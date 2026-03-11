ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ζελένσκι: Η Τουρκία έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των τριμερών διαπραγματεύσεων

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

The LiFO team
The LiFO team
ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι γνωστοποίησε την πληροφορία μετά την συνομιλία που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ο πρόεδρος τόνισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των συνομιλιών σε τριμερές σχήμα. Χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι μπορεί να παράγει αποτελέσματα», έγραψε ο πρόεδρος Ζελένσκι σε ανάρτησή του.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΝΑΡΚΕΣ ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ

Διεθνή / Τραμπ: «Εάν το Ιράν δεν αφαιρέσει τις νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ, θα υπάρξουν συνέπειες άνευ προηγουμένου»

Η προειδοποίηση Τραμπ, το μήνυμα Νετανιάχου «προς τον λαό του Ιράν» και η στάση της Τεχεράνης εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή
THE LIFO TEAM
ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ ΑΝΤΡΙΟΥ

Διεθνή / Αρχεία Έπσταϊν: Η πρώην βοηθός του Άντριου ετοιμάζεται να καταθέσει στην Αστυνομία

Η Σάρλοτ Μάνλεϊ φέρεται να οργάνωσε την επίσκεψη μιας μασέζ – φίλης της Μάξγουελ – στο Παλάτι για λογαριασμό του Άντριου, με έξοδα που χρεώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του Μπάκιγχαμ
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΠΟΥ ΒΡΟΧΗ

Διεθνή / Ιράν: Προειδοποίηση ΠΟΥ για τη «μαύρη βροχή» και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία

Πώς συνδέονται οι χημικές ενώσεις που απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα μετά τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αναπνευστικών προβλημάτων και ίσως ορισμένων μορφών καρκίνου
THE LIFO TEAM
ΚΥΠΡΟΣ ΓΑΛΛΙΑ ΜΑΚΡΟΝ

Διεθνή / Πληροφορίες ότι το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» φτάνει ανοικτά της Κύπρου

Παράλληλα, φέρεται να ακολουθεί και ελικοπτεροφόρο τελευταίας τεχνολογίας που μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 35 ελικόπτερα και έως 450 στρατιώτες, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εκκενώσεις πολιτών
THE LIFO TEAM
ΚΕΙΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΥΙΛΙΑΜ

Διεθνή / Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Βίντεο από τα γιουχαΐσματα συγκεντρωμένου πλήθους εναντίον τους

Το πριγκιπικό ζεύγος δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες με αφορμή τη μεγαλύτερη βασιλική συγκέντρωση στο Λονδίνο μετά τη σύλληψη του Άντριου - Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το Αββαείο του Ουέστμινστερ
THE LIFO TEAM
 
 