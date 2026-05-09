Ζημιές 406 εκατ. δολαρίων κατέγραψε η εταιρεία του Τραμπ το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η Trump Media & Technology Group, η εταιρεία πίσω από την πλατφόρμα Truth Social του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ζημιές σχεδόν 406 εκατ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, τα έσοδά της διαμορφώθηκαν σε λίγο περισσότερα από 870.000 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η εταιρεία απέδωσε το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών σε λογιστικές απώλειες που συνδέονται κυρίως με την πτώση της αξίας των επενδύσεων της σε bitcoin, άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και μετοχές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σημαντικό μέρος των απωλειών σχετίζεται με αγορές bitcoin ύψους 3,5 δισ. δολαρίων που πραγματοποίησε η εταιρεία το 2025, όταν η αξία του κρυπτονομίσματος βρισκόταν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Από τότε, η τιμή του bitcoin έχει υποχωρήσει περίπου κατά ένα τρίτο.

Ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κέβιν ΜακΓκέρν, δήλωσε ότι η Trump Media συνεχίζει να επενδύει στις πλατφόρμες και τις δραστηριότητές της, κάνοντας λόγο για «ισχυρό ισολογισμό» και θετικές ταμειακές ροές.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Truth Social «παραμένει προπύργιο της ελευθερίας του λόγου», προσθέτοντας ότι επίκεινται νέες λειτουργίες στην πλατφόρμα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Truth Social δημιουργήθηκε το 2021, μετά την επίθεση υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο και τον αποκλεισμό του λογαριασμού του Αμερικανού προέδρου από το Facebook και το Twitter (πλέον Χ).

Αν και η πλατφόρμα έχει εξελιχθεί σε βασικό μέσο επικοινωνίας του Τραμπ με τους υποστηρικτές του, δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει ευρεία απήχηση εκτός του πολιτικού του ακροατηρίου.

Οι οικονομικές απώλειες ανακοινώθηκαν λίγους μήνες μετά το σχέδιο συγχώνευσης της Trump Media με την TAE Technologies, εταιρεία που αναπτύσσει τεχνολογία πυρηνικής σύντηξης, σε συμφωνία που αποτιμήθηκε στα 6 δισ. δολάρια.

Με πληροφορίες από Guardian

