maxine Peake, actor

Jocelyn Pook, composer

TJ Rehmi, composer, producer

Reverend & the Makers, band

Leon Rosselson, songwriter

Rrose, DJ

Alexei Sayle, comedian, author

David Scott, music producer

Nick Seymour, musician

Sarah Streatfeild, violin

Roger Waters, musician

Vivienne Westwood, fashion designer

Wolf Alice, band

Ο Roger Waters, σε μήνυμά του μέσω βίντεο, καλεί την Κατερίνα Ντούσκα να αποχωρήσει από την Eurovision.





Λεωφορείο στο Δουβλίνο

BDS Greece - Κάλεσμα

(Boycott, Divestment, Sanctions - Μποϊκοτάζ, Απόσυρση Επενδύσεων, Κυρώσεις)

Το ελληνικό τμήμα του BDS δραστηριοποιείται από τον περασμένο Απρίλη. 'Εχει ήδη διοργανώσει μία συναυλία στο Gagarin και μια άλλη στη Λαμπηδόνα στο πλαίσο της καμπάνιας για το μποϊκοτάζ της Eurovision ("Φέτος δεν πάμε Eurovision – Στηρίζουμε Παλαιστίνη"), ενώ έχει απευθύνει και επιστολή μαζί με τον μουσικό Λοράνς Ντρέιφους και τον συνθέτη Ρέιμοντ Ντιν στον Λεωνίδα Καβάκο για να ακυρώσει τις εμφανίσεις του με την Φιλαρμονική του Ισραήλ.



Οι µεγάλες ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές διοργανώσεις δεν είναι δυνατόν να αποστρέφουν την προσοχή µας από τις συνεχείς, συστηµατικές και ατιµώρητες παραβιάσεις της διεθνούς νοµιµότητας και των ανθρώπινων δικαιωµάτων που συντελούνται στη σκιά τους. Πολύ περισσότερο, είναι ανεπίτρεπτο να αξιοποιούνται επικοινωνιακά για τον εξωραϊσµό τους.

Ο Διαγωνισµός Τραγουδιού Eurovision 2019 έχει προγραµµατισθεί να πραγµατοποιηθεί τον ερχόµενο Μάιο στο Ισραήλ, µε οικοδεσπότη τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας. Αναµφίβολα, η περίσταση πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για να προβληθεί ενώπιον εκατοµµυρίων τηλεθεατών η πλαστή εικόνα ενός Ισραήλ "ανεκτικού", "πολύχρωµου", "φιλότεχνου", "LGBTfriendly" και ανεπιφύλακτα αποδεκτού από τη διεθνή κοινωνία των πολιτών.

Όλα αυτά, όταν σε απόσταση µερικών χιλιοµέτρων από τον χώρο του Διαγωνισµού Τραγουδιού θα βρίσκονται τα στρατεύµατα κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών, οι διαρκώς επεκτεινόµενοι παράνοµοι οικισµοί εποίκων, οι φυλακές των κρατούµενων χωρίς δίκη, το Τείχος του αίσχους, τα checkpoints της καθηµερινής ταπείνωσης ενός ολόκληρου λαού. Όταν η Λωρίδα της Γάζας ασφυκτιά υπό αποκλεισµό και υφίσταται αλλεπάλληλες αεροπορικές επιδροµές (όπως άλλωστε και η Συρία και ο Λίβανος), οι Παλαιστίνιοι διαδηλωτές πυροβολούνται στο ψαχνό (µετρώντας τουλάχιστον 190 νεκρούς και 25.000 τραυµατίες µόνο από πέρσι τον Μάρτιο µέχρι τον Δεκέµβριο), ενώ δεκάδες ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών για το ζήτηµα παραµένουν ανεκτέλεστα.

Πιστεύουµε ότι για αυτούς τους λόγους η Eurovision 2019 πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο καταγγελίας και µποϊκοτάζ.

Καλούµε όλους τους συντελεστές της ελληνικής συµµετοχής να ταχθούν µε την πλευρά της δικαιοσύνης, να επανεξετάσουν τη στάση τους και να αποσυρθούν, η δε ΕΡΤ να ακυρώσει τη µετάδοση του διαγωνισµού.

Καλούµε τον καλλιτεχνικό κόσµο της Ελλάδας, ανεξαρτήτως των απόψεών του για τη συγκεκριµένη διοργάνωση, να τοποθετηθεί – οµοίως και κάθε δηµοκρατικό συλλογικό φορέα ή πολίτη.

Η θέση µας τις µέρες του διαγωνισµού δεν είναι µπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες, αλλά σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους και καταγγελίας του "ξεπλύµατος" του κράτους-απαρτχάιντ. Ας δώσουµε την δική µας µουσική απάντηση µε συναυλίες και πάρτυ σε όλη τη χώρα.

