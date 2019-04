Hilary Aked

"If Madonna really wanted to support Palestinian children,

she'd cancel her Eurovision performance in Tel Aviv"

Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε η εμφάνιση της Μαντόνα στο Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της επερχόμενης Eurovision, χρηματοδοτούμενη από τη χορηγία -ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων- ενός καναδοϊσραηλινού δισεκατομμυριούχου

Μιλιτέρ Μαντόνα από το clip Life in America



Hilary Aked

Άρθρο στην Independent, 11.04.2019

Στο παρελθόν έχει μιλήσει για τη σημασία της υποστήριξης της "ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του σεβασμού" ενώ μας υπενθύμιζε ότι "τα παιδιά της Γάζας χρειάζονται την υποστήριξή μας".



Αν η Madonna ήθελε πραγματικά να υποστηρίξει τα παιδιά της Παλαιστίνης, θα ακύρωνε την εμφάνισή της στην Eurovision του Τελ Αβίβ.

Πολλά από τα παιδιά για τα οποία είχε μιλήσει παλιότερα είναι τώρα έφηβοι. Με την επιστροφή του Benjamin Netanyahu και την πέμπτη θητεία του, οι μοίρες τους θα καθοριστούν και πάλι από ένα κράτος που αδιαφορεί τελείως γι' αυτά.

*

Ακόμα και οι σούπερ σταρ σαν την Madonna είναι ανθρώπινοι. Και η ίδια δεν έχει μείνει αδιάφορη απέναντι στις συμφορές που έχει προκαλέσει το Ισραήλ στους Παλαιστινίους της Γάζας.

Φαίνεται όμως πως, με την αποφασή της να στηρίξει μια εκδήλωση την οποία πολλοί θεωρούν ότι θα πλήξει τις ζωές των Παλαιστινίων, ίσως να μην έχει αναλογιστεί τις συνέπειες.

Το καλοκαίρι του 2014, κατά τη διάρκεια ενός από τα χειρότερα επεισόδια ισραηλινής κρατικής βίας τα τελευταία χρόνια, η βασίλισσα της ποπ τουίταρε ότι "κανένας" δεν είχε το δικαίωμα να "καταστρέψει" τη ζωή των "αθώων παιδιών της Γάζας". Ενώ οι βόμβες έπεφταν βροχή πάνω στην παράνομα πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, κάλεσε για "παύση του πυρός".

Οι Παλαιστίνιοι - που καλούν σε παγκόσμιο μποϊκοτάζ του Ισραήλ ως υπεύθυνο για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - θα μπορούσαν επομένως να ελπίζουν ότι η συναυλία της Madonna στο Ισραήλ το 2012 θα ήταν και η τελευταία της.

Ωστόσο, οι φήμες που κυκλοφορούσαν από τον Ιανουάριο σχετικά με μια εμφάνιση της Madonna στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στο Τελ Αβίβ τον επόμενο μήνα επιβεβαιώθηκαν τη Δευτέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης.

Και παρά τη γνωστή επωδό σε κάποιους κύκλους ότι η διεξαγωγή της Eurovision στο Ισραήλ έχει "μη πολιτικό" χαρακτήρα, ο καναδοϊσραηλινός δισεκατομμυριούχος που χρηματοδότησε τη συναυλία με 1 εκατομμύριο δολάρια δεν κρύβει το πολιτικό σκοπό πίσω από την εξασφάλιση της παρουσίας της Madonna.

Έχουν υπάρξει ηχηρές εκκλήσεις για πολιτιστικό μποϊκοτάζ της Eurovision 2019, από 100 και πλέον ομάδες LGBT +, εκατοντάδες διεθνείς καλλιτέχνες (εκ των οποίων 20 Ισραηλινοί καλλιτέχνες καθώς και οι ιρλανδοί νικητές της Eurovision 1994), ενώ έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100.000 υπογραφές.

Αλλά αγνοώντας τις συστηματικές θηριωδίες κατά των Παλαιστινίων που στάθηκαν αφορμή γι' αυτό το κάλεσμα για μποϊκοτάζ, ο προαναφερθείς καναδοισραηλινός επιχειρηματίας Sylvan Adams αποδίδει το "σταθερό σφυροκόπημα αρνητικών ειδήσεων" για το Ισραήλ στην "πυκνότητα των δημοσιογράφων" στην περιοχή.

Επιπλέον, ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του ως "αυτοδιορισμένο πρέσβη με μια γενική έννοια για το Ισραήλ" και πιστεύει ότι όταν η χώρα φιλοξενεί μεγάλα διεθνή γεγονότα όπως η Eurovision, αυτά "προάγουν" την εικόνα της".

