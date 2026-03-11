ΔΙΕΘΝΗ
Μέση Ανατολή: Πραγματοποιήσαμε την πιο βίαια επίθεση από την αρχή του πολέμου, διαμηνύει το Ιράν

«Ο πόλεμος δεν θα σταματήσει μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή ή μέχρι ο εχθρός να παραδοθεί πλήρως» ξεκαθάρισαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Μέση Ανατολή: Πραγματοποιήσαμε την πιο βίαια επίθεση από την αρχή του πολέμου, διαμηνύει το Ιράν
Φωτ. Τεχεράνη εν μέσω πληγμάτων / Χ
Οι τελευταίες ιρανικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ είναι οι «πιο βίαιες» από την αρχή του πολέμου, διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται, καθώς οι επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ εντείνονται, με εκατέρωθεν πλήγματα και απειλές για περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οι επιχειρήσεις της θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθούν οι στρατηγικοί της στόχοι. Οι τελευταίες ιρανικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ είναι οι «πιο βίαιες» από την αρχή του πολέμου, ανέφεραν σε νέες τους δηλώσεις συγκεκριμένα οι Φρουροί της Επανάστασης.

Στην ανακοίνωσή τους, ανέφεραν ότι το 37ο κύμα εκτόξευσης πυραύλων είναι το «πιο βίαιο» και το ισχυρότερο από την έναρξη του πολέμου. Παράλληλα, σημείωσαν ότι το μπαράζ των επιθέσεων θα συνεχιστεί για περίπου τρεις ώρες.

«Ο πόλεμος δεν θα σταματήσει μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή ή μέχρι ο εχθρός να παραδοθεί πλήρως», συνέχισαν στην ανακοίνωσή τους.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν δηλώνει ότι θα απαντήσει στις πρόσφατες αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Defapress, το οποίο συνδέεται με τον ιρανικό στρατό και επικαλείται τον εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων, η Τεχεράνη προετοιμάζει περαιτέρω αντίποινα.

Αναφερόμενος στα σφοδρά πλήγματα που έχει δεχθεί η χώρα από την έναρξη της σύγκρουσης, ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Αμπολφάζλ Σεκάρτσι κάλεσε τις χώρες της περιοχής και «ομοϊδεάτες μουσουλμάνους» να υποδείξουν «κρησφύγετα των ΗΠΑ και των Σιωνιστών (Ισραηλινών)», ώστε -όπως είπε- να αυξηθεί η ακρίβεια και ο αντίκτυπος των ιρανικών επιθέσεων, περιορίζοντας παράλληλα τις απώλειες αμάχων, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, «χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινες ασπίδες».