Ενώνουµε τη φωνή µας µε το Παλαιστινιακό Δίκτυο Παραστατικών Τεχνών, το Σωµατείο Παλαιστινίων Δηµοσιογράφων και την Παλαιστιακή Καµπάνια για το Ακαδηµαϊκό και Πολιτιστικό Μποϊκοτάζ του Ισραήλ.

Ενώνουµε τη φωνή µας µε τους καλλιτέχνες από όλο τον κόσµο (λ.χ. Brian Eno, Roger Waters, Peter Gabriel, Ken Loach), που αναδεικνύουν την καταπίεση και τις διακρίσεις εις βάρος των Παλαιστινίων δηµιουργών και καλούν σε µποϊκοτάζ της Eurovision 2019.

Ενώνουµε τη φωνή µας µε τους χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη που έχουν ζητήσει οι χώρες τους να µην συµµετέχουν στον φετινό διαγωνισµό.

Ενώνουµε τη φωνή µας µε το διεθνές κίνηµα BDS, θεωρώντας ότι το ζήτηµα είναι εξαιρετικά κρίσιµο για την ίδια την Ελλάδα, ως χώρα η οποία έχει βρεθεί το τελευταίο διάστηµα προσδεδεµένη στο άρµα του Ισραήλ, συνεργάζεται µαζί του πολιτικά, οικονοµικά και στρατιωτικά στο όνοµα µιας ψευδούς επίκλησης του "εθνικού καλού" και υφίσταται ποικιλόµορφη διείσδυση ισραηλινών συµφερόντων.

Ήδη η αρχή έχει γίνει. Η πρωτοβουλία δεκάδων Ελλήνων πανεπιστηµιακών και ερευνητών που καλούν µε κοινό κείµενό τους, κατά το πνεύµα του BDS, σε ακαδηµαϊκό µποϊκοτάζ του Ισραήλ, οι κινητοποιήσεις ενάντια στην ανάληψη από τη ΣΤΑΣΥ έργων στην κατεχόµενη Ανατολική Ιερουσαλήµ, οι κινήσεις αλληλεγγύης στα δίκαια των Παλαιστινίων, οι διαδηλώσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται δείχνουν τον δρόµο. Αυτόν τον δρόµο δεν µπορεί να τον κλείσει, ούτε στην Ελλάδα ούτε διεθνώς η καταστολή, η συκοφαντία, η σύγχυση εννοιών και κριτηρίων ή η καταχρηστική και προσχηµατική εργαλειοποίηση της (κατά τα άλλα αναγκαίας) καταγγελίας του αντισηµιτισµού.

Για προσθήκη υπογραφής παρακαλούµε στείλτε όνοµα, επώνυµο, καλλιτεχνική ιδιότητα/οργανισµό στο [email protected]

ΟΧΙ ΣΤΗ EUROVISION-ΞΕΠΛΥΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΑΠΑΡΤΧΑΙΝΤ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Για υπογραφή μη καλλιτεχνών, πατήστε πάνω στο λογότυπο "Eurovision – Artwashing Apartheid" που οδηγεί στο διεθνές κάλεσμα συλλογής υπογραφών

Υπογραφές (με αλφαβητική σειρά):

Cinuk Muerto (μουσικός)

Dog In Style (συγκρότημα)

Frank Panx & οι Αδερφοφάδες (συγκρότημα)

Hurter Marie-Claude (τραγουδίστρια)

JOEY (τραγουδοποιός)

Mc Yinka – Μanolis Afolanio (μουσικός)

Panx Romana (συγκρότημα)

Parvus Princeps aka Gingerέλα (Drag queen)

Phase (συγκρότημα)

Social Waste (συγκρότημα)

Stilovates Athens (ακροβάτες)

The Lovesick (συγκρότημα)

Zervas Natacha (arts in dance, video and music)

Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (τραγουδιστής, τραγουδοποιός)

Αγγέλου Κωνσταντίνος (εικαστικός)

Αδαμίδης Φαέθων (τραγουδιστής, ηθοποιός)

Αζαριάδης Γρηγόρης (συγγραφέας)

Αλεξάτος Γιώργος (συγγραφέας, ιστορικός)

Αναστασιάδης Αρθούρος (DJ producer, ομάδα prism)

Ανδριανού Κατερίνα-Μάγια (ηθοποιός, σκηνοθέτιδα)

Αντωνιάδης Παύλος (πιανίστας, μουσικολόγος – IRCAM, Paris)

Αρμανιάκ (συγκρότημα): Ν.Βενετάκης-Μ.Δεναξά-Γ.Μαρίνη-Α.Παπανικολάου

Βαλσαμάκη Αναστασία (χορογράφος)

