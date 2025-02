Υποβρύχιο Titan: Το ηχητικό της έκρηξης δημοσιοποίησε η αμερικανική ακτοφυλακή

Η αμερικανική ακτοφυλακή έδωσε στη δημοσιότητα μία ηχογράφηση η οποία πιστεύεται ότι κατέγραψε την έκρηξη του υποβρυχίου Titan, το οποίο εξαφανίστηκε στο ταξίδι του προς το ναυάγιο του Τιτανικού.

Ένας παθητικός ακουστικός καταγραφέας που βρίσκεται περίπου 1.600 χιλιόμετρα από το σημείο της τραγωδίας κατέγραψε τον ήχο, ανέφεραν αξιωματούχοι της ακτοφυλακής σε ανακοίνωσή τους.

Η σύντομη ηχογράφηση περιλαμβάνει έναν δυνατό θόρυβο που ακούγεται για μερικά δευτερόλεπτα και έπειτα ακολουθεί σιωπή.

Η ακτοφυλακή δήλωσε ότι το ηχητικό απόσπασμα καταγράφει την «ακουστική υπογραφή» αυτού που θεωρούν ότι είναι η «έκρηξη του υποβρύχιου σκάφους Τιτάν» στις 18 Ιουνίου 2023.

Από την κατάρρευση σκοτώθηκαν και οι πέντε επιβαίνοντες: ο χειριστής του Titan, Στόκτον Ρας, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία Oceangate στην οποία ανήκε το υποβρύχιο, δύο μέλη μιας εξέχουσας πακιστανικής οικογένειας, ο Σαχζάντα Νταούντ και ο γιος του Σουλεμάν, ο Βρετανός επιχειρηματίας Χάμις Χάρντινγκ και ο ειδικός στον Τιτανικό και πιλότος του υποβρυχίου Πολ-Ανρί Ναρτζολέτ.

Το υποβρύχιο εξαφανίστηκε καθ' οδόν για να επισκεφθεί το ναυάγιο του Τιτανικού στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό. Τότε ξεκίνησε μια πενθήμερη έρευνα εντοπισμού και διάσωσης η οποία έληξε όταν οι αρχές δήλωσαν ότι το σκάφος είχε καταστραφεί χωρίς επιζώντες.

Τα συντρίμμια βρέθηκαν τελικά στον πυθμένα του ωκεανού σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τον Τιτανικό, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Footage shows a close-up of the carbon fiber hull of the Oceangate Titan submersible, which may have contributed to its failure due to an inability to withstand deep-sea pressures. The submersible tragically imploded, claiming the lives of all five people onboard. pic.twitter.com/mCpg82mk7X