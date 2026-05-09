ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ζημιές 406 εκατ. δολαρίων κατέγραψε η εταιρεία του Τραμπ το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η Trump Media & Technology Group απέδωσε το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών στην πτώση της αξίας των επενδύσεων της σε bitcoin

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ TRUTH SOCIAL TRUMP MEDIA GROUP Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Η Trump Media & Technology Group, η εταιρεία πίσω από την πλατφόρμα Truth Social του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ζημιές σχεδόν 406 εκατ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, τα έσοδά της διαμορφώθηκαν σε λίγο περισσότερα από 870.000 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η εταιρεία απέδωσε το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών σε λογιστικές απώλειες που συνδέονται κυρίως με την πτώση της αξίας των επενδύσεων της σε bitcoin, άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και μετοχές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σημαντικό μέρος των απωλειών σχετίζεται με αγορές bitcoin ύψους 3,5 δισ. δολαρίων που πραγματοποίησε η εταιρεία το 2025, όταν η αξία του κρυπτονομίσματος βρισκόταν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Από τότε, η τιμή του bitcoin έχει υποχωρήσει περίπου κατά ένα τρίτο.

Ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κέβιν ΜακΓκέρν, δήλωσε ότι η Trump Media συνεχίζει να επενδύει στις πλατφόρμες και τις δραστηριότητές της, κάνοντας λόγο για «ισχυρό ισολογισμό» και θετικές ταμειακές ροές.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Truth Social «παραμένει προπύργιο της ελευθερίας του λόγου», προσθέτοντας ότι επίκεινται νέες λειτουργίες στην πλατφόρμα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Truth Social δημιουργήθηκε το 2021, μετά την επίθεση υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο και τον αποκλεισμό του λογαριασμού του Αμερικανού προέδρου από το Facebook και το Twitter (πλέον Χ).

Αν και η πλατφόρμα έχει εξελιχθεί σε βασικό μέσο επικοινωνίας του Τραμπ με τους υποστηρικτές του, δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει ευρεία απήχηση εκτός του πολιτικού του ακροατηρίου.

Οι οικονομικές απώλειες ανακοινώθηκαν λίγους μήνες μετά το σχέδιο συγχώνευσης της Trump Media με την TAE Technologies, εταιρεία που αναπτύσσει τεχνολογία πυρηνικής σύντηξης, σε συμφωνία που αποτιμήθηκε στα 6 δισ. δολάρια.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πόσα δισεκατομμύρια απέφερε στον Τραμπ η στροφή στα κρυπτονομίσματα;

Οικονομία / Πόσα δισεκατομμύρια απέφερε στον Τραμπ η στροφή στα κρυπτονομίσματα;

Ο Ντόναλντ Τραμπ από τον κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης έχει μεταβληθεί σε ισχυρό «πρόεδρο των κρυπτονομισμάτων» - Πώς οι επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειάς του μετατράπηκαν σε πηγή δισεκατομμυρίων, και τι συνεπάγεται αυτό για τη διαφάνεια και την πολιτική εξουσία
LIFO NEWSROOM
Η εταιρεία κρυπτονομισμάτων των γιων του Ντόναλντ Τραμπ επεκτείνεται στην Ασία – Στόχος νέα αποθέματα σε Bitcoin

Διεθνή / Η εταιρεία κρυπτονομισμάτων των γιων του Ντόναλντ Τραμπ επεκτείνεται στην Ασία – Στόχος νέα αποθέματα σε Bitcoin

Η εταιρεία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων American Bitcoin, υποστηριζόμενη από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και τον Έρικ Τραμπ, αναζητά εισηγμένες εταιρείες στην Ασία για στρατηγικές αγορές Bitcoin, στοχεύοντας σε νέα "θησαυροφυλάκια" ψηφιακών νομισμάτων
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ ΚΙΝΑ ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Politico: Η Κίνα παρακολουθεί τον πόλεμο με το Ιράν και «διαβάζει» τις ΗΠΑ

Αξιωματούχοι του αμερικανικού Πενταγώνου, εν ενεργεία και πρώην, εκφράζουν ανησυχίες ότι οι εξελίξεις και οι πιέσεις που προκύπτουν από τη σύγκρουση με την Τεχεράνη ενδέχεται να δίνουν στην Κίνα στρατηγικό πλεονέκτημα απέναντι στις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
 
 