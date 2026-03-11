Ζελένσκι: Η Τουρκία έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των τριμερών διαπραγματεύσεων

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι γνωστοποίησε την πληροφορία μετά την συνομιλία που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

We discussed the situation around Iran with President of Türkiye Recep Tayyip Erdoğan @RTErdogan. We are ready to share our expertise to prevent the expansion of war and protect lives, but at the same time, Ukraine needs to strengthen its own air defense, and we are counting on… pic.twitter.com/3dd56uC3s5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2026

«Ο πρόεδρος τόνισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των συνομιλιών σε τριμερές σχήμα. Χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι μπορεί να παράγει αποτελέσματα», έγραψε ο πρόεδρος Ζελένσκι σε ανάρτησή του.