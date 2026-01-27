ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ζελένσκι: «Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027»

Το Κίεβο αντιλαμβάνεται την ένταξη, ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για τη χώρα του, συμπλήρωσε σε νέα τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας

The LiFO team
The LiFO team
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Facebook Twitter
Νέα ανάρτηση του Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση /Φωτ. αρχείου: EPA
0

Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027, τόνισε σε ανάρτησή του νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος, το Κίεβο αντιλαμβάνεται την ένταξη στην Ένωση ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για τη χώρα του.

«Για τον λόγο αυτό μιλάμε για μία συγκεκριμένη χρονολογία -το 2027- και υπολογίζουμε στους εταίρους για την υποστήριξη της θέσης μας», έγραψε στο Χ ο Ζελένσκι, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ.

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι ενημέρωσε, ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, αναμένεται να συνεχιστούν την Κυριακή και υπογράμμισε, πως θα ήταν καλό εάν οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να διεξαχθούν νωρίτερα.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι στον προηγούμενο γύρο συνομιλιών, την Παρασκευή και Σάββατο, στο Αμπού Ντάμπι, οι δύο πλευρές συζήτησαν σχετικά με τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τον τερματισμό του πολέμου και το πώς θα πρέπει να εποπτευθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε επίσης τους συμμάχους να μην χαλαρώσουν την πίεσή τους προς τη Μόσχα.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εξαφανισμένα σώματα, μαζικές ταφές και 30.000 νεκροί: Ποια είναι η αλήθεια για τον αριθμό των θυμάτων στο Ιράν;

Διεθνή / Εξαφανισμένα σώματα, μαζικές ταφές και 30.000 νεκροί: Ποια είναι η αλήθεια για τον αριθμό των θυμάτων στο Ιράν;

Καταθέσεις γιατρών και εργαζομένων σε νεκροτομεία και νεκροταφεία φέρνουν στο φως μια μαζική κρατική επιχείρηση συγκάλυψης των συστηματικών δολοφονιών διαδηλωτών
THE LIFO TEAM
Το Άμστερνταμ τοποθετεί ειδικές σκάλες για να σκαρφαλώνουν οι γάτες που πέφτουν στα κανάλια του

Διεθνή / Το Άμστερνταμ τοποθετεί ειδικές σκάλες για να σκαρφαλώνουν οι γάτες που πέφτουν στα κανάλια

Τα ίδια κανάλια αποδεικνύονται επικίνδυνα και για τους ανθρώπους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 14 άτομα τον χρόνο πνίγονται ακουσίως στα νερά της ολλανδικής πρωτεύουσας.
THE LIFO TEAM
 
 