Ζελένσκι: Η Ρωσία μπορεί να στοχεύσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Σε μια live ομιλία του προς τους ηγέτες της Δύσης σήμερα το πρωί, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε για μία ακόμα φορά περισσότερη στήριξη προειδοποιώντας ότι η Ρωσία μπορεί να στοχεύσει και άλλα μέρη της Ευρώπης.

«Μπορούμε ακόμα να σταματήσουμε τη ρωσική πολεμική μηχανή, μπορούμε ακόμα να σταματήσουμε τη δολοφονία ανθρώπων», είπε, προσθέτοντας με νόημα πως θα ήταν «πιο εύκολο να το κάνουμε μαζί (...) Γιατί αλλιώς, θα έρθουν σε εσάς» .

Ο Ζελένσκι επέμεινε ότι εάν η Ευρώπη δεν πάρει θέση τώρα, η Ρωσία θα στοχεύσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Όλοι είμαστε στόχοι της Ρωσίας... βοηθήστε τον εαυτό σας βοηθώντας μας», είπε.

Ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ήταν μεταξύ των ηγετών που άκουσαν τη συνεδρίαση της Κοινής Εκστρατευτικής Δύναμης (JEF) συμφώνησε ότι πρόκειται για μια στιγμή απελπισίας. Απαντώντας στον Ζελένσκι είπε ότι οι ηγέτες «πρέπει να προσπαθήσουν να κάνουν περισσότερα για να σας υποστηρίξουν».

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy thanks the countries that have taken a "moral stance" against the Russian invasion of Ukraine, saying it's easier to stop the "Russian war machine" together - 'or else they will also come to you'.



Live updates: https://t.co/cz5NTchyMw pic.twitter.com/F5mJFfEXta