Γνωστός ως ένας από τους πιο ενθουσιώδεις φιλοισραηλινούς δωρητές, ο Adams έφερε το 2018 τον ποδηλατικό αγώνα Giro D'Italia στο Ισραήλ δαπανώντας 80 εκατομμύρια δολάρια, ενώ πιστεύει πως με το να χρηματοδοτεί τη συμμετοχή της Madonna θα στρέψει την προσοχή στην "ομορφιά του κράτους του Ισραήλ" .

Εάν αυτό δεν είναι αρκετά ξεκάθαρα προπαγανδιστικό, ο στενός συνεργάτης του Adams, Dani Ben Naim, δήλωσε ρητά στο ισραηλινό στρατιωτικό ραδιόφωνο ότι ο επιχειρηματίας "θέλει να βοηθήσει το κράτος του Ισραήλ με τις σχέσεις του στο εξωτερικό".

Πράγματι, ο Adams έχει μιλήσει ακόμη και με την ισραηλινή κυβέρνηση για τη δημιουργία ενός μόνιμου ιδρύματος για τη χρηματοδότηση και την οργάνωση παρόμοιων mega-events για λόγους PR.

Από τη σκοπιά του Ισραήλ επομένως, η Μαντόνα είναι ένα μεγάλο χαρτί.

Ως gay icon και σύμμαχος της κοινότητας, η Madonna απευθύνεται στους LGTB φανς της Eurovision, και ταιριάζει απόλυτα με την μάρκετινγκ στρατηγική ροζ ξεπλύματος που αναπτύσσεται γύρω από την εκδήλωση, βασικό στοιχείο της επίσημης κυβερνητικής εκστρατείας "Brand Israel" που στόχο έχει να αποσπάσει την προσοχή από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η θέση της Madonna μοιάζει μπερδεμένη Στο παρελθόν έχει μιλήσει για τη σημασία της υποστήριξης της "ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του σεβασμού", υπενθυμίζοντας στον κόσμο ότι "τα παιδιά της Γάζας χρειάζονται την υποστήριξή μας". Αλλά η συνεργασία με το Ισραήλ δεν προωθεί τίποτα απ' όλα αυτά.

Πολλά από τα παιδιά για τα οποία έχει μιλήσει παλιότερα θα είναι τώρα έφηβοι. Και θα έχουν πιθανώς συμμετάσχει στις εβδομαδιαίες διαμαρτυρίες της Μεγάλης Επιστροφής του Μαρτίου, η οποία σημείωσε μόλις την πρώτη της επέτειο.

'Ισως μερικά απ' αυτά (παιδιά, νοσηλευτές, δημοσιογράφοι) να ήταν, σύμφωνα με μια έκθεση του ΟΗΕ του Φεβρουαρίου, ανάμεσα σ' εκείνα που το Ισραήλ πυροβόλησε σκόπιμα κατά τη βίαιη καταστολή αυτών των διαδηλώσεων.

'Ολοι τους αναμφισβήτητα υποφέρουν από τις συνέπειες της ανθρωπιστικής κρίσης που δημιουργήθηκε από τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Οι Παλαιστίνιοι έξω από τη Γάζα - συμπεριλαμβανομένων των παιδιών - αντιμετωπίζουν επίσης την καθημερινή βία, την κατεδάφιση σπιτιών και τη φυλάκιση χωρίς δίκη, πέρα από τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό από την πατρίδα τους εξαιτίας της εθνοκάθαρσης.

Και μόλις χθες, οι ψηφοφόροι έδωσαν τη ψήφο τους για να επανεκλέξουν τον Benjamin Netanyahu, μετά και την υποσχεσή του να προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ως πρωθυπουργός του Ισραήλ για πέμπτη φορά, θα ηγηθεί μιας ακροδεξιάς κυβέρνησης η οποία θα καθορίζει επίσης τις τύχες εκατομμυρίων Παλαιστινίων που δεν είχαν κανένα δικαίωμα ψήφου - "ενθυλακώνοντας" τον λόγο για τον οποίο το Ισραήλ ονομάζεται κράτος του "απαρτχάιντ".

Η ισραηλινή κυβέρνηση και οι υποστηρικτές της θα πανηγυρίσουν για την εμφάνιση της Madonna στην Eurovision. Αλλά οι υποστηρικτές της Παλαιστινιακής εκστρατείας για το Μποϊκοτάζ, την Αποεπένδυση και τις Κυρώσεις (Boycott Divestment and Sanctionsτην) καλούν ήδη τη Madonna να ακολουθήσει το παράδειγμα της Lauryn Hill, της Lana Del Rey και της Lorde και να ακυρώσει τη συναυλία της στο Ισραήλ. Θα ήταν, αν το έπραττε, μια ουσιαστική πράξη φροντίδας προς τα παιδιά της Γάζας.

Hilary Aked (@hilary_aked) is a London-based freelance writer and researcher, an NCTJ-qualified journalist and a PhD student at the University of Bath researching the pro-Israel lobby in the UK. They also write for Spinwatch, Ceasefire, OpenDemocracy and Huffington Post.