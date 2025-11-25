ΔΙΕΘΝΗ
Ο Μαμντάνι αποκάλυψε το πιο «παράξενο πράγμα» που είδε στο γραφείο του Τραμπ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι αναμένεται να ορκιστεί δήμαρχος της Νέας Υόρκης την Πρωτοχρονιά - Το αποτύπωμα από τη συνάντηση με Τραμπ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Ζοχράν Μαμντάνι κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο / ABACAPRESS POOL
Για τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο, την περασμένη Παρασκευή (21/11) μίλησε στο Adam Friedland Show, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι στάθηκε, μεταξύ άλλων, στο πιο απρόσμενο πράγμα που αντίκρισε στο γραφείο του Αμερικανού προέδρου, όσο ξεφύλλιζε τα βιβλία που βρίσκονταν στην υποδοχή. Τότε, όπως είπε ο ίδιος, είδε ένα φυλλάδιο για επερχόμενο αγώνα επαγγελματικής πάλης (UFC) στον Λευκό Οίκο.

«Δεν είχα ιδέα ότι υπήρχε κάτι τέτοιο» είπε γελώντας ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε αν θα πάει στην εκδήλωση UFC που προγραμματίζεται για τον Ιούνιο στον Λευκό Οίκο, ο Μαμντάνι απάντησε κοφτά «Όχι».

Μαμντάνι: Τι προκύπτει από τη συνάντησή του με Τραμπ

Την ώρα που διεθνείς αναλυτές περίμεναν μία τεταμένη συνάντηση, δεδομένων των δηλώσεων που είχαν γίνει το περασμένο διάστημα, Ζοχράν Μαμντάνι και Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να εγκωμιάζουν, ο καθένας για τους δικούς του λόγους και τρόπο, ο ένας τον άλλον.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ είχε «επιτεθεί» στον Μαμντάνι, αμφισβητώντας την ικανότητά του να διοικήσει τη Νέα Υόρκη και απειλώντας ακόμα και με διακοπή ομοσπονδιακής χρηματοδότησης αν εκλεγόταν. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως θα ένιωθε «απολύτως άνετα να ζει στη Νέα Υόρκη του Μαμντάνι».

Στην ίδια συνέντευξη, ο παρουσιαστής τον ρώτησε πώς διατήρησε την ψυχραιμία του στην κοινή συνέντευξη Τύπου, ειδικά όταν Τραμπ και δημοσιογράφοι αντάλλαξαν αιχμές για τις πολιτικές του θέσεις.

«Σκεφτόμουν μόνο τη Νέα Υόρκη», απάντησε ο Μαμντάνι, εξηγώντας ότι επέλεξε να εστιάσει στις προτεραιότητες της πόλης: ακρίβεια, παιδική φροντίδα, στέγαση, λογαριασμούς ενέργειας.

Σημείωσε ότι η παιδική φροντίδα παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη για μια οικογένεια στη Νέα Υόρκη—«22.500 δολάρια τον χρόνο για κάθε παιδί».  Η συνάντηση δεν περιορίστηκε στο Οβάλ Γραφείο: μεταφέρθηκε και στην Αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου οι δύο άνδρες συζήτησαν μπροστά από ιστορικά πορτρέτα προέδρων όπως ο Ρούζβελτ.

Άξιο αναφοράς είναι ότι ο Ζοχράν Μαμντάνι θα ορκιστεί δήμαρχος την Πρωτοχρονιά, αναλαμβάνοντας μια πόλη με οξύτατο πρόβλημα ακρίβειας και χιλιάδες καθυστερημένα έργα υποδομών.

Με πληροφορίες από Newsweek