Βαμβακίδης Τάκης (ηθοποιός)

Βαρβέρη Δέσποινα (εικαστικός)

Βαρδαρός Ξενοφώντας (κινηματογραφιστής)

Βασιλάκης Βασίλης (ηθοποιός)

Βασιλειάδου Πηνελόπη (χορωδός)

Βλάχου Νέλλα (σχεδιάστρια, κατασκευάστρια κοσμημάτων)

Γερασιμοπούλου Χαρά (φωτογράφος)

Γεωργοπούλου Μαρία (ηθοποιός)

Γεωργουλοπούλου Ολίνα (μουσικός)

Γιαννούση Ελένη (ηθοποιός)

Γιούσεφ Νίκος (μουσικός, μέλος των Τσιριτσάντσουλες, Υπόγεια Ρεύματα)

Γκουγκουλή Κορίνα-Άννα (ηθοποιός)

Γκρίτσιος Παύλος (DJ producer, ομάδα colorblind)

Γρηγοριάδης Κώστας (γελοιογράφος)

Δασκαρόλη Ισμήνη (σκηνοθέτης, κριτικός κινηματογράφου)

Δεληγιάννης Χάρης (φωτογράφος)

Δεναξά Μαρία (μουσικός)

Δερβενιώτης Σπύρος (εικαστικός)

Δημητρακοπούλου Πηγή (σκηνοθέτιδα)

Δημητριάδης Παντελής (τραγουδοποιός, μέλος των Κόρε Ύδρο, τα παιδιά της παλαιότητας)

Διαμαντάκης Γιώργος (φωτογράφος)

Δούκα Μάρω (συγγραφέας)

Εξωκοσμικός (μουσικός)

Ζερβός Στυλιανός (μουσικός)

Θεοδωράκης Νίκος (μουσικός, τραγουδιστής, ραδιοφωνικός παραγωγός)

Θεοδώρου Νεκτάριος (μουσικός, συνθέτης, συγγραφέας)

Θυμιοπούλου Ελένη (ηθοποιός)

Ιερωνυμάκης Βασίλης (ηθοποιός)

Κανάτα Μαρία (visual artist φωτογράφος)

Κανελλάκη Μαρία (συγγραφέας)

Καπνόριζας Δημήτρης (φωτογράφος)

Καποκάκη Αφροδίτη (ηθοποιός)

Καραγιαννόπουλος Κωνσταντίνος (συγγραφέας, κριτικός λογοτεχνίας)

Καράλη Νίκη (ηθοποιός)

Καραμπάλιος Θανάσης (κομίστας, εικονογράφος)

Καστανιάς Δημήτρης (ηθοποιός)

Κατσάρη Χριστίνα (εικαστικός)

Κελάνδριας Παναγιώτης (τραγουδοποιός)

Κολλιαράκης Ανδρέας (ποιητής)

Κορίτσογλου Μάρθα (εικαστικός)

Κόσσυβας Δημήτρης (κινηματογραφιστής)

Κότσυφας Θοδωρής (μουσικός)

Κρανίτη Ιωάννα (ποιήτρια)

Κουμαριώτη Χαρά (ηχολήπτρια, πιανίστα)

Κυρίτσης Βασίλης (μέλος συγκροτήματος Circus Caravan)

Κυρίτσης Θωμάς (μέλος συγκροτήματος Circus Caravan)

Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος (ηθοποιός, σκηνοθέτης)

Λάμπρου Παναγιώτης Χ. (ζωγράφος, γλύπτης)

Λεοντσίνης Στέφανος (μέλος συγκροτήματος Haneke Twins)

Λιατσόπουλος Ηλίας (φωτογράφος)

Μανουδάκη Θεανώ (φωτογράφος)

Μανουσάκης Εμμανουήλ (μουσικός, καθηγητής λάουτου)

Μαραγκόπουλος Άρης (συγγραφέας, κριτικός, μεταφραστής)

Μαράκης Ειρηναίος (ποιητής, αρθρογράφος)

Μαρίτζια Κατσούνα (μουσικός)

Μαυρουδή Ζωή (σκηνοθέτης, σεναριογράφος)

Μελανίτου Φούλη (σκηνοθέτης)

Μελκιάδης Αναγνωστόπουλος Βίκτωρ (συγγραφέας)

Μενέγου Ηρώ (μουσικός)

Μεράντζας Γιώργος (μουσικός)

Μιχαηλίδης Κώστας (κιθαρίστας, τραγουδιστής – μέλος συγκροτημάτων "Σάτυροι" και "Λάντζα")

Μορφονιός Σταμάτης (τραγουδοποιός)

Μπακλαβας Στέλιος (εικαστικός, φωτογράφος)

Μπαλάντινα Αλεξάνδρα (εθνομουσικολόγος)

