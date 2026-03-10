Ζελέσνκι: Η Ουκρανία έτοιμη «ανά πάσα στιγμή» για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες

Η Ουκρανία είναι έτοιμη για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών «ανά πάσα στιγμή», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι.

Η προσοχή των εταίρων της Ουκρανίας είναι προς το παρόν στραμμένη στη σύγκρουση στο Ιράν, ανέφερε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν να αναβληθεί μια επικείμενη συνάντηση.

I held a meeting with our negotiating team. It is important that we are in communication with the American side virtually 24/7. At the moment, the partners’ priority and all attention are focused on the situation around Iran, and because of this the meeting that had been planned… pic.twitter.com/zx0SayOacW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2026

Ο Ζελέσνκι σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ, αναφέρει ότι η Μόσχα προσπαθεί να χειραγωγήσει τη σύγκρουση προς όφελός της και στοχεύει να μετατρέψει τα πλήγματα του Ιράν στους γείτονές του και στις αμερικανικές βάσεις σε «δεύτερο μέτωπο του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας».

Παράλληλα, τόνισε ότι «διέταξα την ομάδα να επικοινωνήσει εκ νέου με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, πρώτον, για να επαναλάβει την ετοιμότητά μας για στρατηγική συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και, ειδικότερα, της προστασίας από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, και, δεύτερον, για να επιβεβαιώσει εκ νέου την ετοιμότητά μας να εργαστούμε ουσιαστικά για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

