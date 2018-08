Aquarius

Η νέα του αποστολή διάσωσης -καρφί στο μάτι του Σαλβίνι- στηρίζεται από 500 προσωπικότητες

(αναμεσά τους οι Andrea YPSILANTI, Jordi SAVALL, Christian BOLTANSKI, Filippos KOURTOGLOU, Juliette BINOCHE, Jean-Marie LE CLEZIO, Lilian THURAM, Mathieu KASSOVITZ, Thomas PIKETTY, κα.)

Ξαναβγαίνει στη θάλασσα

Φωτ. Sky News

© Laurin Scmidt/SOS Méditerranée

© Patrick Bar/SOS Méditerranée

Είμαστε όλοι #onboardAquarius







Το Aquarius ξαναβγαίνει στη θάλασσα, κι εμείς, οι 500 υπογράφοντες, υποστηρίζουμε την αποστολή του. Είμαστε όλοι #onboardAquarius.





Από τις αρχές του Ιουνίου του 2018, η κεντρική Μεσόγειος απαριθμεί τουλάχιστον 721 θύματα (ως τις 31 Ιουλίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Διεθνούς Οργάνωσης για τις Μεταναστεύσεις) επειδή απομακρύνονται τα ανθρωπιστικά πλοία από τη ζώνη διάσωσης στ' ανοιχτά των ακτών της Λιβύης και εμποδίζονται στο να σώζουν ζωές.

Το Aquarius, το πλοίο που έχει ναυλώσει η ευρωπαϊκή οργάνωση θαλάσσιας διάσωσης SOS MEDITERRANEE σε συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières - MSF), ξαναβγαίνει στη θάλασσα επειδή υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή τους προσπαθώντας να ξεφύγουν από την κόλαση της Λιβύης. Ξαναβγαίνει στη θάλασσα επειδή η διάσωση είναι καθήκον του, ευθύνη και αποστολή του, όπως και των ναυτικών του. Ίδιο καθήκον αποτελεί και για όλα τα άλλα πλοία που διασχίζουν τη Κεντρική Μεσόγειο καθώς και για τα πληρώματά τους. Σήμερα, ο αριθμός των πλοίων που αφιερώνονται στον εντοπισμό και τη διάσωση πλεούμενων που διατρέχουν κίνδυνο είναι πιο ανεπαρκής παρά ποτέ.



Το Aquarius ξαναβγαίνει στα διεθνή ύδατα, στ' ανοιχτά της Λιβύης, επειδή η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει είναι αποτελεσματική, επαγγελματική και ανθρώπινη. 'Εχει αυτό το δικαίωμα.



Κάποιοι λένε πως γίνεται έτσι συνένοχος του ανθρωπιστικού δράματος που συντελείται στη Μεσόγειο, αυτό είναι λάθος. Ο ένας και μοναδικός του σκοπός είναι να σώζει ζωές στη θάλασσα: να εμποδίζει στο να πνίγονται γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Όλες οι ενεργειές του καθοδηγούνται από μια μοναδική επιταγή που καταγράφεται στο διεθνές ναυτικό δίκαιο: την όσο το δυνατόν ταχύτερη διάσωση των ανθρώπων που διατρέχουν θανάσιμο κίνδυνο στα διεθνή ύδατα, οδηγώντας τους το συντομότερο δυνατό σε ένα ασφαλές και κοντινό σημείο, όπου θα μπορέσουν να λάβουν την προστασία την οποία δικαιούνται, όπου οι ανάγκες τους θα καλυφθούν και τα δικαιωματά τους θα είναι εξασφαλισμένα.



Το Aquarius δεσμεύεται να συντονίζει πάντα τις ενέργειές του με τις ναυτιλιακές αρχές, όποιες κι αν είναι, όπως το έπραξε πάντα και κατά το παρελθόν. Δεσμεύεται να ακολουθήσει όλες τις οδηγίες που έχουν σαν μοναδικό σκοπό τη διάσωση, και οι οποίες θα σέβονται τις διεθνείς ναυτιλιακές συμφωνίες. Σε κάθε περίσταση, θα επικαλείται το ανώτερο καθήκον της παροχής βοήθειας.





Σε πρακτικό επίπεδο, αν έχοντας λάβει πληροφορίες για κάποιο σκάφος που κινδυνεύει, η αρμόδια ναυτιλιακή αρχή το διατάξει να μην πλησιάσει και να μην προσφέρει βοήθεια –όπως έχει ήδη συμβεί τους τελευταίους μήνες, δεν θα συμμορφωθεί με αυτές τις οδηγίες της μη παροχής συνδρομής εκτός κι αν έχει τη βεβαιότητα πως όλα τα άλλα διαθέσιμα μέσα επιστρατεύονται για να σωθούν τα άτομα που κινδυνεύουν και να οδηγηθούν σε ασφαλές μέρος.

Ομοίως, αν διαταχθεί να περιμένει ενώ ο κίνδυνος είναι άμεσος και έχει τη δυνατότητα να σώσει ανθρώπους από βέβαιο πνιγμό, δεν θα μπορέσει να τηρήσει την αναμονή.

Τέλος, αν το διατάξουν να αποβιβάσει τους διασωθέντες σε κάποιο λιμάνι της Λιβύης, ή να τους μεταφέρει σε κάποιο πλοίο που θα τους γύριζε πίσω στην κόλαση απ' όπου διέφυγαν, θα το αρνείται πάντα. Η Λιβύη δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί ένα ασφαλές μέρος.





Το Aquarius ξαναβγαίνει στη θάλασσα...



Παρά τη θελησή του, το Aquarius έγινε ένα σύμβολο της θαλάσσιας αλληλεγγύης. Ευελπιστεί να είναι τα μάτια και τα αυτιά των πολιτών που θεωρούν, όπως κι εκείνο, ότι το να βοηθάς στη θάλασσα όπως και στη στεριά ανθρώπους είναι πάνω από οποιαδήποτε άλλη αντίληψη.

Ενώ η βασική και αναγνωρισμένη αυτή αρχή αμφισβητείται στην κεντρική Μεσόγειο, το Aquarius δεσμεύεται να δημοσιοποιεί με τη μεγαλύτερη διαφάνεια όσα θα αντικρίσει στη θάλασσα. Δεσμεύεται επίσης να καταγγέλνει όλα όσα θα αντιβαίνουν τους κανόνες της θαλάσσιας διάσωσης όπως αυτοί ορίστηκαν εδώ και πολλές δεκαετίες από τις διεθνείς ναυτιλιακές συμβάσεις.

Το Aquarius ξαναβγαίνει στη θάλασσα.

Μτφ. Σ.Σ.

© Onboard Aquarius. Το online ημερολόγιο του πλοίου. Παρουσιάζεται για πρώτη φορά.

29 Ιουνίου. © Onboard Aquarius

25 Ιουλίου. © Onboard Aquarius

1η Αυγούστου. © Onboard Aquarius

2 Αυγούστου. © Onboard Aquarius

3 Αυγούστου. © Onboard Aquarius

© Laurin Scmidt/SOS Méditerranée

© Nicolás Castellano/ MSF

Το γερμανικό πλήρωμα του Sea-Watch περιμένει στις 12 Ιουνίου οδηγίες για να αποβιβάσει 41 πρόσφυγες που διέσωσε στ' ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Φωτ. ERIK MARQUARDT / SEA-WATCH)

Είμαστε όλοι #onboardAquarius