Μπαρέλη Χρυσάνθη (τραγουδοποιός)

Μπεκτά Τάνια (artist, set designer)

Μπιλήρη Ιωάννα (ηθοποιός)

Μπιλίρης Γιάννης (τραγουδοποιός, ερμηνευτής)

Μπιρμπίλη Ελένη (συγγραφέας)

Μπομπός Κώστας (εικαστικός)

Μπουγιουκλού Χασάν (συγγραφέας, μεταφραστής)

Μπρανίδης Νίκος (σκηνοθέτης)

Μυράτ Γιάννα (συγγραφέας, καθηγήτρια μουσικής)

Μύρκου Τατιάνα (χορογράφος)

Ναλμπαντίδου Σεβαστή (τραγουδίστρια)

Νικολαΐδης Βασίλης (συνθέτης, στιχουργός)

Ντάλας Νίκος (ηθοποιός)

Οικονόμου Βασίλης (σκηνοθέτης, ηθοποιός)

Παπαγεωργίου Μαρία (ερμηνεύτρια, μουσικός)

Παπαδάκης Ανδρέας (ηθοποιός)

Παπαδημητρίου Μάνια (ηθοποιός, σκηνοθέτης)

Παπαδόπουλος Μπάμπης (μουσικός)

Παπαδόπουλος Στέφανος (σκηνοθέτης)

Παπανικολάου Αγγέλικα (μουσικός)

Παπαχατζή Φωτεινή (εικαστικός)

Παπουτσάκης Δημήτρης (εικαστικός)

Παράξενος (μουσικός)

Παρθένη Χαρά (εικαστικός)

Παυλίδου Αλεξάνδρα (ηθοποιός)

Πασπαλά Δήμητρα (συγγραφέας, γεωπόνος)

Περιστέρης Φίλιππος (συνθέτης)

Περπερίδου Μελάνη (ηθοποιός)

Πολυζωίδης Σήφης (ηθοποιός)

Ρεμπούτσικα Μαρία (μουσικός, μουσικός παραγωγός)

Ρενιέρης Ηρακλής (DJ Bwana)

Ρίτσου Έρη (συγγραφέας)

Σαραντοπούλου Κωνσταντίνα (ηθοποιός)

Σιώμου Αναστασία (φωτογράφος)

Σκιαδαρέσης Γεράσιμος (ηθοποιός)

Σκυλλάκος Χρήστος (κριτικός κινηματογράφου, φωτογράφος)

Σπυρόπουλος Βασίλης (μουσικός)

Σταματοπούλου Ντίνα (σκηνοθέτης, ηθοποιός)

Σταμούλης Κωνσταντίνος (κινηματογραφιστής)

Σταμπόγλης Σταύρος (συγγραφέας)

Σταυρίδης Γιάννης (μουσικός)

Στεργίου Κώστας (μουσικός)

Στεφανής Αποστόλης (DJ procucer, ομάδα colorblind – be uncensored)

Στουρνάρα Έλσα (μουσικός)

Συμεωνίδης Γιώργος (gcldp studio – dub punk soundsystem)

Συνοδινός Παύλος (μουσικός, τραγουδοποιός)

Σύρου Δήμητρα (ηθοποιός)

Ταμβάκος Ευάγγελος (φωτογράφος)

Τζιάλλας Γιάννης (κιθαρίστας, συνθέτης)

Τζωρτζάκης Χάρης (ηθοποιός)

Τζώρτζη Ελένη (ηθοποιός, σκηνοθέτης)

Τίλλης Κωνσταντίνος (συγγραφέας)

Τριάντα Θάνος (DJ, ραδιοφωνικός παραγωγός)

Τριαρίδης Θανάσης (συγγραφέας)

Τσαρούχης Κώστας (μουσικός)

Τσινγκίρογλου Ελίνα (ζωγράφος)

Τσοτουλίδης Φώτης (ηθοποιός)

Τσούμος Ζαχαρίας (λυρικός καλλιτέχνης)

Φιλίππου Πέτρος (ζωγράφος)

Φύτρος Χρήστος (φωτογράφος)

Χαβιάρα Ηώ (εικαστικός)

Χατζηλάμπου Πέτρος (ηθοποιός, ομάδα Theatrins)

Χεδιέλογλου Ελευθερία (μουσικός, αρχιτέκτονας)

Χουλιάρης Στάθης (κιθαρίστας, συνθέτης)

Χρονοπούλου Δάφνη (συγγραφέας)

Ψυχράμης Παναγιώτης (τραγουδιστής, ηθοποιός)

Brian Eno: "Δεν πρέπει να επιτρέπεται στο Ισραήλ να χρησιμποεί την Eurovision σαν εργαλείο προπαγάνδας". Φωτ. Chris Boland

